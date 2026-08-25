Pierwsze czołgi K2 z nowego kontraktu już w Polsce. W kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2PL

Zgodnie z informacją przekazaną przez szefa MON 25 sierpnia na platformie X, do Polski dotarło 28 czołgów K2 w wersji bazowej (określanej jako K2GF). Jest to pierwsza transza maszyn w ramach drugiej umowy wykonawczej z koncernem Hyundai Rotem, która zakłada dostawę łącznie 180 czołgów. Pojazdy te trafią bezpośrednio do jednostek 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za bezpieczeństwo północno-wschodniej części Polski. 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana, nazywana "Bursztynową", w której skład wchodzą 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej czy 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, są sukcesywnie przezbrajane w czołgi K2, zastępując starsze konstrukcje posowieckie.

W zeszłym roku w listopadzie, wicepremier ogłosił dostarczenie wszystkich czołgów K2 Black Panther dla Wojska Polskiego w ramach pierszej umowy, tym samym na wyposażeniu jest już 180 czołgów.

Obecnie w siłach pancernych jest 643 nowoczesnych czołgów w tym:

208 (180 pierwsza umowa i dostarczone teraz 28 sztuk) - K2 Black Panther;

116 - M1A11FEP Abrams;

86 - M1A2SEPv3 Abrams;

105 - Leopardów 2A5;

82 Leopardów 2PL;

46 Leopardów 2A4;

‼️W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 r. kontraktu na nowe K2 i K2PL. 28 czołgów K2 właśnie dotarło do Polski i zasili 16. Dywizję Zmechanizowaną. W kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2 PL, a więc wyprodukowane w części z… pic.twitter.com/Gy6ZyIl36U— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 25, 2026

Mamy to! Pierwsza partia 28 czołgów #K2 z umowy wykonawczej nr 2 już w Polsce. Rozpoczynamy realizację tego szerokiego kontraktu, wynegocjowanego przez zespół #AgencjaUzbrojenia, obejmującego także sprzęt towarzyszący, a od 2028 r. czołgi K2PL. pic.twitter.com/E7oEmBFXIK— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) August 25, 2026

Kontrakt z 1 sierpnia 2025 r. – kamień milowy we współpracy z Koreą

Druga umowa wykonawcza, podpisana 1 sierpnia 2025 roku, jest kluczowym elementem modernizacji polskich wojsk pancernych. Jej wartość to ok. 6,7 mld dolarów. Oprócz 180 czołgów K2, kontrakt obejmuje również dostawę 80 wozów towarzyszących (zabezpieczenia technicznego, inżynieryjnych i mostów towarzyszących), które powstaną w Polsce. Umowa zakłada dostawy w latach 2026-2030 i jest podzielona na dwa etapy: 116 czołgów K2GF dostarczonych z Korei w latach 2026-2027 oraz 64 czołgi w docelowej wersji K2PL, które trafią do armii w latach 2028-2030. Co najważniejsze, aż 61 z 64 czołgów K2PL zostanie wyprodukowanych w Polsce, w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.

Podstawowe różnice względem K2GF to wzmocnione opancerzenie, między innymi wieży, aktywny system samoobrony przed nadlatującymi pociskami KAPS-2 oraz zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia na wieży. W Gliwicach mają też być realizowane prace obsługowe i remontowe czołgów K2, podczas których wozy w wersji GF będą sukcesywnie przebudowywane do wersji PL.

Umowa wykonawcza nr 2 przewiduje transfer technologii, który umożliwi polskim spółkom obronnym stworzenie zdolności produkcyjnych (montaż końcowy) oraz pełną obsługę i eksploatację czołgów. Firma Hyundai Rotem Company (HRC) dostarczy Zakładom Mechanicznym „Bumar-Łabędy” narzędzia i wyposażenie niezbędne do uruchomienia linii montażowej czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących.

Umowa określa również warunki współpracy biznesowej (B2B) między HRC a polskimi podmiotami przemysłowymi w zakresie produkcji:

kadłuba wieży i podwozia,

hydropneumatycznego zawieszenia,

głównego uzbrojenia (systemu armaty),

automatu ładowania.

Czołg K2PL, czyli najlepszy K2 na świecie?

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy (MBT), który wyróżnia się zaawansowaną konstrukcją w zakresie napędu, zawieszenia, prędkości oraz celności i siły ognia. Innowacyjne rozwiązania technologiczne czynią go jednym z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wymienianych w pierwszej trójce, a nawet na pierwszym miejscu, na zmianę z najnowszymi wersjami Abramsa.

Ochronę K2 zapewnia modułowy pancerz kompozytowy, wzmocniony pancerzem reaktywnym (ERA). Krytykowany jest jedynie ze względu na pancerz boczny znacznie słabszy od opancerzenia przedniego, co zmniejsza jego przeżywalność przy trafieniu bocznym. Dlatego jedną z głównych modyfikacji w Polskiej wersji jest wzmocnienie opancerzenie pod względem grubości i standardu.

Dodatkowo czołg wyposażony jest w systemy ostrzegające o opromienieniu laserem (LWR) i detekcji rakiet, co zwiększa świadomość sytuacyjną załogi. K2PL będzie pierwszym wariantem czołgu K2 wyposażonym a aktywny system obrony przed nadlatującymi pociskami (ASOP) Trophy, firmy Rafael. Jest to system wykrywający i niszczący nadlatujące pociski w bezpośredniej bliskości pojazdu. Ten sam system stosowany jest również na czołgach M1A2 SEPv3, które trafiły do Wojska Polskiego.

W wersji K2PL czołg ma być wyposażony m.in. w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia zamiast ręcznie obsługiwanego kaemu na stanowisku dowódcy załogi. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo, ale tez daje możliwość użycia systemów automatycznych, które będą mogły wykrywać i eliminować drony oraz inne zagrożenia powietrzne w sposób półautomatyczny lub automatyczny.

Czołg w wersji K2GF mierzy10,8 metra długości (z lufą do przodu), 3,6 metra szerokości oraz 2,4 metra wysokości do stropu wieży. K2 jest zaprojektowany do działania w trudnych warunkach terenowych i bojowych, niezależnie od pogody czy pory doby. Pojazd waży około 55 ton, jednak w Polskiej wersji masa ta wzrosła, choć nie przekroczy raczej 60 ton.

Jego głównym uzbrojeniem jest gładkolufowa armata CN08 kalibru 120 mm z automatem ładowania, co umożliwia prowadzenie szybkiego ognia i eliminację członka załogi potrzebnego do obsługi działa. K2 posiada bardzo dobrze oceniany system kierowania ogniem i stabilizacji, co powoduje, że polegając na szybkości i zwrotności, nie traci nic ze skuteczności ognia. Dodatkowe uzbrojenie stanowią karabin maszynowy kalibru 12,7 mm na wieży, oraz sprzężony karabin maszynowy kalibru 7,62 mm.

Napęd K2 zapewnia silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM (Korex/MTU), który w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów (niemieckiej firmy Renk) pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 70 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Czołg ma zasięg operacyjny około 450 km. Zastosowano w nim hydropneumatyczne zawieszenie, które umożliwia dynamiczną regulację prześwitu i kąta nachylenia kadłuba, co poprawia stabilność strzelania i manewrowość w trudnym terenie. Ułatwia również jego ukrycie na pozycji ogniowej.

Czołgi już wkrótce trafią do naszej jednostki i tym samym wzmocnią potencjał bojowy @16Dywizja ❗💪 https://t.co/8dYAmusM5i— 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) August 25, 2026

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