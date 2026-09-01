ORP "Wigry" po naprawie głównej. Trałowiec wraca do Marynarki Wojennej

Modernizacja ORP "Wigry"

PGZ Stocznia Wojenna poinformowała o przekazaniu Marynarce Wojennej zmodernizowanego trałowca bazowego proj. 207M ORP "Wigry" (644). Jednostka jest czwartym trałowcem typu Mamry, który opuścił gdyńską stocznię po gruntownej naprawie głównej połączonej z wymianą układu napędowego.

Prace objęły kompleksową wymianę napędu wraz z nowym systemem sterowania, a także budowę nowej elektrowni okrętowej wyposażonej w system zarządzania energią PMS. Okręt otrzymał również nowe wyposażenie. Próby zdawcze służyły sprawdzeniu wdrożonych rozwiązań.

Modernizacja wymagała dostosowania nowych urządzeń do istniejącej infrastruktury jednostki. Dotyczyło to między innymi satelitarnego systemu łączności VSAT, nowej łodzi roboczej oraz magazynu tłoczków wyposażonego w transport poziomy i pionowy. Według stoczni prace ukończono przed zaplanowanym terminem.

@StoczniaWojenna przekazała @MarWojRP zmodernizowany trałowiec ORP Wigry (644) - już czwarta taka jednostka i kolejny raz przed terminem.Zakres prac: nowy układ napędowy, nowa elektrownia z systemem PMS oraz doposażenie w nowy sprzęt wojskowy. Dodatkowo zintegrowano system… pic.twitter.com/6hZGeLgM8H— PGZ Stocznia Wojenna ⚓ (@StoczniaWojenna) September 1, 2026

Trałowiec bazowy proj. 207M

Trałowiec bazowy ORP "Wigry" podniósł banderę 14 maja 1993 roku. Należy do proj. 207M, obejmującego cztery jednostki zbudowane w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1991-1994. Pozostałymi okrętami tego typu są ORP "Mamry" (643), ORP "Śniardwy" (645) i ORP "Wdzydze" (646).

Projekt 207M był rozwinięciem wcześniejszego projektu 207P, (typu Gardno). Nowe jednostki otrzymały nowsze wyposażenie hydrolokacyjne, trałowe i artyleryjskie. Kadłub i pokładówkę wykonano głównie z laminatu poliestrowo-szklanego, aby ograniczyć pole magnetyczne okrętu.

Trałowce typu Mamry mają długość 38,5 m, szerokość 7,2 m, zanurzenie 1,7 m oraz wyporność 216 t. Napęd główny tworzą dwa silniki wysokoprężne M401A1 o mocy po 1000 KM, zapewniające prędkość maksymalną 14 węzłów. Ich uzbrojenie obejmuje trały kontaktowe i niekontaktowe, morski zestaw rakietowo-artyleryjski ZU-23-2-MR oraz tory minowe umożliwiające wariantowe zabieranie min morskich lub zrzutni grawitacyjnych bomb głębinowych.

Autor: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża/ Materiały prasowe

Zdolności przeciwminowe

ORP "Wigry" należy do 13. Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety, wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Dywizjon wykonuje zadania obrony przeciwminowej: trałowanie, poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie min, niszczenie zagród minowych oraz osłonę przeciwminową zespołów okrętów podczas przejścia morzem.

W skład 13. Dywizjonu Trałowców — stacjonującego w Gdyni — wchodzą trałowce, niszczyciele min oraz grupa nurków-minerów.

PGZ Stocznia Wojenna wskazała, że modernizacja trałowców typu Mamry pozostaje elementem utrzymania zdolności przeciwminowych Marynarki Wojennej w okresie przejściowym, do czasu wejścia do służby nowych jednostek typu Kormoran II. Przekazanie ORP "Wigry" kończy kolejny etap prac nad utrzymaniem sprawności technicznej najstarszych pozostających w służbie polskich trałowców bazowych.