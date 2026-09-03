PGZ na MSPO 2026: premiery, nowe technologie i potencjał polskiego przemysłu obronnego

Ekspozycja PGZ, przygotowana w nowych halach Targów Kielce, pokaże potencjał Grupy w układzie siedmiu domen oraz jej rolę w modernizacji Sił Zbrojnych RP, rozbudowie krajowych zdolności produkcyjnych i wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski. Polska Grupa Zbrojeniowa opiera rozwój na wieloletnim doświadczeniu polskich zakładów, sprawdzonych kompetencjach w projektowaniu i produkcji ciężkiego sprzętu wojskowego oraz zdolności do dostarczania i utrzymywania kluczowych systemów uzbrojenia. Na tym fundamencie PGZ rozwija technologie odpowiadające na wyzwania przyszłego pola walki, w tym systemy bezzałogowe i antydronowe, rozwiązania autonomiczne, elektronikę, optoelektronikę, technologie satelitarne, cyberbezpieczeństwo oraz nowe generacje uzbrojenia i amunicji. MSPO będzie okazją do pokazania Grupy, która nie rezygnuje ze swoich przemysłowych tradycji, ale wykorzystuje je jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju. PGZ chce trwale umocnić swoją pozycję na rynku, zwiększyć skalę produkcji i zakotwiczyć w Polsce kompetencje, technologie oraz łańcuchy dostaw niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa państwa w kolejnych dekadach.

Targi będą jednocześnie centralnym punktem kampanii „Produkujemy Twoje Bezpieczeństwo. W polskich zakładach”. PGZ chce pokazać, że za prezentowanym sprzętem stoją polskie fabryki, biura konstrukcyjne, laboratoria, ośrodki badawczo-rozwojowe i przede wszystkim ludzie pracujący na rzecz bezpieczeństwa państwa. Obecność w Kielcach będzie służyła prezentacji PGZ jako lidera polskiego przemysłu obronnego, integratora kompetencji krajowego sektora oraz godnego zaufania partnera Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- Tegoroczne MSPO pokaże Polską Grupę Zbrojeniową jako organizację, która mocno opiera się na doświadczeniu, tradycjach przemysłowych i sprawdzonych kompetencjach swoich zakładów, a jednocześnie konsekwentnie rozwija technologie przyszłości. Pozostajemy kluczowym producentem ciężkiego sprzętu dla Sił Zbrojnych RP, ale równolegle inwestujemy w systemy bezzałogowe, elektronikę, rozwiązania antydronowe, technologie satelitarne oraz nowe zdolności w zakresie uzbrojenia i amunicji. Chcemy trwale umocnić pozycję PGZ i zakotwiczyć w Polsce kompetencje, produkcję oraz łańcuchy dostaw, które będą decydowały o bezpieczeństwie państwa w kolejnych dekadach. Integrujemy potencjał naszych spółek, rozbudowujemy krajowe zdolności produkcyjne i szerzej włączamy do współpracy polskie przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe i partnerów technologicznych – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz. - SAFE stwarza historyczną możliwość przyspieszenia rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Chcemy wykorzystać tę szansę zgodnie z zasadą local content, tak aby inwestycje przekładały się na rozwój krajowych zakładów, technologii, kompetencji, miejsc pracy i lokalnych społeczności. Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa odgrywać rolę integratora i promotora całego polskiego potencjału obronnego - dodał Adam Leszkiewicz.

PGZ jako zintegrowana grupa przemysłowa

Ekspozycja PGZ zostanie po raz pierwszy zorganizowana zgodnie z domenowym modelem zarządzania Grupą. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą spółek działających w ramach siedmiu domen: Pojazdy Pancerne i Artyleria, Platformy i Pojazdy Kołowe, Amunicja i Technika Rakietowa, Powietrzna, Wyposażenie Żołnierza i Służb Mundurowych, Morska oraz Elektronika i Systemy Obrony Przeciwlotniczej.

Domeny mają skupiać odpowiedzialność za całe rodziny produktów, od badań i rozwoju, przez inwestycje i produkcję, po sprzedaż oraz wyniki finansowe. Nowa organizacja ma umożliwić lepszą koordynację projektów realizowanych przez kilka spółek, ograniczać dublowanie prac i zapewnić efektywniejsze wykorzystanie wspólnych zasobów.

