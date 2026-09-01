Wsparcie dla Policji na torach. Operacja Horyzont przedłużona do końca listopada 2026 roku

Operacja Horyzont została zainicjowana w odpowiedzi na serię aktów dywersji, które miały miejsce na polskiej kolei w listopadzie ubiegłego roku. Incydenty te, w tym eksplozja ładunku wybuchowego w miejscowości Mika (województwo mazowieckie), która zniszczyła tor kolejowy, oraz uszkodzenie linii kolejowej w pobliżu stacji Gołąb (województwo lubelskie), które wymusiło awaryjne hamowanie pociągu z 475 pasażerami, pokazały potrzebę wzmożonej ochrony kluczowych węzłów komunikacyjnych. W obliczu tych zagrożeń, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), zarządzające misją, poinformowało o przedłużeniu operacji za pośrednictwem wpisu na platformie X.

Jak czytamy w komunikacie DORSZ,

"Operacja Horyzont przedłużona. Na mocy postanowienia Prezydenta RP oraz na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, w okresie od 1 września 2026 r. do 30 listopada 2026 r. Siły Zbrojne RP będą kontynuować wsparcie dla polskiej Policji ukierunkowane na wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na kolei oraz zapobieganie sabotażom i dywersji".

#OperacjaHORYZONT przedłużona 🇵🇱Na mocy Postanowienia Prezydenta RP oraz na podstawie Decycji Ministra Obrony Narodowej, w okresie od 1 września 2026 r. do 30 listopada 2026 r. Siły Zbrojne RP 🇵🇱 będą kontynuować wsparcie dla @PolskaPolicja ukierunkowane na wzmocnienie ochrony… pic.twitter.com/WWGGF6qz3i— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 31, 2026

Metody działania i rola nowoczesnych technologii

W ramach Operacji Horyzont, żołnierze Sił Zbrojnych RP aktywnie wspierają działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Ich praca koncentruje się na prowadzeniu patroli oraz obserwacji infrastruktury kolejowej, co ma kluczowe znaczenie dla wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń. Szczególnie istotną rolę w tych działaniach odgrywają Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), które wykorzystują nowoczesne systemy bezzałogowe. Te zaawansowane drony zapewniają stały i precyzyjny monitoring infrastruktury krytycznej, co znacząco zwiększa zdolność do szybkiego i skutecznego reagowania na wszelkie nieprawidłowości.

DORSZ podkreśla synergiczny charakter współpracy, wskazując, że "Do realizacji tych zadań Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystują nowoczesne systemy bezzałogowe, zapewniając stały i precyzyjny monitoring infrastruktury krytycznej, co pozwala szybko i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia. Ramie w ramię, jednoczymy siły, technologię i umiejętności w obserwacji, wykrywaniu i neutralizacji potencjalnych zagrożeń". Taki zintegrowany wysiłek, łączący zasoby ludzkie z innowacyjnymi technologiami, jest fundamentem skutecznej ochrony przed sabotażem i dywersją.

Skala zaangażowania i unikalne zdolności wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), odpowiedzialne za zarządzanie Operacją Horyzont, dysponuje znacznymi zasobami. Do realizacji zadań może zostać skierowanych maksymalnie 10 tysięcy żołnierzy pochodzących z różnych rodzajów wojsk. W skład tych sił wchodzą między innymi wspomniane już Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), ale także Wojska Specjalne, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojska inżynieryjne czy specjalistyczne jednostki dronowe. To właśnie DORSZ podejmuje decyzje o rozmieszczeniu i zaangażowaniu konkretnych sił, dostosowując je do bieżącej sytuacji i zidentyfikowanych potrzeb.

Wsparcie wojska dla Policji i innych służb wynika przede wszystkim z unikalnych zdolności, którymi dysponują Siły Zbrojne RP. Wśród nich kluczowe są zdolności rozpoznawcze, a zwłaszcza wykorzystanie dronów. Te zaawansowane technologie obserwacyjne i monitorujące nie są obecnie w pełni dostępne dla innych służb cywilnych, co czyni wojsko niezastąpionym partnerem w ochronie infrastruktury krytycznej. Dzięki temu Operacja Horyzont nie tylko zwiększa bezpieczeństwo linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych, ale także stanowi silny czynnik odstraszający dla potencjalnych terrorystów i sprawców dywersji, umacniając ogólne poczucie bezpieczeństwa w kraju. Działania te, prowadzone w ramach współpracy międzyresortowej, stanowią kompleksową odpowiedź na współczesne wyzwania związane z ochroną strategicznych obiektów państwa.