Niewiadów Polska Grupa Militarna: akcjonariusze podpisali porozumienie. Celem dynamiczny wzrost i maksymalizacja wartości

Akcjonariusze Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM), tj. SOMA25 Fundacja Rodzinna, L Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Forum 119 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przez który inwestuje w Polsce fundusz Fidera zawarły porozumienie, którego celem jest przygotowanie spółki do dynamicznego wzrostu i maksymalizacja jej wartości. Kontekstem jest skokowy wzrost zapotrzebowania krajowych oraz europejskich sił zbrojnych na amunicję i sprzęt wojskowy.

Jednym z fundamentów porozumienia jest opracowanie modelu zarządzania dostosowanego do etapu rozwoju spółki, która jest już po odbiorze linii do elaboracji amunicji wielkokalibrowej, a gotowość do rozpoczęcia produkcji zaplanowano na koniec roku.

Ambicją stron porozumienia jest osiągniecie przez NPGM pozycji trwałego dostawcy dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i sojuszników, a docelowo – polskiego podmiotu przemysłu obronnego o zasięgu globalnym, konkurującego jakością, terminowością i wiarygodnością kontraktową.

Fidera rozważa zwiększenie zaangażowania kapitałowego w NPGM przez nabywanie akcji, w tym w obrocie na rynku regulowanym.

Nowy model zarządzania: oddzielenie funkcji właścicielskiej i zarządczej

Docelowy model zarządzania zostanie opracowany przez doradców wskazanych przez Fidera – specjalizującej się w zarządzaniu aktywami oraz finansowaniu przedsięwzięć przemysłowych. Fidera zdobywała doświadczenie przede wszystkim przy realizacji dużych kontraktów dla sektora obronnego i instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje ono znajomość wymagań stawianych dostawcom przez odbiorców instytucjonalnych, organizację łańcuchów dostaw komponentów krytycznych, struktury finansowania produkcji realizowanej na potrzeby zamówień rządowych oraz budowę funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach przemysłowych działających na rynkach międzynarodowych. Łączna wartość projektów realizowanych dla odbiorców rządowych, w których uczestniczyła Fidera, przekroczyła 1 mld USD.

Fidera: miliardowe doświadczenie w USA ma wesprzeć wzrost NPGM

Model zarządzania będzie zakładał oddzielenie funkcji właścicielskiej i zarządczej. Będzie się on koncentrować na wypracowaniu struktury zarządczej, gdzie wyodrębnione zostaną funkcje operacyjne, finansowe, rozwoju biznesu i eksportu, compliance oraz relacji inwestorskich. Jednocześnie rozwinięty zostanie obszar compliance, co m.in. wesprze kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem. Stworzony zostanie system raportowania zarządczego, a łańcuch dostaw będzie stale monitorowany celem identyfikacji punktów krytycznych. Model uwzględni także zasady polityki zatrudnienia, który pozwoli pozyskiwać wysokiej klasy specjalistów. Budowanie pozycji na rynku krajowym odbywać się będzie w oparciu o zdefiniowane procedury wymagane przez odbiorców publicznych. Podobnie, dalsza poprawa pozycji na rynkach zagranicznych będzie realizowana w oparciu o strategię i uporządkowany zestaw narzędzi.

Trwają aktywne rozmowy między akcjonariuszami, zmierzające do pogłębienia współpracy i dalszego wzrostu wartości Spółki.

Na podstawie informacji prasowej NPGM