MSPO będzie wyjątkową okazją do pokazania tej zmiany partnerom, klientom i opinii publicznej. Zamiast zbioru odrębnych ekspozycji spółek PGZ przedstawi siedem powiązanych obszarów kompetencyjnych oraz wspólną ofertę obejmującą produkt, serwis, modernizację i wsparcie podczas całego cyklu eksploatacji sprzętu i uzbrojenia. Model domenowy pozwoli Grupie lepiej łączyć tradycyjne kompetencje poszczególnych zakładów z nowymi technologiami i rozwiązaniami rozwijanymi wspólnie przez kilka spółek. PGZ chce w ten sposób skracać drogę od projektu i demonstratora technologii do produkcji seryjnej, sprawniej reagować na potrzeby wojska oraz zwiększać zdolność do szybkiego rozszerzania produkcji w sytuacji kryzysowej.

Premiera Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty

Najważniejszą premierą tegorocznego MSPO będzie pełnowymiarowy demonstrator technologii Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty, opracowany przez Hutę Stalowa Wola S.A.

Podczas poprzedniej edycji MSPO projekt był prezentowany w postaci modelu w skali 1:4. W tym roku PGZ pokaże pełnowymiarowy pojazd, co obrazuje tempo prowadzonych prac oraz rozwój krajowych kompetencji w zakresie projektowania i produkcji nowoczesnych platform pancernych. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty łączy doświadczenie Huty Stalowa Wola w projektowaniu ciężkiego sprzętu wojskowego z rozwiązaniami odpowiadającymi na wymagania przyszłego pola walki.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty to kompleksowy system do prowadzenia działań bojowych na współczesnym polu walki. Konstrukcja CBWP opiera się na trzech kluczowych założeniach: wysokiej sile ognia, maksymalnej ochronie załogi i desantu oraz dużej mobilności taktycznej. Pojazd jest przeznaczony do transportu, ochrony i wsparcia ogniowego pododdziałów piechoty zmechanizowanej, również w trudnym terenie i wymagających warunkach klimatycznych. Dzięki zaawansowanym systemom obserwacyjno-celowniczym może skutecznie wykrywać i zwalczać zagrożenia przed ich bezpośrednim oddziaływaniem na własne siły.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty wykorzystuje wydłużone podwozie gąsienicowe oraz zespół napędowy o mocy 800 kW, co zapewnia prędkość do 65 km/h oraz zasięg do 500 km. Wóz zachowuje wysoką zdolność pokonywania przeszkód terenowych i działania w wymagającym środowisku operacyjnym. CBWP zapewnia maksymalne bezpieczeństwo załogi i desantu. Konstrukcja opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach ochrony balistycznej i przeciwminowej zgodnych z rygorystycznymi standardami STANAG. Systemy bezpieczeństwa uzupełnia opcjonalny Aktywny System Ochrony Pojazdu (ASOP/APS), który eliminuje nadlatujące pociski i rakiety. Pojazd wyposażono również w moduły wykrywania opromieniowania laserowego, takie jak OBRA-3, które są zintegrowane z wyrzutniami granatów dymnych, a także w system ochrony przed bronią masowego rażenia NBC wraz z wydajną instalacją filtrowentylacyjną. Dodatkową ochronę pełnią specjalistyczne siedziska przeciwminowe, redukujące skutki wybuchów pod podwoziem.

Uzbrojenie stanowi bezzałogowa wieża ZSSW-30 z armatą kal. 30 mm, pociskami przeciwpancernymi SPIKE i amunicją programowalną ABM. Rozwiązanie to zapewnia skuteczne zwalczanie celów naziemnych i powietrznych oraz umożliwia prowadzenie precyzyjnego ognia w dzień i w nocy. Pojazd mieści trzyosobową załogę oraz 6-8 żołnierzy desantu. Zastosowanie agregatu APU pozwala na niezależne zasilanie systemów pokładowych, zwiększając efektywność eksploatacji i potencjał dalszego rozwoju technologicznego.

