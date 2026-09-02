Stohid Technology wchodzi w produkcję heksogenu (RDX). Inwestycja do 9 mln zł w fazę pilotażową

Stohid Technology S.A. dokonuje strategicznego przejęcia, wkraczając w produkcję heksogenu (RDX), kluczowego materiału dla sektora obronnego.

Spółka przeznaczy do 9 milionów złotych na fazę pilotażową, dążąc do rocznej produkcji 50 ton i weryfikacji innowacyjnej technologii.

Ten ruch ma wzmocnić polskie kompetencje obronne, ale jakie regulacje i wyzwania technologiczne musi pokonać, by osiągnąć pełną skalę?

Lokalna produkcja heksogenu (RDX) dla sektora obronnego?

Decyzja o zaangażowaniu kapitałowym w projekt produkcji heksogenu (RDX) to dla Stohid Technology S.A. krok o charakterze strategicznym, otwierający drogę do stworzenie ekosystemu w sektorze technologii dla obronności. Z uwagi na bezpieczeństwo procesu transakcyjnego, nazwa przejmowanego podmiotu nie została na tym etapie ujawniona.

- Wejście w projekt związany z produkcją heksogenu to dla Stohid Technology strategiczna decyzja biznesowa. Widzimy ogromny potencjał w budowie lokalnych kompetencji w tym obszarze. Faza pilotażowa, pozwoli nam zwalidować technologię i przygotować się do wdrożenia produkcji na pełną skalę przemysłową” – mówi Piotr Kisiel, Prezes Stohid Technology S.A.

Głównym zadaniem przejmowanej firmy będzie zaprojektowanie, budowa i uruchomienie linii pilotażowej. Zadeklarowane przez Stohid Technology finansowanie, będzie uruchamiane w transzach zgodnie z harmonogramem i pokryje kluczowe koszty tego etapu.

Faza pilotażowa obejmuje osiągnięcie zdolności produkcyjnej około 50 ton heksogenu rocznie przy przyjętym reżimie pracy. Ma ona również na celu potwierdzenie stabilności i powtarzalności procesu technologicznego, a także przeprowadzenie kwalifikacji gotowego wyrobu. Stohid Technology zamierza zgromadzić kluczowe dane niezbędne do zaprojektowania i uruchomienia docelowej instalacji przemysłowej (pracującej w trybie ciągłym).

Ze względu na specyfikę projektu, cała inwestycja będzie prowadzona z rygorystycznym przestrzeganiem przepisów prawa. Warunkiem kluczowym dla realizacji poszczególnych etapów jest uzyskanie i utrzymanie odpowiednich koncesji, zezwoleń oraz decyzji administracyjnych.

Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną, finalne zamknięcie transakcji nabycia 70% udziałów w spółce celowej nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, jednak nie później niż 16 października 2026 r.

Na podstawie informacji prasowej Stohid Technology S.A.