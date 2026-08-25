Historyczny kontrakt dla MESKO

24 sierpnia 2026 roku na terenie spółki MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej podpisano umowę ramową na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PPZR) PIORUN. Stronami umowy są Skarb Państwa - Agencja Uzbrojenia - oraz MESKO S.A. Łączna wartość planowanych umów wykonawczych przekroczy 8 mld zł netto. To największy historyczny kontrakt na zakup Piorunów, obejmujący zarówno zestawy startowe, jak i pociski rakietowe, które będą używane przez Siły Zbrojne RP oraz siły zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii. Ponad 80% zamówionych pocisków i zestawów startowych trafi do Wojska Polskiego. Pozostała część zostanie dostarczona sojusznikom w ramach wspólnych zakupów realizowanych w programie SAFE (Security Action for Europe).

Polska liderem konsorcjum EDIRPA VSHORAD

W ramach umowy powołano międzynarodowe konsorcjum EDIRPA VSHORAD, w skład którego wchodzą Polska (lider konsorcjum reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia), Litwa, Łotwa oraz Norwegia.

Gen. dyw. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, podkreślił wyjątkowość tego przedsięwzięcia: „To, co mogę podkreślić, od początku mieliśmy wyobrażenie, że to będzie największe wyzwanie w zakresie tego, co do tej pory negocjowaliśmy jako eksperci z Agencji Uzbrojenia. Bo po raz pierwszy jesteśmy nie tylko uczestniczącym w procesie z wieloma państwami i w ramach różnych form Unii Europejskiej, jesteśmy liderem tego projektu”. Dodał: „To my określiliśmy, jak będzie to zarządzanie programem wyglądało i znaleźliśmy zainteresowane państwa. W tym wypadku akurat Litwa, Łotwa i Norwegia”.

Agencja Uzbrojenia 2.0: od dostaw do transferu technologii

Gen. Kuptel wskazał, że Agencja Uzbrojenia przechodzi transformację z modelu 1.0 do struktury 2.0: „Pamiętajmy, czasami skupiamy się tylko na umowach na dostawy, a będzie wiele przedsięwzięć, które wiążą się z nieco szerszym niż do tej pory zakresem działalności Agencji Uzbrojenia. Bo do niedawna Agencja Uzbrojenia głównie pilnowała polskiego przemysłu, żeby dostawy były terminowe. W tej chwili agencja poprzez umiejętną współpracę z polskim przemysłem po pierwsze oferuje to innym krajom. To jest pierwszy fakt. Po drugie, współuczestniczy również w transferze technologii”.

„Wiele przedsięwzięć związanych z transferem technologii, porozumieniami pomiędzy poszczególnymi biznesami zagranicznymi i polskimi, będziemy również w tym asystowali, bo czasami agencja jest licencjobiorcą, natomiast tu licencjujemy różne podmioty naszego przemysłu obronnego. I to pokazuje, że agencja z tego modelu 1.0 wchodzi w tej chwili w strukturę 2.0” - dodał szef Agencji Uzbrojenia.

Więcej państw chętnych na współpracę

Szef Agencji Uzbrojenia ujawnił, że o współpracę zgłaszają się kolejne państwa: „Zdradzę jedną rzecz, że mamy kolejne państwa, które już do nas pukają. Jeżeli ich oczekiwania się nie zmienią i będzie zgoda nie tylko Polski, ale tych w tej chwili partycypujących państw w ramach porozumienia ramowego, otwieramy drzwi na szerszą współpracę”.

Gen. Kuptel zaznaczył też, że oferta polskiego przemysłu obronnego jest szersza: „Nie tylko Piorun jest oferowany i adresowany dla wszystkich krajów. Mamy możliwość zaoferowania Borsuków, mamy możliwość zaoferowania naszych karabinków MSBS Grot. Pytanie, na co jeszcze inne kraje czekają?”.

Gen. Kuptel: Legwan antydronowy

Realizacja do 2030 roku

Dostawy Piorunów dla Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii w ramach programu SAFE mają być realizowane do 2030 roku. Aby skorzystać z finansowania z SAFE, cała dostawa musi zostać zrealizowana w tym terminie. Obecnie Piorunów używają m.in. Belgia, Estonia, Gruzja, Łotwa, Litwa, Mołdowa, Norwegia, Polska, Szwecja, Ukraina i USA.