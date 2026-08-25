Historyczny kontrakt dla MESKO
24 sierpnia 2026 roku na terenie spółki MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej podpisano umowę ramową na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PPZR) PIORUN. Stronami umowy są Skarb Państwa - Agencja Uzbrojenia - oraz MESKO S.A. Łączna wartość planowanych umów wykonawczych przekroczy 8 mld zł netto. To największy historyczny kontrakt na zakup Piorunów, obejmujący zarówno zestawy startowe, jak i pociski rakietowe, które będą używane przez Siły Zbrojne RP oraz siły zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii. Ponad 80% zamówionych pocisków i zestawów startowych trafi do Wojska Polskiego. Pozostała część zostanie dostarczona sojusznikom w ramach wspólnych zakupów realizowanych w programie SAFE (Security Action for Europe).
Polska liderem konsorcjum EDIRPA VSHORAD
W ramach umowy powołano międzynarodowe konsorcjum EDIRPA VSHORAD, w skład którego wchodzą Polska (lider konsorcjum reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia), Litwa, Łotwa oraz Norwegia.
Gen. dyw. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, podkreślił wyjątkowość tego przedsięwzięcia: „To, co mogę podkreślić, od początku mieliśmy wyobrażenie, że to będzie największe wyzwanie w zakresie tego, co do tej pory negocjowaliśmy jako eksperci z Agencji Uzbrojenia. Bo po raz pierwszy jesteśmy nie tylko uczestniczącym w procesie z wieloma państwami i w ramach różnych form Unii Europejskiej, jesteśmy liderem tego projektu”. Dodał: „To my określiliśmy, jak będzie to zarządzanie programem wyglądało i znaleźliśmy zainteresowane państwa. W tym wypadku akurat Litwa, Łotwa i Norwegia”.
Agencja Uzbrojenia 2.0: od dostaw do transferu technologii
Gen. Kuptel wskazał, że Agencja Uzbrojenia przechodzi transformację z modelu 1.0 do struktury 2.0: „Pamiętajmy, czasami skupiamy się tylko na umowach na dostawy, a będzie wiele przedsięwzięć, które wiążą się z nieco szerszym niż do tej pory zakresem działalności Agencji Uzbrojenia. Bo do niedawna Agencja Uzbrojenia głównie pilnowała polskiego przemysłu, żeby dostawy były terminowe. W tej chwili agencja poprzez umiejętną współpracę z polskim przemysłem po pierwsze oferuje to innym krajom. To jest pierwszy fakt. Po drugie, współuczestniczy również w transferze technologii”.
„Wiele przedsięwzięć związanych z transferem technologii, porozumieniami pomiędzy poszczególnymi biznesami zagranicznymi i polskimi, będziemy również w tym asystowali, bo czasami agencja jest licencjobiorcą, natomiast tu licencjujemy różne podmioty naszego przemysłu obronnego. I to pokazuje, że agencja z tego modelu 1.0 wchodzi w tej chwili w strukturę 2.0” - dodał szef Agencji Uzbrojenia.
Więcej państw chętnych na współpracę
Szef Agencji Uzbrojenia ujawnił, że o współpracę zgłaszają się kolejne państwa: „Zdradzę jedną rzecz, że mamy kolejne państwa, które już do nas pukają. Jeżeli ich oczekiwania się nie zmienią i będzie zgoda nie tylko Polski, ale tych w tej chwili partycypujących państw w ramach porozumienia ramowego, otwieramy drzwi na szerszą współpracę”.
Gen. Kuptel zaznaczył też, że oferta polskiego przemysłu obronnego jest szersza: „Nie tylko Piorun jest oferowany i adresowany dla wszystkich krajów. Mamy możliwość zaoferowania Borsuków, mamy możliwość zaoferowania naszych karabinków MSBS Grot. Pytanie, na co jeszcze inne kraje czekają?”.
Realizacja do 2030 roku
Dostawy Piorunów dla Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii w ramach programu SAFE mają być realizowane do 2030 roku. Aby skorzystać z finansowania z SAFE, cała dostawa musi zostać zrealizowana w tym terminie. Obecnie Piorunów używają m.in. Belgia, Estonia, Gruzja, Łotwa, Litwa, Mołdowa, Norwegia, Polska, Szwecja, Ukraina i USA.