Współpraca zbrojeniowa Polski z Republiką Korei wchodzi w decydującą fazę. Jak poinformowało 26 sierpnia 2026 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych, minister Wojciech Balczun spotkał się w Republice Korei z zarządem Hanwha Aerospace. Rozmowy z zarządem Hanwha Aerospace koncentrują się na transferze technologii i budowie synergii przemysłowej. Jak podkreślono w komunikacie na X:

"Polska zbrojeniówka odchodzi od prostego montażu zagranicznych komponentów. Stawiamy na transfer technologii i partnerską współpracę z zagranicznymi firmami (...) Sprzęt pozyskiwany z Korei jest już polonizowany z wykorzystaniem potencjału zakładów PGZ"

🚨 Polska zbrojeniówka odchodzi od prostego montażu zagranicznych komponentów. Stawiamy na transfer technologii i partnerską współpracę z zagranicznymi firmami. 🇵🇱🇰🇷 Za nami strategiczne spotkanie ministra @wbalczun w Korei Południowej z zarządem @HanwhaAerospace. Głównym… pic.twitter.com/1PgP4EZxvY— Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) August 26, 2026

Hanwha Aerospace to jeden z kluczowych dostawców dla polskiego bezpieczeństwa. Koncern odpowiada za dostawy armatohaubic K9 Thunder oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo (system Homar-K na podwoziu Jelcz). Sprzęt ten jest już częściowo polonizowany z wykorzystaniem potencjału zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Jednak celem strategicznym jest osiągnięcie jak największej samodzielności w produkcji, serwisowaniu i modernizacji uzbrojenia.

System Homar-K i armatohaubice K9PL: Polska fabryka i rakiety

Program Homar-K to polska wersja koreańskiego systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo. Zgodnie z umowami, do Polski ma trafić łącznie 290 wyrzutni. Co kluczowe, wyrzutnie te są integrowane z polskim podwoziem Jelcz oraz krajowym zautomatyzowanym systemem dowodzenia i kierowania ogniem Topaz. Jednak prawdziwym przełomem jest budowana w Polsce budowa fabryki produkującej moduły bojowe do tych wyrzutni oraz pociski rakietowe. Porozumienie w tej sprawie zawarły Hanwha Aerospace i polska Grupa WB, tworząc spółkę joint-venture. Dzięki temu Polska zyska zdolność do produkcji amunicji precyzyjnego rażenia o zasięgu 80 km (CGR-080), co jest krokiem milowym w budowaniu niezależności i bezpieczeństwa dostaw.

Drugim filarem współpracy są armatohaubice samobieżne K9 Thunder, które w polskiej wersji noszą oznaczenie K9PL. Umowy ramowe zakładają pozyskanie łącznie nawet 672 dział, z których część ma być wyprodukowana w Polsce. W lipcu firma informowała, że pierwsze egzemplarze armatohaubic w wersji K9PL opuściły zakłady produkcyjne w Changwon i płyną do Polski. Jest to symboliczny początek realizacji drugiej umowy wykonawczej, która w odróżnieniu od pierwszej, koncentruje się na dostarczeniu sprzętu dostosowanego do specyficznych wymagań Sił Zbrojnych RP. Na udostępnionych zdjęciach widać, że pojazdy posiadają już docelowe malowanie kamuflażowe oraz elementy systemu samoosłony Obra-3. Docelowo, dzięki transferowi technologii, polskie zakłady, z Hutą Stalowa Wola na czele, mają uzyskać zdolności do produkcji i serwisowania kluczowych komponentów tych nowoczesnych dział.