W celu ograniczenia kosztów i uproszczenia logistyki wykorzystano szereg komponentów wspólnych z BWP Borsuk, a modułowa konstrukcja umożliwia przyszłe modernizacje. Prezentowany podczas MSPO 2026 demonstrator technologii stanowi podstawę do opracowania docelowego prototypu ciężkiego BWP nowej generacji, którego dalszy rozwój obejmie integrację układu napędowego oraz kompleksowe badania odporności i niezawodności.

CBWP, który zostanie zaprezentowany na MSPO 2026 to zaawansowany demonstrator technologii, który stanowi fundament pod budowę nowej generacji ciężkich wozów bojowych. Stanowi on materialny dowód na kierunek rozwoju polskiej myśli technicznej w dziedzinie systemów lądowych. Obecnie projekt wkracza w kluczową fazę rozwoju, obejmującą zaawansowane prace analityczne i obliczeniowe, które przekują koncepcję w gotowy prototyp. Priorytetem w nadchodzących etapach będzie pełna integracja zespołu napędowego oraz przeprowadzenie serii rygorystycznych testów w warunkach rzeczywistych. Szczególny nacisk zostanie położony na pełnoskalowe badania odporności pancerza i systemów przeciwminowych, co pozwoli dostarczyć produkt finalny o bezkompromisowym poziomie ochrony, gotowy do realizacji najtrudniejszych zadań na współczesnym polu walki.

Na ekspozycji PGZ znajdą się zarówno kolejne generacje produktów rozwijanych na bazie wieloletniego doświadczenia polskich zakładów, jak i rozwiązania projektowane w odpowiedzi na nowe potrzeby operacyjne.

Huta Stalowa Wola zaprezentuje wieżę moździerza RAK M120 w zabudowie kontenerowej wraz z modułem uzbrojenia ZSU-03. System przeznaczony do prowadzenia wsparcia ogniowego wyposażono między innymi w rozwiązania optoelektroniczne, dzienno-nocny system obserwacji dowódcy oraz automatyczne układy naprowadzania i ładowania.

Wśród eksponatów znajdzie się również model PPZR Piorun 2, prezentowany przez MESKO.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA zaprezentują Modułowy System Minowania Narzutowego na pojeździe Tatra w układzie 6 × 6.

Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu pokaże karabinek MSBS GROT C10 FB-A3 kalibru 5,56 × 45 mm oraz Lekki Karabinek Maszynowy kalibru 5,56 × 45 mm NATO. LKM jest modułową konstrukcją rozwijaną wspólnie przez Fabrykę Broni, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskową Akademię Techniczną. Broń znajduje się obecnie na etapie badań fabrycznych i może być wykorzystywana zarówno jako broń zespołowa, jak i indywidualna.

Rosomak S.A. zaprezentuje między innymi Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak z systemem wieżowym TURRA V10 oraz pojazd KTO Rosomak RSK, przeznaczony do rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Wyposażenie pojazdu umożliwia prowadzenie rozpoznania podczas marszu i postoju, przetwarzanie danych pomiarowych oraz generowanie komunikatów CBRN.

Odpowiedź na zagrożenia bezzałogowe

Istotną częścią ekspozycji PGZ będą rozwiązania odpowiadające na rosnące znaczenie bezzałogowych systemów powietrznych oraz potrzebę skutecznej ochrony wojsk, infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych.

Rozwój technologii bezzałogowych i antydronowych jest jednym z obszarów, w których PGZ zamierza wzmacniać swoją pozycję. Grupa chce łączyć doświadczenie zakładów rozwijających tradycyjne systemy uzbrojenia z kompetencjami w zakresie sensorów, radarów, optoelektroniki, systemów dowodzenia, oprogramowania i autonomii.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” pokażą pojazd Legwan ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia ZSMU A3K. System umożliwia prowadzenie ognia z wnętrza pojazdu oraz zwalczanie celów naziemnych i nisko lecących obiektów powietrznych, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Na pojeździe Legwan zaprezentowany zostanie także system kinetycznego zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Rozwiązanie opracowane przez Zakłady Mechaniczne „Tarnów” wykorzystuje między innymi wielolufowy karabin maszynowy WLKM kalibru 12,7 mm, głowicę optoelektroniczną, radar oraz stanowisko dowodzenia. System może wykrywać, identyfikować i śledzić cel, a następnie wspomagać operatora w wyborze optymalnego momentu otwarcia ognia.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 zaprezentują bezzałogowy system uzbrojenia FPV, przeznaczony do realizacji zadań szkoleniowych i operacyjnych, oraz BSP przechwytujący, opracowany do zwalczania obiektów powietrznych poruszających się z prędkością do 300 km/h w odległości do 10 kilometrów od miejsca startu.

