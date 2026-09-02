Polska przejmie dowodzenie na Bałtyku. Gen. Kukuła o nowej erze dla Marynarki Wojennej

Szef Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesław Kukuła, spotkał się z dowództwem i żołnierzami Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego (COM-DKM) w Gdyni. Głównym celem wizyty była ocena przygotowań Polski do przejęcia w 2028 roku odpowiedzialności za regionalne dowództwo NATO Commander Task Force Baltic (CTF Baltic).

Przejęcie dowództwa CTF Baltic wzmocni rolę Polski w regionalnym systemie dowodzenia NATO i będzie kluczowe dla odstraszania oraz obrony wschodniej flanki Sojuszu na Morzu Bałtyckim. Polska będzie odpowiedzialna za planowanie, koordynowanie i dowodzenie sojuszniczymi operacjami morskimi.

COM-DKM aktywnie przygotowuje się do tej roli, rozwijając struktury, kompetencje i szkoląc personel, w tym poprzez udział w obecnym CTF Baltic w Rostocku. Gen. Kukuła podkreślił konieczność rozwoju zdolności multidomenowych Marynarki Wojennej.

Morze Bałtyckie ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i państw wschodniej flanki NATO, a kontrola nad nim jest kluczowa dla ochrony infrastruktury krytycznej i swobody żeglugi.

Wizyta gen. Wiesława Kukuły, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego (COM-DKM) w Gdyni była kluczowym momentem w ocenie postępów Polski w przygotowaniach do objęcia w 2028 roku odpowiedzialności za regionalne dowództwo NATO Commander Task Force Baltic (CTF Baltic). Spotkanie z dowódcą i żołnierzami COM-DKM miało na celu szczegółowe zapoznanie się ze stanem gotowości do utworzenia regionalnego dowództwa sił morskich, które w przyszłości ma kierować sojuszniczymi operacjami na Bałtyku. Jest to zadanie o ogromnym znaczeniu strategicznym, które nie tylko zwiększy rolę Polski w NATO, ale także bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo militarne całego regionu.

Gen. Wiesław Kukuła jasno określił cele i oczekiwania związane z tym przedsięwzięciem. Podkreślił, że

„Przejęcie odpowiedzialności za CTF Baltic będzie kolejnym krokiem wzmacniającym rolę Polski w regionalnym systemie dowodzenia NATO. Musimy być przygotowani nie tylko do wydzielania sił do operacji sojuszniczych, ale również do ich planowania, koordynowania i dowodzenia całością sił kierowanych do operacji ze wszystkich państw. Budujemy zdolność, która ma realne znaczenie dla odstraszania i obrony całej wschodniej flanki Sojuszu”.

Przygotowania w COM-DKM obejmują szereg działań, które mają zapewnić płynne i efektywne przejęcie roli lidera. Omówiono postęp prac organizacyjnych, które obejmują tworzenie odpowiednich struktur i procedur, a także intensywne szkolenia personelu. Proces budowania zdolności dowodzenia jest ściśle zgodny ze standardami NATO, co jest gwarancją interoperacyjności i skuteczności przyszłych operacji. Istotnym elementem tych przygotowań jest aktywny udział polskich oficerów i podoficerów w obecnie funkcjonującym CTF Baltic w Rostocku. Tam, w bezpośrednim kontakcie z sojusznikami, zdobywają oni bezcenne doświadczenie w planowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu sojuszniczych operacji morskich, co jest fundamentem dla przyszłego sukcesu Polski w tej nowej roli.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła spotkał się z dowódcą i żołnierzami Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni. Głównym celem wizyty była ocena przygotowań do osiągnięcia przez Polskę zdolności do przejęcia w 2028 roku… pic.twitter.com/FfeURsy2rT— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 2, 2026

Wielodomenowe wyzwania: Nowoczesna obrona morska według Gen. Kukuły

Gen. Wiesław Kukuła podczas swojej wizyty w Gdyni przedstawił także swoją wizję nowoczesnej Marynarki Wojennej i przyszłości dowodzenia w domenie morskiej. Jego koncepcja podkreśla konieczność multidomenowego podejścia do obronności, gdzie działania na morzu są ściśle zintegrowane z innymi obszarami operacyjnymi. „Marynarka Wojenna tylko jedną nogą powinna stać w słonej wodzie. Druga musi znajdować oparcie w całym spektrum zdolności multidomenowych” – zaznaczył Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To zrównoważone podejście ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia zwycięskich operacji w przyszłości, gdzie sukces na morzu zależy od zdolności do oddziaływania z lądu na morze, z morza na powietrze, a także od wykorzystania potencjału przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni.

Współczesna walka na morzu to znacznie więcej niż tylko działania okrętów. Jak podkreślił gen. Kukuła, „prowadzi ją cały system – sensory i efektory rozmieszczone na morzu, lądzie i w powietrzu, połączone w jedną sieć dowodzenia i wymiany danych”. W tym kontekście, okręty, choć nadal niezwykle ważne, stają się elementem większego, zintegrowanego systemu. Przewagę osiąga ten, kto jako pierwszy wykryje przeciwnika, zbuduje świadomość sytuacyjną, podejmie trafną decyzję i skutecznie użyje efektora. Z tego powodu, budując zdolności Marynarki Wojennej, Polska musi myśleć wielodomenowo, integrując różne rodzaje sił zbrojnych i nowoczesne technologie w spójny system obronny. To podejście jest niezbędne do zapewnienia skutecznej obrony i bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim.

