Rządowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami już wkrótce. Jak będzie działać?

Podczas środowego (26 sierpnia) spotkania z dziennikarzami Marcin Kierwiński zaznaczył, że budowanie odporności całego polskiego społeczeństwa jest kluczowe dla właściwego reagowania na współczesne wyzwania. „Będziemy mieć szansę na nie w sposób właściwy reagować tylko pod warunkiem, że zbudujemy odporność całego polskiego społeczeństwa” – powiedział minister. W tym celu resort rozszerza i rozbudowuje procesy ostrzegania, sprawdza obiekty, które mogą służyć jako obiekty ochrony ludności, a także doposaża służby. Wszystkie procedury związane z systemem ostrzegania są na bieżąco aktualizowane i dopracowywane.

Rewolucyjna aplikacja mobilna od MSWiA: Jak zadziała?

Jednym z najważniejszych elementów nowego podejścia do bezpieczeństwa ma być aplikacja mobilna opracowywana przez straż pożarną. Ta ogólnodostępna aplikacja, którą będzie można pobrać ze sklepów takich jak Google czy Apple, ma działać na zasadzie broadcastingu, czyli masowej dystrybucji ostrzeżeń do użytkowników. Minister Kierwiński podkreślił, że system powiadamiania o zagrożeniach w niej zawarty będzie zbliżony do tego, który funkcjonuje w Ukrainie.

Marcin Kierwiński wyjaśnił, że proces wdrożenia aplikacji wymaga współpracy z operatorami.

„Ze względów inwestycyjnych po stronie operatorów pewnie to będzie proces, który potrwa kilka miesięcy, ale o tym będziemy informować bardzo precyzyjnie we wrześniu” – zapowiedział minister.

Oznacza to, że pełne szczegóły dotyczące uruchomienia i funkcjonalności tej innowacyjnej aplikacji mobilnej poznamy już jesienią.

Syreny alarmowe i schrony: Długoterminowe plany MSWiA

W planach MSWiA jest również modernizacja i centralizacja systemu syren alarmowych. Do końca 2026 roku resort chce uruchomić dedykowany system do masowego uruchamiania syren, który będzie zarządzany z poziomu krajowego, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa lub wojewódzkiego. To rozwiązanie ma zapewnić szybkie i skuteczne alarmowanie społeczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Kolejnym istotnym aspektem jest długoterminowe planowanie w zakresie ochrony ludności. Nowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ma być ustanowiony na pięć lat, w przeciwieństwie do dotychczasowych dwuletnich programów. To ma zapewnić stabilność i ciągłość inwestycji. Minister Kierwiński podkreślił, że celem jest masowe inwestowanie przez samorządy w miejsca schronienia. „Chcemy, aby już ta druga połowa roku, ale przede wszystkim kolejna pięciolatka, to był proces masowego inwestowania przez samorządy w te miejsca (przyp. red. schronienia), dostosowywania tych miejsc do tego, żeby jak przyjdzie zagrożenie, każdy mógł się schronić” – wyjaśnił Marcin Kierwiński. W ciągu dwóch lat od wprowadzenia ustawy równolegle doposażano samorządy i służby w niezbędne narzędzia do reagowania kryzysowego.

Akademia Ochrony Ludności: Naucz się reagować na zagrożenia

W ramach budowania odporności społecznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjowało kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacji powszechnej. W najbliższą sobotę ruszy ponad 1500 bezpłatnych punktów edukacyjnych Krajowego Treningu Reagowania Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Celem tej inicjatywy jest praktyczne ćwiczenie i budowanie świadomości w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Punkty Akademii OLiOC będą dostępne w wielu lokalizacjach, m.in. w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, bibliotekach i domach kultury. Trening opiera się na trzech kluczowych zasadach: rozpoznawaniu sygnału alarmowego, sprawdzaniu komunikatów w oficjalnych źródłach oraz działaniu, które obejmuje ustalanie sposobu postępowania i lokalizowanie najbliższego miejsca schronienia. Informacje o punktach i harmonogramie szkoleń są dostępne na stronach internetowych i platformach społecznościowych urzędów gmin i urzędów wojewódzkich, a materiały edukacyjne można znaleźć na stronach MSWiA, OLiOC oraz profilach OLiOC. To kompleksowe podejście ma przygotować Polaków na wszelkie ewentualności, wzmacniając ich zdolność do skutecznego reagowania na zagrożenia.