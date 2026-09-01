Korea Południowa rozpoczęła prace nad myśliwcem 6. generacji, bazując na doświadczeniach z programu KF-21 Boramae.

Agencja DAPA ogłosiła przetarg na studium koncepcyjne, które zbada integrację sztucznej inteligencji, technologii stealth i współpracy z bezzałogowcami.

Poznaj kluczowe założenia projektu i dowiedz się, jak Seul zamierza uniezależnić się od zagranicznych technologii wojskowych.

Korea Południowa planuje myśliwiec 6. generacji

Seul zrobił kolejny krok w kierunku opracowania własnego myśliwca nowej generacji. Agencja DAPA, odpowiedzialna za południowokoreańskie programy zbrojeniowe, ogłosiła przetarg na 14-miesięczne studium dotyczące przyszłego samolotu bojowego. Wartość zamówienia wynosi 900 mln wonów, czyli około 650 tys. dolarów. Jak informuje KDefence News, analiza ma określić wymagania operacyjne, najważniejsze zdolności oraz potencjalną konfigurację przyszłego myśliwca. Badane będą również technologie pozwalające na prowadzenie działań w warunkach coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń oraz podczas operacji wielodomenowych.

Nowy myśliwiec ma współpracować z dronami

Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), czyli współpraca załogowego samolotu z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Przyszły koreański myśliwiec ma być zdolny do koordynowania działań wielu dronów wykonujących zadania bojowe.

Bezzałogowe maszyny mogłyby odpowiadać m.in. za rozpoznanie, walkę elektroniczną, wskazywanie celów, uderzenia oraz zadania defensywne. Taki sposób wykorzystania dronów pozwoliłby zwiększyć zasięg działania sensorów i uzbrojenia załogowego samolotu.

Stealth i sztuczna inteligencja na pokładzie

DAPA zamierza również przeanalizować możliwość zastosowania technologii stealth. Ich zadaniem byłoby ograniczenie wykrywalności samolotu przez różnego rodzaju czujniki radiowe oraz systemy wykorzystujące podczerwień. Istotną rolę ma odgrywać także sztuczna inteligencja. Systemy wspierane przez AI mogłyby pomagać pilotowi w przetwarzaniu ogromnych ilości danych z sensorów i pola walki, a także przyspieszać podejmowanie decyzji w środowisku silnie nasyconym środkami przeciwnika.

Jak przypomina KDefence News to właśnie połączenie stealth, sztucznej inteligencji, zaawansowanych sensorów oraz współpracy z bezzałogowcami jest charakterystyczne dla koncepcji rozwijanych obecnie w ramach programów myśliwców 6. generacji.

Korea chce uniezależnić się od zagranicznych technologii

Seul zamierza rozwijać kluczowe technologie we własnym kraju. Dotyczy to m.in. konstrukcji i materiałów obniżających wykrywalność, sensorów, systemów sztucznej inteligencji, architektury MUM-T oraz zaawansowanych układów napędowych.

Ma to szczególne znaczenie ze względu na ograniczenia eksportowe dotyczące najbardziej zaawansowanych technologii wojskowych. Rozwijanie własnych rozwiązań pozwoli Korei Południowej zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców i jednocześnie zachować kompetencje przemysłowe zdobyte przy programie KF-21 Boramae.

KF-21 Boramae fundamentem dla kolejnego programu

Doświadczenia zdobyte podczas budowy KF-21 Boramae mają być jednym z fundamentów przyszłego projektu. Program koreańskiego myśliwca został uruchomiony w 2015 roku, a jego rozwój formalnie zakończono w lipcu 2026 roku. KF-21 ma stać się jednym z najważniejszych samolotów bojowych przyszłej floty Sił Powietrznych Republiki Korei. Samolot opracowany przez południowokoreańską firmę Korea Aerospace Industries, jest określany jako myśliwiec generacji 4,5 i ma stanowić alternatywę dla droższych zachodnich konstrukcji oraz maszyn rosyjskich i chińskich.

Program wciąż znajduje się w fazie intensywnych testów, choć pierwsze egzemplarze seryjne zostały już zaprezentowane, a testy w locie zakończono wcześniej niż planowano na początku 2026 r. Seul zakłada stopniowe wprowadzanie KF-21 do służby w krajowych siłach powietrznych, przy czym skala dostaw w najbliższych latach będzie raczej rosła stopniowo, a nie skokowo. The Korea Herald donosił wcześniej, że władze w Seulu planują odebrać 40 myśliwców do 2028 roku, a do 2032 roku zamierzają powiększyć flotę o kolejnych 80 sztuk, osiągając tym samym liczbę 120 maszyn bojowych, które unowocześnią flotę i zastąpią starzejące się, amerykańskie myśliwce F-5.

DAPA już wcześniej sygnalizowała zamiar zachowania ciągłości pomiędzy programem KF-21 a pracami nad bardziej zaawansowanym myśliwcem stealth. W budżecie obronnym Korei Południowej na 2026 rok przeznaczono 63,6 mld wonów na badania związane z myśliwcem nowej generacji. Środki obejmują m.in. prace nad konstrukcją, materiałami i sensorami.

To jeszcze nie jest początek budowy nowego myśliwca

Jak słusznie zaznacza KDefence News obecne studium nie oznacza jeszcze formalnego rozpoczęcia programu rozwoju nowego samolotu bojowego. Jest to etap definiowania koncepcji oraz wymagań, który ma określić, jakie zdolności i technologie powinien posiadać przyszły koreański myśliwiec. Jeżeli Seul zdecyduje się na kontynuację projektu, wyniki studium mogą posłużyć do opracowania szczegółowych wymagań operacyjnych, przeprowadzenia badań wstępnych oraz oceny wykonalności pełnego programu rozwojowego.

Korea Południowa tym samym zaczyna budować podstawy własnego programu myśliwca 6. generacji. Podobne projekty rozwijają już inne państwa. Stany Zjednoczone pracują nad F-47 w ramach programu NGAD, natomiast Wielka Brytania, Włochy i Japonia wspólnie rozwijają Global Combat Air Programme (GCAP).