Cyfrowy pancerz dla F-16 staje się faktem. L3Harris dostarcza pierwsze Viper Shield

L3Harris Technologies zakończył produkcję pierwszych 35 zestawów systemu walki elektronicznej i przeciwdziałania elektronicznego Viper Shield dla globalnej floty samolotów F-16.

Viper Shield jest jedynym obecnie produkowanym systemem walki radioelektronicznej dla F-16, który wykrywa, identyfikuje i przeciwdziała zagrożeniom elektronicznym, tworząc "cyfrowy pancerz".

Firma zwiększa moce produkcyjne, aby dostarczyć 233 zestawy zamówione przez osiem państw sojuszniczych, a wspólne inwestycje w program wynoszą 1 mld USD.

System jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi wersjami F-16, w tym z Block 70/72, oraz interoperacyjny z zaawansowanym radarem AESA APG-83.

System Viper Shield, opracowany przez L3Harris Technologies, stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania współczesnej wojny elektronicznej. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej ochrony samolotom F-16 poprzez stworzenie wokół nich niewidzialnej bariery. Dzięki zaawansowanym technologiom, Viper Shield jest zdolny do precyzyjnego wykrywania i identyfikowania wrogich sygnałów elektronicznych, a następnie skutecznego przeciwdziałania im. Może to obejmować zakłócanie radarów przeciwnika, dezorientowanie systemów naprowadzania pocisków czy ukrywanie własnej obecności.

Co istotne, Viper Shield oferuje elastyczność w zastosowaniu. Jak informuje L3Harris Technologies, system może wspierać pilota zarówno jako rozwiązanie zintegrowane z samolotem, jak i w postaci podwieszanego zasobnika. Ta wszechstronność pozwala na dostosowanie go do różnych konfiguracji F-16 oraz specyficznych potrzeb misji. L3Harris Technologies podkreśla, że Viper Shield jest obecnie jedynym produkowanym systemem walki radioelektronicznej dedykowanym dla samolotów F-16.

Globalna współpraca i strategiczne korzyści

Projekt Viper Shield to przykład udanej międzynarodowej współpracy, w którą zaangażowały się liczne państwa sojusznicze. Jak wynika z informacji przekazanych przez L3Harris Technologies, osiem państw zamówiło już 233 zestawy tego systemu. L3Harris aktywnie zwiększa swoje moce produkcyjne, przygotowując się do pełnoskalowej produkcji seryjnej, aby sprostać tym wymaganiom.

Wspólne inwestycje w rozwój i produkcję Viper Shield mają daleko idące konsekwencje, wykraczające poza doraźne potrzeby państw partnerskich. Chris Aebli, prezes Communications & Spectrum Dominance w L3Harris, podkreśla strategiczne znaczenie tego przedsięwzięcia:

„Warte 1 mld USD wspólne inwestycje państw eksploatujących F-16 sprawiają, że przystąpienie do programu mogłoby przynieść korzyści również Siłom Powietrznym Stanów Zjednoczonych i Gwardii Narodowej”.

Inwestycje te, finansujące prace rozwojowe, testy laboratoryjne, próby w locie oraz bieżącą produkcję, tworzą unikalną okazję dla Stanów Zjednoczonych. Dzięki nim, USA mają „możliwość uzyskania oszczędności i uniknięcia konieczności ponoszenia kosztów początkowych”, co jest znaczącą korzyścią w kontekście modernizacji własnej floty F-16. Istniejąca linia produkcyjna, system zapewnienia jakości oraz stabilny łańcuch dostaw są już gotowe, aby obsługiwać również przyszłych partnerów, którzy zdecydują się na wdrożenie Viper Shield.

Zaawansowana technologia i szeroka kompatybilność

Kluczowym elementem sukcesu Viper Shield jest jego zaawansowana architektura i szeroka kompatybilność z istniejącymi platformami. System został zaprojektowany z myślą o najnowszych wersjach samolotów, przede wszystkim F-16 Block 70/72. Jednak jego uniwersalność wykracza poza te konkretne modele. Jak podaje L3Harris, Viper Shield jest w pełni interoperacyjny z zaawansowanym radarem AESA APG-83, co zapewnia bezproblemową integrację z kluczowymi systemami pokładowymi myśliwców. Co więcej, jego konstrukcja gwarantuje kompatybilność ze wszystkimi wcześniejszymi wersjami F-16, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy użytkowników tych popularnych maszyn.

Sercem innowacyjności Viper Shield jest jego w pełni cyfrowa, definiowana programowo architektura. Takie podejście technologiczne wykorzystuje rozwiązania klasy COTS (gotowe rozwiązania dostępne na rynku komercyjnym), co przynosi szereg praktycznych korzyści. Przede wszystkim pozwala to na znaczne ograniczenie gabarytów i masy systemu, co jest kluczowe w lotnictwie, gdzie każdy kilogram ma znaczenie. Ponadto, definiowana programowo architektura znacząco ułatwia jego przyszłą modernizację. W dynamicznie zmieniającym się środowisku walki elektronicznej, możliwość szybkiego aktualizowania i adaptowania systemu do nowych zagrożeń jest nieoceniona. Dzięki temu Viper Shield może pozostać skuteczny przez długie lata eksploatacji, zapewniając F-16 przewagę technologiczną.

Na podstawie informacji prasowej L3Harris Technologies