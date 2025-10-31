MON coraz bliżej utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza. Jaki jest cel?

Polska tworzy Komponent Obrony Pogranicza (KOP), nawiązujący do przedwojennych tradycji, by wzmocnić wschodnią granicę.

W skład KOP wejdą cztery brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, odpowiedzialne za obsługę infrastruktury Tarczy Wschód.

Nowa formacja ma wspierać Straż Graniczną w czasie pokoju i bronić granicy w przypadku wojny, osiągając pełną gotowość do 2028 roku.

Dowiedz się, jak KOP, nazwany imieniem poległego żołnierza, zmieni obronność Polski.

Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych i odnosi się do dokumentów wewnętrznych, będących podstawą do dalszych działań. W skład Komponentu Obrony Pogranicza, który zgodnie z zapowiedziami szefa MON, nazwany ma zostać imieniem zamordowanego na granicy polsko-białoruskiej 21-letniego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka, wejdą cztery brygady WOT. Są to jednostki operujące w kluczowych regionach przygranicznych na wschodzie i północnym-wschodzie kraju:

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej

20. Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej

Finalna wersja „Koncepcji utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza w Wojska Obrony Terytorialnej” zatwierdzona!W skład Komponentu Obrony Pogranicza wejdą: ✅ 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej;✅ 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej; ✅ 19 Nadbużańska… pic.twitter.com/Pi044DrcaB— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 31, 2025

W obecnej chwili brak jest szczegółowych informacji na temat tego, jak przełoży się to na strukturę, skadrowanie czy sposób działania tych jednostek. Wiadomo jednak, o czym informował podczas Sejmowej Komisji Obrony Narodowej dowódca WOT, gen. bryg. Krzysztof Stańczyk, że w celu włączenia do KOP przeformowane zostaną 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.

Włączenie tych jednostek w ramy KOP jest kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie gotowości obronnej oraz efektywności odstraszania na wschodniej granicy w obliczu narastających zagrożeń hybrydowych jak i konwencjonalnych.

Działając w ramach Tarczy Wschód, KOP ma pełnienie funkcji operatora tej infrastruktury obronnej. Oznacza to, że około 7,5 tys. żołnierze KOP WOT z wymienionych brygad, będzie na co dzień i w czasie kryzysu obsługiwać i utrzymywać umocnienia oraz inne systemy budowane w ramach programu Tarcza Wschód. Jednostki te mają osiągnąć pełną gotowość do roku 2028 w ramach "Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód"