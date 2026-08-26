Straż Graniczna ze sprzętem z USA. Drony i termowizja na granicy

We wtorek (25 sierpnia) w Komendzie Głównej Straży Granicznej podpisano umowę z Departamentem Stanu USA, na mocy której polska formacja otrzymała nowoczesny sprzęt do ochrony granic o wartości ponad 2,1 mln dolarów. Podpisy złożyli Komendant Główny SG Robert Bagan i Zastępca Szefa Misji USA Stephanie Holmes.

Przekazany sprzęt obejmuje 45 małych bezzałogowych statków powietrznych (drony Skydio X10), 9 zaawansowanych kamer termowizyjnych (Recon V) oraz 800 indywidualnych zestawów pierwszej pomocy IFAK. Na 2027 rok zaplanowano również dostawę 15 skuterów śnieżnych.

Inicjatywa ta jest bezpośrednią odpowiedzią Departamentu Stanu USA na sytuację na granicy polsko-białoruskiej, a łączna przewidywana wartość amerykańskiego programu wsparcia dla Polski i państw bałtyckich to około 12 mln dolarów. Program obejmuje także finansowane przez USA szkolenia taktyczne i techniczne dla funkcjonariuszy.

We wtorek 925 sierpnia) w Komendzie Głównej Straży Granicznej doszło do istotnego wydarzenia, które znacząco wzmocni potencjał polskich służb w zakresie ochrony granic. Podpisano umowę z Departamentem Stanu USA, na mocy której Polska otrzymała nowoczesny sprzęt o wartości przekraczającej 2,1 miliona dolarów. Jak poinformowała Straż Graniczna, ceremonia podpisania dokumentu odbyła się w obecności kluczowych przedstawicieli obu stron. Podpisy pod umową złożyli: Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan oraz Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie USA w Warszawie Stephanie Holmes.

Wspomniana umowa jest podsumowaniem szeroko zakrojonego amerykańskiego programu wsparcia materiałowego, skierowanego nie tylko do Polski, ale również do państw bałtyckich. Jego łączna przewidywana wartość ma wynieść około 12 milionów dolarów. Inicjatywa ta, jak podkreślono, stanowi "bezpośrednią odpowiedź Departamentu Stanu USA na sytuację na granicy polsko-białoruskiej". Ta strategiczna pomoc ma na celu zwiększenie zdolności operacyjnych Straży Granicznej w obliczu dynamicznych wyzwań migracyjnych i bezpieczeństwa regionalnego. Dotychczasowa wartość wsparcia przekazanego polskiej formacji to już około 2,1 miliona dolarów.

🤝 Polska i USA wspólnie dbają o bezpieczne granice i stabilność całego regionu! 🇵🇱🇺🇸W Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa polskich i amerykańskich służb, w tym U.S. Border Patrol. Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie umowy z Departamentem Stanu USA, dzięki której na… pic.twitter.com/rN9umTfPfU— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 25, 2026

Jaki sprzęt trafił do Polski i co jeszcze planują Amerykanie?

Przekazany sprzęt znacząco wzbogaci możliwości monitorowania i patrolowania granicy. W ramach dotychczasowego wsparcia, Polska Straż Graniczna otrzymała "45 sztuk małych bezzałogowych statków powietrznych, 9 zaawansowanych kamer termowizyjnych oraz 800 indywidualnych zestawów pierwszej pomocy IFAK". To kluczowe elementy wyposażenia, które usprawnią identyfikację i reagowanie na zagrożenia. Małe bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, pozwalają na szybką i dyskretną obserwację rozległych terenów, co jest nieocenione w trudnym i zmiennym środowisku przygranicznym. Z kolei kamery termowizyjne umożliwiają detekcję osób i obiektów w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak noc czy gęsta roślinność, co znacząco zwiększa efektywność patroli. Indywidualne zestawy pierwszej pomocy (IFAK) zapewniają funkcjonariuszom niezbędne środki do udzielania natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku urazów, co jest kluczowe dla ich bezpieczeństwa i skuteczności działania w terenie.

Co więcej, przyszłe plany przewidują dalsze wzmocnienie potencjału służb. Na rok 2027 zaplanowana jest "również dostawa 15 skuterów śnieżnych". Skutery śnieżne będą szczególnie przydatne w okresie zimowym, umożliwiając szybkie przemieszczanie się i reagowanie w trudno dostępnych, zaśnieżonych obszarach, co jest istotne zwłaszcza na wschodniej granicy. Całość tego pakietu wsparcia podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych w umacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i wspieraniu Polski w jej roli obrońcy zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Współpraca transatlantycka i rola Polski w bezpieczeństwie regionu

Podczas uroczystości podpisania umowy, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan wyraził wdzięczność partnerom z USA. Podkreślił, że otrzymane wsparcie "bezpośrednio przekłada się na efektywność ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej". Zwiększenie możliwości operacyjnych Straży Granicznej ma bezpośrednie przełożenie na skuteczniejsze zwalczanie nielegalnej migracji, przemytu oraz innych zagrożeń transgranicznych. To wzmacnia nie tylko bezpieczeństwo Polski, ale całej strefy Schengen, której Polska jest częścią.

Ze strony amerykańskiej, Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie USA w Warszawie Stephanie Holmes doceniła zaangażowanie polskiej formacji, dziękując za dotychczasową współpracę. Pani Holmes zaznaczyła, że Polska Straż Graniczna "prawdziwie chroni całą wschodnią flankę NATO i jest gwarantem bezpieczeństwa transatlantyckiego".

Pełniący obowiązki Zastępcy Szefa U.S. Border Patrol Jason E. Schneider również zabrał głos, wskazując, że celem partnerstwa jest "zapewnienie polskiej stronie wiedzy i technologii, które realnie zwiększą możliwości ochrony granic". Zadeklarował przy tym pełną otwartość na współpracę w zakresie reagowania na nielegalny przemyt broni i amunicji z terytorium Ukrainy.

Szkolenia i wsparcie eksperckie dla funkcjonariuszy

Wsparcie materialne to nie jedyny element amerykańskiej pomocy. Równolegle z dostawami sprzętu, strona amerykańska finansuje zaawansowane szkolenia taktyczne i techniczne. Eksperci z USA dzielą się swoją wiedzą z polskimi funkcjonariuszami w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Te szkolenia mają na celu nie tylko naukę obsługi nowego wyposażenia, ale także podniesienie ogólnych kwalifikacji i umiejętności funkcjonariuszy w zakresie nowoczesnych technik ochrony granic.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w latach 2024–2026 zrealizowano już "kursy z pomocy przedmedycznej w warunkach polowych oraz zaawansowany kurs taktyki ochrony granicy zielonej". Kursy z pomocy przedmedycznej są niezwykle ważne dla funkcjonariuszy działających w trudnych warunkach terenowych, gdzie szybka i skuteczna pomoc może uratować życie. Z kolei zaawansowany kurs taktyki ochrony granicy zielonej (czyli niezurbanizowanej, leśnej lub polnej) uczy funkcjonariuszy najnowszych metod patrolowania, maskowania i reagowania na próby nielegalnego przekroczenia granicy w trudnym terenie.

Co więcej, na wrzesień bieżącego roku zaplanowano "specjalistyczne szkolenie z obsługi nowo pozyskanych dronów dla funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej oraz służb granicznych państw bałtyckich". To pokazuje holistyczne podejście do wzmacniania zdolności obronnych, łączące nowoczesną technologię z rozwijaniem umiejętności ludzkich. Wspólne szkolenia z państwami bałtyckimi świadczą o regionalnym wymiarze współpracy i koordynacji działań na wschodniej flance NATO.

Ambasada USA w Warszawie, za pośrednictwem wpisu na platformie X, potwierdziła szczegóły darowizny, zaznaczając, że obejmuje ona drony Skydio X10 oraz kamery termowizyjne Recon V. Podkreślono, że to "kolejny etap naszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa" i zapowiedziano "przewidziano przekazanie dodatkowego sprzętu oraz szkolenia i wsparcie eksperckie". Całość działań ma na celu nie tylko doraźne wzmocnienie, ale także budowanie trwałej zdolności do efektywnej ochrony granic w długoterminowej perspektywie, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa regionalnego i transatlantyckiego.