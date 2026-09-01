NATO i UE pilnie wzywają Hiszpanię i Grecję do przekazania Ukrainie systemów Patriot, kluczowych dla obrony przed nasilającą się agresją.

Kraje te posiadają znaczące rezerwy Patriotów, w tym pocisków z kończącym się terminem przydatności, jednak Grecja wciąż opiera się presji.

Czy sojusznicy podejmą decyzję, która może zaważyć na losach ukraińskiej obrony?

Pilna potrzeba wzmocnienia obrony powietrznej dla Ukrainy

Zapewnienie Kijowowi nowych systemów obrony powietrznej to obecnie jedno z najpilniejszych zadań dla sojuszników Ukrainy. Jak donosi agencja Bloomberg, sytuacja na froncie wymaga natychmiastowych działań. Ukraina od miesięcy apeluje o zwiększenie liczby systemów obrony powietrznej, wskazując na kurczące się zapasy i nasilające się ataki ze strony Moskwy. Prezydent Wołodymyr Zełenski już w sierpniu zauważył, że dostawy amunicji od partnerów zachodnich w pierwszej połowie 2026 roku zmniejszyły się trzykrotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Pociski Patriot są uznawane za jeden z kluczowych elementów w obronie Ukrainy przed rosyjskimi pociskami balistycznymi. Zapotrzebowanie na nie wzrosło również z powodu "wojny USA z Iranem", trwającej od przełomu lutego i marca. Według informacji wywiadowczych, które otrzymała Ukraina, Rosja przygotowuje się do ewentualnej nowej ofensywy lądowej na Kijów, co dodatkowo podkreśla krytyczne znaczenie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej.

Hiszpania i Grecja pod presją: Rezerwy Patriotów i ich przeznaczenie

Wśród sojuszników Ukrainy, to właśnie Hiszpania i Grecja dysponują jednymi z największych rezerw systemów Patriot. Co więcej, oba kraje posiadają zapasy pocisków przechwytujących, których termin przydatności zbliża się ku końcowi. Taka sytuacja stwarza unikalną możliwość szybkiego przekazania kluczowego uzbrojenia bez uszczerbku dla długoterminowej gotowości obronnej darczyńców, a jednocześnie wykorzystania pocisków, które wkrótce straciłyby swoją wartość bojową. Propozycja, o której rozmawiano z agencją Bloomberg, przewiduje również możliwość zakupu przez Norwegię pocisków z Hiszpanii i Grecji, a następnie przekazanie ich Ukrainie.

Mimo presji, Grecja do tej pory opierała się naciskom, aby przekazać na potrzeby Kijowa pociski do wyrzutni Patriot. Ateny utrzymują, że w obliczu napięć z Turcją potrzebują tego uzbrojenia do własnych celów obronnych. Rzecznik greckiego rządu odmówił skomentowania doniesień agencji Bloomberg. Podobnie postąpił urzędnik hiszpańskiego ministerstwa obrony, choć Hiszpania zapowiedziała, że w 2026 roku zapewni Ukrainie 1 miliard euro pomocy wojskowej.

Apel o pilne działanie: Głos Kaji Kallas

Kwestia przekazania pocisków Patriot będzie omawiana we wtorek i środę podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony państw UE oraz Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Przed tym spotkaniem Kaja Kallas, unijna szefowa dyplomacji, podkreśliła pilność sytuacji. „Obrona przeciwlotnicza jest kluczową kwestią” – oświadczyła, dodając, że „Ukrainie brakuje pocisków przechwytujących”. Zwróciła również uwagę na możliwość wykorzystania istniejących zasobów: „Wiemy, że niektóre państwa mają zapasy pocisków, których termin przydatności upływa. Byłoby bardzo dobrze, gdyby zostały przekazane Ukrainie.” Jej słowa stanowią jasny apel do państw posiadających te zasoby o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań w obliczu krytycznej sytuacji na Ukrainie.