Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewnił prezydenta Zełenskiego o kontynuacji wsparcia, jednocześnie finalizując przełomową umowę "Drone Deal", która ma wzmocnić obronność obu krajów.

Rozmowy Merza z Zełenskim odbywają się w cieniu poważnego incydentu na lotnisku w Lipsku, za który Niemcy obwiniają Rosję, zamykając jej placówki dyplomatyczne.

Jak „Drone Deal” zmieni oblicze wojny i co dokładnie wydarzyło się w Lipsku, prowadząc do eskalacji napięć z Rosją?

Dalsze niemieckie wsparcie dla Ukrainy: Rozmowy Merza z Zełenskim

Podczas środowej (2 września br.) rozmowy telefonicznej kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o niezachwianym wsparciu ze strony Berlina. Rzecznik niemieckiego rządu przekazał w oficjalnym oświadczeniu, że „Kanclerz podkreślił, że Ukraina może liczyć na zdecydowaną kontynuację niemieckiego wsparcia cywilnego i wojskowego”. To zapewnienie ma kluczowe znaczenie dla Kijowa, który od początku pełnoskalowej inwazji Rosji polega na międzynarodowej pomocy.

Prezydent Zełenski również skomentował rozmowę, podkreślając wagę niemieckiego wsparcia. Na komunikatorze Telegram napisał: „Szef państwa podziękował kanclerzowi za niezawodne niemieckie wsparcie i przywództwo w ochronie życia Ukrainek i Ukraińców”. Dodał również optymistyczną informację, że „W tym miesiącu z Niemiec nadejdą kolejne pakiety obrony powietrznej”, co wskazuje na bieżące dostawy sprzętu obronnego, niezbędnego do odpierania rosyjskich ataków.

Czym jest "Drone Deal" i jak wzmocni obronność?

Jednym z kluczowych tematów rozmowy Friedricha Merza i Wołodymyra Zełenskiego była finalizacja umowy "Drone Deal". Jak wyjaśnił Zełenski, „Obecnie zespoły finalizują już tekst (umowy) Drone Deal. Z pewnością przyczyni się ona m.in. do zwiększenia możliwości ochrony zarówno Niemiec, jak i Ukrainy. Omówiliśmy treść porozumienia oraz to, kiedy będziemy mogli je podpisać. Uzgodniliśmy, że spotkamy się osobiście”.

Drone Deal to innowacyjny format współpracy, który ma na celu wymianę doświadczeń i technologii między Ukrainą a jej partnerami. Obejmuje on państwa takie jak USA, kraje Unii Europejskiej oraz państwa Bliskiego Wschodu. Zgodnie z założeniami tej inicjatywy, Ukraina przekazuje swoje doświadczenia wojskowe, w tym technologie dotyczące bezzałogowców, w zamian za finansowanie, deficytowe surowce lub wsparcie w sektorach energetycznym i obrony przeciwlotniczej. Ten model współpracy ma potencjał, aby znacząco wzmocnić zdolności obronne wszystkich zaangażowanych stron, bazując na unikalnych doświadczeniach Ukrainy w nowoczesnym konflikcie zbrojnym.

Incydent w Lipsku i dyplomatyczne konsekwencje dla Rosji

Podczas rozmowy poruszono także kwestię sierpniowego ataku na lotnisko w Lipsku. Prezydent Zełenski podkreślił, że „To kolejna rosyjska eskalacja i ważne jest, że Niemcy zareagowały. Friedrich poinformował mnie o podjętych działaniach. Ze swojej strony zapewniłem go, że Ukraina jest gotowa pomóc Niemcom swoją wiedzą ekspercką, doświadczeniem lub w innych obszarach, w których będzie to potrzebne”.

Niemiecka reakcja na incydent była szybka i zdecydowana. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt oświadczył we wtorek, że Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi na te działania, szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul poinformował o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie.

Szczegóły incydentu wskazują na poważne naruszenie bezpieczeństwa. W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Maszyna została przekierowana do Hanoweru, gdzie stwierdzono jej niewielkie uszkodzenia. Krótko przed tym zdarzeniem, lotnisko w Lipsku wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Zgodnie z ustaleniami niemieckich służb, dron znaleziony na lotnisku celowo uderzył wcześniej w skrzydło zaparkowanego Antonowa, jednak materiały wybuchowe nie eksplodowały po zetknięciu z maszyną, co zapobiegło znacznie poważniejszym konsekwencjom.