Technologie dla bezpieczeństwa morskiego i infrastruktury krytycznej

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej zaprezentuje rozwiązania związane z rozpoznaniem, obserwacją oraz ochroną infrastruktury krytycznej.

Wśród eksponatów znajdzie się MODANT, czyli Modułowy Dron Antenowy. Jest to bezzałogowy system klasy octocopter, przeznaczony do zastosowań militarnych i misji specjalnych. Platforma może prowadzić działania zwiadowcze, korzystając z zasilania przekazywanego ze stacji naziemnej za pomocą kabloliny. System wyposażono w redundantną nawigację i autonomiczny system lądowania awaryjnego.

OBR CTM pokaże także Barierę Sensoryczną, pasywny, mobilny system podwodnego monitorowania przeznaczony do ciągłej ochrony morskiej infrastruktury krytycznej. Rozwiązanie umożliwia wykrywanie i identyfikację naruszeń chronionych stref. Może również zostać zintegrowane z zewnętrznymi systemami detekcji, dowodzenia i efektorami, stając się częścią kompleksowej ochrony portów, baz morskich i innych obiektów strategicznych.

Budowa pozycji PGZ w sektorze kosmicznym

Sektor kosmiczny jest jednym z perspektywicznych kierunków rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Technologie satelitarne mają coraz większe znaczenie dla rozpoznania, obserwacji, komunikacji, świadomości sytuacyjnej oraz bezpieczeństwa państwa. PGZ zamierza rozwijać współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami tak, aby kompetencje Grupy obejmowały w przyszłości rozwiązania funkcjonujące na podstawowych rodzajach orbit, od LEO, przez MEO, po GEO. Ambicją Grupy jest stopniowe budowanie pozycji w sektorze kosmicznym poprzez łączenie dotychczasowych kompetencji w zakresie elektroniki, rozpoznania, systemów dowodzenia i ochrony infrastruktury krytycznej z nowymi zdolnościami satelitarnymi. Jednym z podmiotów, z którymi rozwijana jest współpraca, jest ICEYE. OBR CTM przedstawi podczas MSPO projekt satelitarny realizowany wspólnie z tą firmą.

SAFE, local content i rozwój krajowych zdolności produkcyjnych

Tegoroczne MSPO będzie okazją do zaprezentowania roli Polskiej Grupy Zbrojeniowej w realizacji przedsięwzięć związanych z europejskim instrumentem SAFE. Program może przyspieszyć modernizację Sił Zbrojnych RP oraz zwiększyć skalę inwestycji w polskie zakłady, kompetencje technologiczne i moce produkcyjne. Z perspektywy PGZ europejskie finansowanie powinno służyć budowaniu zdolności, które pozostaną w Polsce także po zakończeniu poszczególnych programów zakupowych. Obejmuje to rozbudowę infrastruktury i mocy produkcyjnych, transfer technologii, rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz tworzenie odpornych łańcuchów dostaw z udziałem polskich przedsiębiorstw.

Ważnym elementem tej strategii jest local content, rozumiany nie tylko jako udział krajowych zakładów w produkcji sprzętu, lecz także jako zdolność do jego serwisowania, modernizowania i dalszego rozwijania podczas całego cyklu życia. Zwiększanie udziału polskich spółek, małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków naukowych i poddostawców wzmacnia bezpieczeństwo dostaw, suwerenność technologiczną oraz odporność państwa. Pozwala również tworzyć trwałe kompetencje, które mogą stać się podstawą kolejnych projektów oraz wspólnych ofert kierowanych na rynki zagraniczne. PGZ chce wykorzystać SAFE nie tylko do realizacji bieżących zamówień, ale przede wszystkim do trwałego umocnienia polskiego przemysłu, zwiększenia jego skali i zakotwiczenia strategicznych zdolności produkcyjnych w kraju.