Rola CTF Baltic i COM-DKM: Klucz do bezpieczeństwa regionu

Commander Task Force Baltic (CTF Baltic) to regionalne dowództwo morskie NATO, które odgrywa centralną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Jest ono operacyjnie podporządkowane Allied Maritime Command (MARCOM) w Northwood, a jego główne zadania obejmują planowanie i koordynowanie sojuszniczych ćwiczeń i operacji na tym strategicznym akwenie. Ponadto, CTF Baltic odpowiada za budowanie pełnego obrazu sytuacji morskiej oraz dowodzenie wydzielonymi siłami NATO. Aktywnie uczestniczy w działaniach prowadzonych w ramach „Baltic Sentry”, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na Bałtyku, w tym ochronę morskiej infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa żeglugi. Dowództwo to zostało utworzone w Rostocku na bazie niemieckiego DEU MARFOR, a w jego strukturach od początku służą również polscy marynarze, zdobywając cenne doświadczenie. Polska przygotowuje się do przejęcia odpowiedzialności za CTF Baltic w 2028 roku, kiedy to rolę tę mają przejąć siły wydzielone z COM-DKM w Gdyni.

Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego (COM-DKM) jest natomiast kluczowym elementem w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Odpowiada za dowodzenie wydzielonymi siłami przeznaczonymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny. COM-DKM koordynuje działania w polskiej morskiej strefie odpowiedzialności, współtworzy świadomość sytuacyjną oraz zapewnia zdolność do planowania i prowadzenia operacji w domenie morskiej. Centrum dowodzi również wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR, ściśle współpracując w tym obszarze z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. W przypadku operacji obronnej, COM-DKM stanowi kluczowy element systemu dowodzenia na kierunku morskim, tworząc warunki do skoordynowanego użycia sił w domenie morskiej oraz ich współdziałania z komponentem lądowym i powietrznym, a także z siłami sojuszniczymi.

Znaczenie zdolności COM-DKM rośnie wraz ze strategiczną rolą Morza Bałtyckiego. Akwen ten jest przestrzenią kluczową dla bezpieczeństwa militarnego Polski i państw wschodniej flanki NATO, swobody żeglugi, transportu wojskowego oraz funkcjonowania infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Już dziś COM-DKM prowadzi działania operacyjne związane z ochroną polskich interesów na morzu. Od 2022 roku dowodzi operacją „Zatoka”, której celem jest monitoring żeglugi, identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz obserwacja akwenów, na których znajduje się infrastruktura krytyczna istotna dla bezpieczeństwa państwa. Budowanie świadomości sytuacyjnej na morzu prowadzone jest całodobowo i w ścisłej współpracy z sojusznikami, co świadczy o wysokim poziomie zaangażowania i gotowości operacyjnej Polski.

Bałtyk: Arena strategicznej walki o bezpieczeństwo państwa

Przygotowania do objęcia odpowiedzialności za CTF Baltic są integralnym elementem szerszego procesu wzmacniania polskich zdolności dowodzenia w domenie morskiej. W najbliższych dwóch latach COM-DKM będzie intensywnie rozwijać swoje struktury i kompetencje, a także przygotowywać personel do procesu certyfikacji, co jest niezbędne do osiągnięcia pełnej gotowości. Docelowo Polska ma dysponować dowództwem zdolnym zarówno do kierowania narodową operacją w domenie morskiej, jak i do dowodzenia wydzielonymi siłami sojuszniczymi na Bałtyku. Uzyskanie tej zdolności będzie oznaczało zwiększenie odpowiedzialności Polski za bezpieczeństwo regionu oraz dalsze wzmocnienie polskiej pozycji w systemie dowodzenia NATO. To potwierdza rosnące znaczenie Polski jako kluczowego gracza na wschodniej flance NATO.

Podsumowując spotkanie z personelem COM-DKM, gen. Wiesław Kukuła ponownie podkreślił strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego dla obronności kraju.

„O morze walczymy po to, by chronić to, co znajduje się na lądzie. Kontrola Bałtyku nie jest celem samym w sobie – jest warunkiem zachowania odporności państwa i zapewnienia swobody działania całych Sił Zbrojnych” – powiedział.

Morze Bałtyckie jest nie tylko szlakiem komunikacyjnym, ale także miejscem, przez które przebiegają strategiczne linie komunikacyjne, na jego dnie znajduje się infrastruktura krytyczna, a morzem dociera do Polski sojusznicze wsparcie. Silna Marynarka Wojenna nie tylko broni morza, ale tworzy strefę antydostępową, chroniącą państwo od strony morza.

Gen. Kukuła wyraził również nadzieję na dalszy rozwój Marynarki Wojennej i odtworzenie Dowództwa Marynarki Wojennej, co w istotny sposób przyczyni się do spójnego rozwoju tego krytycznego dla bezpieczeństwa państwa rodzaju Sił Zbrojnych. Wskazał na potrzebę nadrobienia zaległości z lat, kiedy Marynarka Wojenna była sprowadzana do roli pomocniczej dla innych rodzajów Sił Zbrojnych, podkreślając, że „dzisiaj to już przeszłość”. Polska z determinacją dąży do zbudowania silnej i nowoczesnej Marynarki Wojennej, zdolnej do skutecznego dowodzenia i ochrony swoich interesów na Bałtyku, co jest fundamentem dla stabilności i bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO.