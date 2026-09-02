Rosyjscy inżynierowie w Iranie. Pracują nad hipersoniczną rakietą przeciw okrętom

Dziennik Financial Times ujawnił tajną współpracę Rosji z Iranem, która może zdestabilizować Bliski Wschód, budząc obawy o bezpieczeństwo globalne.

Od 2023 roku rosyjscy inżynierowie wspierają Teheran w tworzeniu hipersonicznego pocisku manewrującego o kryptonimie C430L, mającego osiągnąć niewiarygodne prędkości.

Ten zaawansowany pocisk ma stanowić poważne zagrożenie dla lotniskowców USA, a projekt to kluczowy transfer strategicznej technologii wojskowej.

Tajemnice programu C430L: Rosyjska technologia dla irańskich pocisków

Według ustaleń dziennikarzy Financial Times, którzy dotarli do korespondencji, dokumentów wojskowych i rejestrów podróży, Moskwa od 2023 roku wspiera Teheran swoimi najlepszymi ekspertami i wiedzą techniczną w zakresie rozwoju broni hipersonicznej. Gazeta podkreśla, że jest to jeden z najbardziej znaczących przypadków dzielenia się rosyjską strategiczną technologią wojskową z Iranem. Głównym celem programu C430L jest zbudowanie silnika strumieniowego, który umożliwi pociskowi manewrującemu osiągnięcie prędkości wielokrotnie większej niż prędkość dźwięku.

Eksperci cytowani przez FT wskazują, że technologia ta prawie na pewno jest rozwijana na potrzeby budowy rakiety przeciw okrętom i celom naziemnym. Chociaż Iran testował już silnik strumieniowy własnej produkcji, brak jest dowodów na sfinalizowanie programu C430L lub przetestowanie rakiety hipersonicznej z napędem tego typu.

Rosyjscy giganci zbrojeniowi na liście sankcji: Kto wspiera Teheran?

Za program po stronie rosyjskiej odpowiadają Rosoboronexport, państwowe przedsiębiorstwo pośredniczące w eksporcie broni, oraz firma NPO Maszinostrojenia. Ta ostatnia została wpisana przez USA na listę sankcyjną w 2014 roku, co Waszyngton uzasadniał jej zaangażowaniem w rozwój rakiet balistycznych i wspieranie rosyjskich Strategicznych Wojsk Rakietowych. Korespondencja przedstawicieli NPO Maszinostrojenia oraz rejestry podróży, na które powołuje się FT, ujawniają, że rosyjscy inżynierowie wielokrotnie podróżowali do Iranu jeszcze przed oficjalnym podpisaniem umowy o współpracy.

Porozumienie między rosyjskimi siłami wsparcia logistycznego a irańskim ministerstwem obrony w ramach programu C430L zostało zawarte w listopadzie 2023 roku. Dziennik Financial Times dodał, że Irańczycy przekazywali Rosjanom informacje o lotach testowych, które następnie były wspólnie analizowane. Współpraca ta trwała co najmniej do początku lata bieżącego roku, a obecnie trwają rozmowy nad jej kontynuacją w ramach kolejnej fazy rozwoju technologii.

Geopolityczne konsekwencje sojuszu Rosji i Iranu: Czy Bliski Wschód stanie się bardziej niestabilny?

Iran w ostatnich latach znacząco rozwinął swój arsenał broni rakietowej, twierdząc nawet, że posiada już broń hipersoniczną. Kraj ten dysponuje również dobrze rozwiniętym przemysłem silników wykorzystywanych do rakiet manewrujących. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, Moskwa zacieśniła współpracę ze swoimi sojusznikami, w tym z Iranem.

Przykładem tej bliskiej kooperacji są drony Shahed, które Rosja pozyskała od Iranu i które stały się jednym z głównych narzędzi w jej wojnie napastniczej z Ukrainą. Rozwój hipersonicznych pocisków manewrujących z rosyjskim wsparciem może mieć dalekosiężne konsekwencje dla równowagi sił na Bliskim Wschodzie i stanowić nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, zwłaszcza w kontekście obecności sił USA w regionie.