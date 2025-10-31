MON coraz bliżej utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza. Jaki jest cel?

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-10-31 14:53

Jak poinformował wicepremier Kosiniak-Kamysz, szef MON, zatwierdzono finalną wersję „Koncepcji utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza”, odwołującego się do tradycji przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza. Do struktury KOP zostaną włączone cztery brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to element szerszej koncepcji Tarczy Wschód.

KOP WOT na granicy

Autor: WOT/ Materiały prasowe WOT na Granicy
  • Polska tworzy Komponent Obrony Pogranicza (KOP), nawiązujący do przedwojennych tradycji, by wzmocnić wschodnią granicę.
  • W skład KOP wejdą cztery brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, odpowiedzialne za obsługę infrastruktury Tarczy Wschód.
  • Nowa formacja ma wspierać Straż Graniczną w czasie pokoju i bronić granicy w przypadku wojny, osiągając pełną gotowość do 2028 roku.
  • Dowiedz się, jak KOP, nazwany imieniem poległego żołnierza, zmieni obronność Polski.

Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych i odnosi się do dokumentów wewnętrznych, będących podstawą do dalszych działań. W skład Komponentu Obrony Pogranicza, który zgodnie z zapowiedziami szefa MON, nazwany ma zostać imieniem zamordowanego na granicy polsko-białoruskiej 21-letniego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka, wejdą cztery brygady WOT. Są to jednostki operujące w kluczowych regionach przygranicznych na wschodzie i północnym-wschodzie kraju:

  • 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
  • 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
  • 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej
  • 20. Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej

W obecnej chwili brak jest szczegółowych informacji na temat tego, jak przełoży się to na strukturę, skadrowanie czy sposób działania tych jednostek. Wiadomo jednak, o czym informował podczas Sejmowej Komisji Obrony Narodowej dowódca WOT, gen. bryg. Krzysztof Stańczyk, że w celu włączenia do KOP przeformowane zostaną 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.

Włączenie tych jednostek w ramy KOP jest kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie gotowości obronnej oraz efektywności odstraszania na wschodniej granicy w obliczu narastających zagrożeń hybrydowych jak i konwencjonalnych.

Działając w ramach Tarczy Wschód, KOP ma pełnienie funkcji operatora tej infrastruktury obronnej. Oznacza to, że około 7,5 tys. żołnierze KOP WOT z wymienionych brygad, będzie na co dzień i w czasie kryzysu obsługiwać i utrzymywać umocnienia oraz inne systemy budowane w ramach programu Tarcza Wschód. Jednostki te mają osiągnąć pełną gotowość do roku 2028 w ramach "Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód"

  • W czasie pokoju KOP ma zajmować się głównie wsparciem Straży Granicznej w ochronie granicy wschodniej, szczególnie w eliminacji zagrożeń hybrydowych i działań poniżej progu wojny.
  • W czasie wojny jednostki KOP mają za zadanie bezpośrednią obronę granicy, ograniczenie mobilności sił przeciwnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa i mobilności wojsk własnych.