Sonda Czy Polska posiada dostateczną obronę przeciwlotnicza i przeciwrakietową? Tak Nie Nie mam zdania Nie interesuje mnie to

Scena PGZ: debaty o przyszłości bezpieczeństwa i przemysłu obronnego

Przestrzeń PGZ połączy prezentację sprzętu i technologii z miejscem przeznaczonym do spotkań, debat, wydarzeń medialnych oraz rozmów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Scena PGZ będzie miejscem rozmów o tym, jak na fundamencie dotychczasowych kompetencji budować nowoczesny, odporny i konkurencyjny przemysł obronny przyszłości. Dyskusje będą poświęcone między innymi transformacji PGZ, suwerenności przemysłowej, bezpieczeństwu łańcuchów dostaw, local content, nowym technologiom, współpracy z sektorem prywatnym i nauką, rozwojowi regionów oraz wyposażeniu współczesnego żołnierza.

„PGZ 2.0. Jak powinien zmieniać się lider polskiej zbrojeniówki?” (8 września 2026 r., godz. 15:00–15:30, scena PGZ)

Debata będzie poświęcona kierunkom dalszej transformacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz jej roli jako producenta, integratora i lidera krajowego ekosystemu przemysłu obronnego. Uczestnicy porozmawiają o zdolności PGZ do szybkiego reagowania na potrzeby wojska, zwiększania skali produkcji, wdrażania nowych technologii oraz współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami, startupami, uczelniami i ośrodkami badawczymi.

„STEP dla obronności Polski – od strategii do finansowania technologii przyszłości” (wtorek, 8 września, godz. 16.00 - 17.30, scena PGZ)

Wydarzenie będzie poświęcone znaczeniu programu STEP dla rozwoju technologii obronnych, polskiej nauki, krajowego przemysłu oraz niezależności technologicznej.

„Nowoczesne wyposażenie żołnierza. Kompleksowa oferta PGZ” (9 września 2026 r., godz. 10.00 - 10.45, scena PGZ)

Debata będzie poświęcona praktycznym potrzebom współczesnego żołnierza oraz kompleksowej ofercie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakresie wyposażenia indywidualnego, od broni strzeleckiej i optoelektroniki po hełmy, ochronę balistyczną i pozostałe elementy wyposażenia. Rozmowa pokaże, w jaki sposób doświadczenia użytkowników i wnioski ze współczesnego pola walki przekładają się na rozwój konkretnych produktów spółek Grupy PGZ.

„Kobieta w sektorze defence. Liderki, które rozwijają polską obronność” (9 września 2026 r., godz. 11:10 - 12:00, scena PGZ)

Uczestniczki debaty porozmawiają o przywództwie w przemyśle obronnym, przełamywaniu stereotypów związanych z zawodami technicznymi, przyciąganiu młodych specjalistek oraz znaczeniu różnorodnych doświadczeń dla innowacyjności i transformacji przedsiębiorstw.

„Od zakupów do suwerenności przemysłowej. Jak budować polski potencjał obronny oparty na krajowych kompetencjach” (środa, 9 września 2026 r., godz. 14:00 - 14:45, scena PGZ)

Rozmowa zostanie poświęcona polonizacji programów zbrojeniowych, transferowi technologii, rozbudowie mocy produkcyjnych, wzmacnianiu krajowych łańcuchów dostaw oraz roli polskich małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze obronnym.

„Bezpieczna Polska, silne regiony. Jak przemysł obronny napędza lokalny rozwój” (czwartek, 10 września 2026 r., godz. 11:00 - 12:00, scena PGZ)

Debata będzie dotyczyć wpływu inwestycji obronnych na lokalne rynki pracy, rozwój kompetencji technologicznych, współpracę ze szkołami i uczelniami oraz możliwości włączania lokalnych przedsiębiorstw do łańcuchów dostaw spółek PGZ.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie znaczenie zakładów przemysłu obronnego jako strategicznych pracodawców oraz ich wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, edukacji technicznej i kompetencji potrzebnych przemysłowi przyszłości.

