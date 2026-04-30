Pododdziały Sił Zbrojnych Ukrainy przechodzą intensywne szkolenia w Polsce, przygotowując się do walki w trudnym terenie.

Szkolenia koncentrują się na walce w terenie zabudowanym oraz działaniach w okopach, obejmując zaawansowane techniki bojowe.

Misja EUMAM Ukraine wspiera Ukrainę, a polscy instruktorzy dzielą się doświadczeniem.

Intensywne szkolenia w terenie zabudowanym

Na polskich poligonach ukraińscy żołnierze doskonalą walkę w terenie zabudowanym, co jest jednym z najtrudniejszych aspektów działań bojowych. „Ukraińscy żołnierze skupili się na jednym z najtrudniejszych elementów – działaniach bojowych w terenie zabudowanym. Szkolenie obejmowało ćwiczenie zaawansowanych technik: bezpiecznego podejścia do budynków, szturmowania wejść, »oczyszczania« pomieszczeń, a także metod obrony i maskowania punktów oporu” - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram. Te zaawansowane techniki mają kluczowe znaczenie w warunkach miejskich, gdzie precyzja i szybkość działania są niezbędne.

Ćwiczenia obejmują również działania bojowe w systemach okopów i korytarzach komunikacyjnych, z uwzględnieniem „rzeczywistych doświadczeń zdobytych na polu walki”. Podkreślono, że „w ramach szkolenia położono nacisk na szybkość reakcji, precyzyjne posługiwanie się bronią oraz umiejętne stosowanie granatów ręcznych, co ma kluczowe znaczenie podczas walki wręcz”. Takie przygotowanie jest odpowiedzią na specyfikę konfliktu na Ukrainie, gdzie walka pozycyjna i działania w okopach odgrywają istotną rolę.

Misja EUMAM Ukraine i międzynarodowe wsparcie

Szkolenia w Polsce odbywają się w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine). Misja ta, ustanowiona 17 października 2022 roku i uruchomiona 15 listopada 2022 roku, ma na celu „zwiększenie zdolności wojskowych ukraińskich sił zbrojnych poprzez indywidualne, zbiorowe i specjalistyczne szkolenia dla żołnierzy”. Instruktorzy, w tym polscy żołnierze, a także z Francji i Norwegii, ściśle współpracują z ukraińskimi pododdziałami, przekazując im niezbędną wiedzę. Misja działa na terytorium państw członkowskich UE i koordynuje wysiłek szkoleniowy wielu krajów. Łącznie uczestniczą w niej 24 państwa europejskie. Według danych przytaczanych w materiałach z 2026 roku w ramach EUMAM wyszkolono już ponad 87 tys. ukraińskich żołnierzy.

Regularne szkolenia prowadzone są między innymi na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu w ramach inicjatywy Camp Jomsborg. Ponadto, w Bydgoszczy funkcjonuje JATEC (Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina), którego celem jest rozwijanie interoperacyjności wojska ukraińskiego z siłami NATO oraz wymiana doświadczeń z trwającej wojny. Centrum ruszyło na początku 2025 roku.