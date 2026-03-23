Nowelizacja przepisów o lotnictwie służb. MSWiA zaproponuje nowe zasady dla Policji i SG

PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2026-03-23 13:07

Rząd we wtorek, 24 marca ma zająć się projektem nowelizacji, który ureguluje nadzór Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nad lotnictwem służb porządku publicznego. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji odpowiednich narzędzi nadzorczych oraz precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności komendantów głównych poszczególnych formacji w zakresie organizacji i funkcjonowania lotnictwa.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI
  • Rząd planuje nowelizację przepisów, by MSWiA miało większy nadzór nad lotnictwem służb porządku publicznego.
  • Policja i Straż Graniczna zyskają własne, wyodrębnione służby lotnicze, nadzorowane przez ich komendantów głównych.
  • Nowe regulacje wprowadzą odrębne zasady nadzoru cywilnego i wojskowego, a także umożliwią dalsze działanie w przestrzeni międzynarodowej.

Kluczowe zmiany w nadzorze nad lotnictwem służb

Projekt nowelizacji, za którego opracowanie odpowiada MSWiA, ma na celu zapewnienie spójności systemowej i formalnych podstaw funkcjonowania lotnictwa w Policji i Straży Granicznej. Głównym założeniem jest precyzyjne określenie zasad nadzoru nad lotnictwem tych służb. Nowe przepisy mają dotyczyć przede wszystkim ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy Prawo lotnicze oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach wprowadzanych zmian, w Policji ma zostać wyodrębniona służba lotnicza - Lotnictwo Policji. Nadzór nad nią będzie sprawował komendant główny Policji. Określone zostaną zadania tego lotnictwa, status członka personelu lotniczego, a także kwestie związane z uzyskiwaniem licencji, przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających kwalifikacje lotnicze oraz powołaniem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Lotnictwa Policji.

Analogiczne rozwiązania zostaną wprowadzone w przypadku Straży Granicznej, gdzie komendant główny Straży Granicznej będzie sprawował nadzór nad Lotnictwem Straży Granicznej. „Niezbędne jest również wskazanie przepisów międzynarodowych, które będą miały zastosowanie do Lotnictwa Straży Granicznej” - zaznaczono w projekcie. W sytuacji, gdy zastosowanie przepisów międzynarodowych nie będzie możliwe, obowiązywać będą szczegółowe regulacje zawarte w ustawie o Straży Granicznej.

Garda: Prezes PZL Mielec o śmigłowcach Black Hawk

Różnice w nadzorze cywilnym i wojskowym

Projekt nowelizacji podkreśla, że w przypadku Straży Granicznej zakres propozycji uregulowań wynika z dążenia formacji do utrzymania rozwiązań funkcjonujących w Prawie lotniczym, które obecnie mają zastosowanie w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest to efekt porozumienia zawartego 20 grudnia 2013 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie współpracy przy realizacji nadzoru nad lotnictwem służb porządku publicznego. Dotyczy to w szczególności eksploatacji statków powietrznych, ich zdatności do lotu oraz szkolenia do licencji dla personelu lotniczego.

W odróżnieniu od Policji, personel Lotnictwa Straży Granicznej posiada obecnie uprawnienia wydawane przez państwowy nadzór lotniczy zgodnie z przepisami lotnictwa cywilnego. „Tym samym nie ma uzasadnienia do wyłączenia Lotnictwa Straży Granicznej z nadzoru prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdyż wyłączy to możliwości podtrzymywania i przedłużania uprawnień lotniczych, co doprowadzi do ich utraty” - wskazano w dokumencie. Dodatkowo, posiadane uprawnienia umożliwiają personelowi Straży Granicznej realizację zadań z wykorzystaniem statków powietrznych w przestrzeni międzynarodowej.

W przypadku Policji, nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego objęty jest jedynie personel techniczny oraz działalność związana z procesami obsługi technicznej eksploatowanych statków powietrznych. Natomiast działalność lotnicza, szkolenie i licencjonowanie personelu lotniczego regulowane są przez przepisy wewnętrzne.

Zgodnie z nowymi regulacjami, komendant główny Policji i komendant główny Straży Granicznej będą prowadzić odrębnie dla każdej ze służb rejestry lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego. Zarządzenia w sprawie sposobu ich prowadzenia będą uzgadniane z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