„Wizja przyszłości. Przemysł zbrojeniowy 2040” (11 września 2026 r., godz. 10:00–10:30, scena PGZ)

Debata będzie poświęcona najważniejszym kierunkom rozwoju przemysłu obronnego, technologiom przełomowym, znaczeniu systemów bezzałogowych, zdolnościom satelitarnym, cyberbezpieczeństwu oraz współpracy przemysłu z sektorem badawczo-rozwojowym.

Planowane kierunki umów, porozumień i współpracy przemysłowej

Podpisywane podczas MSPO dokumenty nie będą stanowiły jedynie serii odrębnych umów, porozumień i listów intencyjnych. Ich wspólnym mianownikiem będzie wizja przyszłości Polskiej Grupy Zbrojeniowej i całego krajowego przemysłu obronnego.

PGZ przechodzi od etapu odbudowy podstawowych zdolności do ich trwałego umacniania, rozwijania i zakotwiczania w Polsce. Celem jest zbudowanie pozycji Grupy odpowiadającej nowym realiom polskiego i europejskiego rynku obronnego oraz zagwarantowanie, że strategiczne kompetencje przemysłowe pozostaną w kraju na kolejne dekady. Planowana współpraca ma prowadzić do zwiększania udziału krajowych przedsiębiorstw w programach obronnych, budowy polskich łańcuchów dostaw oraz stopniowego zastępowania komponentów sprowadzanych dotychczas z zagranicy rozwiązaniami produkowanymi w Polsce.

Jednym z kluczowych kierunków pozostaje dalsza rozbudowa krajowej bazy przemysłowej w obszarze materiałów wysokoenergetycznych, prochów, komponentów amunicyjnych oraz środków bojowych. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i ograniczenie zależności od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w najbardziej krytycznych obszarach produkcji uzbrojenia.

PGZ rozwija także współpracę z partnerami zagranicznymi dysponującymi technologiami i doświadczeniem pozwalającym przyspieszyć budowę zdolności przemysłowych w Polsce. Grupa koncentruje się na partnerstwach, które nie ograniczają się do relacji dostawca-odbiorca, lecz prowadzą do transferu technologii, wspólnych projektów, rozwoju kompetencji i uruchamiania produkcji w kraju.

Polonizacja ma obejmować nie tylko finalny montaż sprzętu, ale również coraz większą część komponentów, podzespołów, materiałów, oprogramowania i usług związanych z całym cyklem życia produktu. Takie podejście ma wzmacniać bezpieczeństwo dostaw, odporność państwa i krajową gospodarkę, a także zwiększać zdolność do samodzielnego serwisowania, modernizowania i rozwijania sprzętu wojskowego.

MSPO będzie również okazją do rozmów dotyczących budowy wspólnych ofert eksportowych z partnerami europejskimi i podmiotami z innych regionów świata. Celem jest nie tylko sprzedaż pojedynczych produktów, lecz także tworzenie kompleksowych rozwiązań wykorzystujących połączone kompetencje kilku partnerów przemysłowych.

Szczególne znaczenie mają projekty oferujące perspektywę wieloletniej współpracy przemysłowej, badawczo-rozwojowej i produkcyjnej. PGZ chce budować relacje, które umocnią Grupę na rynku przyszłości, zwiększą potencjał całego polskiego przemysłu obronnego i poprawią jego konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

Studio PGZ SAFE

W czasie targów na stoisku Grupy działać będzie Studio PGZ SAFE, w którym prowadzone będą rozmowy z ekspertami, przedstawicielami spółek, uczestnikami debat i zaproszonymi gośćmi. Studio stanie się miejscem bieżącego komentowania wydarzeń targowych, prezentowania produktów i projektów Grupy oraz rozmów o modernizacji Sił Zbrojnych RP, polonizacji, rozwoju krajowego przemysłu i wykorzystaniu instrumentu SAFE. Materiały wideo, prezentacje najważniejszych produktów oraz podsumowania kolejnych dni będą publikowane w kanałach cyfrowych i mediach społecznościowych PGZ.