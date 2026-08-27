Szef BBN odwiedził Centrum Operacji Powietrznych

Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował w środę (26 sierpnia) wieczorem na platformie X o swojej wizycie w Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP-DKP) na warszawskim Ursynowie. Jak podkreślił, głównym celem jego wizyty było zapoznanie się z „funkcjonowaniem systemu obrony powietrznej w praktyce”. Wizyta ta ma strategiczne znaczenie w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, gdzie „sprawność tego mechanizmu ma bezpośrednie znaczenie dla Polski i całego NATO”.

Podczas wizyty Grodecki spotkał się z kluczowymi postaciami polskiego wojska: Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneuszem Nowakiem oraz dowódcą COP-DKP gen. Robertem Cierniakiem. Tematem rozmów były „procedury, szybkość przepływu informacji, dowodzenie i współdziałanie poszczególnych elementów systemu”.

Funkcjonowanie systemu obrony powietrznej w praktyce było głównym tematem mojej wizyty w Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwie Komponentu Powietrznego.Z Dowódcą Operacyjnym RSZ gen. dyw. pil. Ireneuszem Nowakiem oraz z-cą Dowódcy COP-DKP gen. bryg. pil. Robertem Cierniakiem… pic.twitter.com/1XnwE8iJQ8— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) August 26, 2026

Rola COP-DKP w ochronie polskiego nieba

Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego odgrywa niezmiernie ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Polski. Jak zaznaczył Grodecki, COP-DKP „całodobowo monitoruje przestrzeń powietrzną i koordynuje działania lotnictwa, obrony przeciwlotniczej i wojsk radiotechnicznych”. Ta nieustanna praca jest fundamentem dla utrzymania integralności polskiego nieba. W obecnej, niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą, sprawność działania tego centrum jest fundamentalna nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla „całego systemu obrony NATO”.

COP-DKP podlega pod Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych i jest odpowiedzialne za bieżące reagowanie na incydenty naruszające polską przestrzeń powietrzną. Przykładem takiej interwencji było zdarzenie z końca lipca, kiedy to rosyjska rakieta manewrująca, wystrzelona podczas nalotu na Ukrainę, przekroczyła polską granicę i spadła w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia. To właśnie COP-DKP dowodzi wydzielonym do misji ochrony polskiej przestrzeni lotnictwem oraz naziemnymi systemami obrony przeciwlotniczej, co świadczy o jego kluczowej roli w sytuacjach kryzysowych.