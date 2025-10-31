MON coraz bliżej utworzenia Komponentu Obrony Pogranicza. Jaki jest cel?

- Polska tworzy Komponent Obrony Pogranicza (KOP), nawiązujący do przedwojennych tradycji, by wzmocnić wschodnią granicę.
- W skład KOP wejdą cztery brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, odpowiedzialne za obsługę infrastruktury Tarczy Wschód.
- Nowa formacja ma wspierać Straż Graniczną w czasie pokoju i bronić granicy w przypadku wojny, osiągając pełną gotowość do 2028 roku.
- Dowiedz się, jak KOP, nazwany imieniem poległego żołnierza, zmieni obronność Polski.
Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych i odnosi się do dokumentów wewnętrznych, będących podstawą do dalszych działań. W skład Komponentu Obrony Pogranicza, który zgodnie z zapowiedziami szefa MON, nazwany ma zostać imieniem zamordowanego na granicy polsko-białoruskiej 21-letniego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka, wejdą cztery brygady WOT. Są to jednostki operujące w kluczowych regionach przygranicznych na wschodzie i północnym-wschodzie kraju:
- 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
- 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
- 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej
- 20. Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej
W obecnej chwili brak jest szczegółowych informacji na temat tego, jak przełoży się to na strukturę, skadrowanie czy sposób działania tych jednostek. Wiadomo jednak, o czym informował podczas Sejmowej Komisji Obrony Narodowej dowódca WOT, gen. bryg. Krzysztof Stańczyk, że w celu włączenia do KOP przeformowane zostaną 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.
Włączenie tych jednostek w ramy KOP jest kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie gotowości obronnej oraz efektywności odstraszania na wschodniej granicy w obliczu narastających zagrożeń hybrydowych jak i konwencjonalnych.
Działając w ramach Tarczy Wschód, KOP ma pełnienie funkcji operatora tej infrastruktury obronnej. Oznacza to, że około 7,5 tys. żołnierze KOP WOT z wymienionych brygad, będzie na co dzień i w czasie kryzysu obsługiwać i utrzymywać umocnienia oraz inne systemy budowane w ramach programu Tarcza Wschód. Jednostki te mają osiągnąć pełną gotowość do roku 2028 w ramach "Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód"
- W czasie pokoju KOP ma zajmować się głównie wsparciem Straży Granicznej w ochronie granicy wschodniej, szczególnie w eliminacji zagrożeń hybrydowych i działań poniżej progu wojny.
- W czasie wojny jednostki KOP mają za zadanie bezpośrednią obronę granicy, ograniczenie mobilności sił przeciwnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa i mobilności wojsk własnych.