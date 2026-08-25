Współpraca AI Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Londyn zyskuje dostęp do bezcennych danych z pola walki

W poniedziałek w Kijowie Wielka Brytania i Ukraina podpisały umowę o współpracy w zakresie sztucznej inteligencji w sferach obrony i bezpieczeństwa.

Brytyjczycy jako pierwsi uzyskają dostęp do ukraińskiej bazy danych Avengers Labs, zawierającej miliony zdjęć i danych z czujników z pola walki, służącej do trenowania wojskowych systemów AI.

W zamian Ukraina otrzyma dostęp do brytyjskiego zaplecza naukowego. Pierwszym projektem będzie system wykrywania zagrożeń wokół brytyjskiego obiektu wojskowego, wykorzystujący ukraińskie dane i brytyjską technologię.

Oba kraje będą również wspólnie pracować nad nową generacją układów AI dla dronów i robotów, a także nad modernizacją innych dziedzin, jak kontrola ruchu lotniczego czy sieci kolejowe.

Ukraińska platforma, znana jako Avengers Labs, jest opisywana przez komunikat Downing Street jako „Kopalnia danych z pola bitwy”. Ta zaawansowana technologicznie baza danych gromadzi miliony zdjęć oraz szczegółowe informacje z czujników podczerwieni, stanowiąc kluczowe narzędzie do szkolenia automatycznych systemów wykrywania celów. Dzięki niej Ukraina jest w stanie skutecznie trenować swoje systemy AI do identyfikacji różnorodnych zagrożeń, począwszy od czołgów i artylerii, aż po drony i inne jednostki bojowe. Możliwość szybkiego i precyzyjnego rozpoznawania celów na polu walki jest nieoceniona w nowoczesnym konflikcie, dając przewagę w planowaniu i realizacji operacji wojskowych. Dostęp do tych danych umożliwi Wielkiej Brytanii przyspieszenie własnych badań i rozwoju w dziedzinie wojskowej sztucznej inteligencji, czerpiąc z realnych, wojennych doświadczeń.

Ukraińska „Kopalnia Danych z Pola Bitwy”: Jak działa Avengers Labs?

Platforma Avengers Labs stanowi fundament ukraińskich innowacji w dziedzinie obronności. Jej głównym zadaniem jest dostarczanie kompleksowego zbioru danych, które są niezbędne do doskonalenia algorytmów sztucznej inteligencji. Miliony zdjęć i danych z czujników podczerwieni pozwalają na tworzenie wysoce precyzyjnych modeli, które potrafią rozróżniać i klasyfikować obiekty na polu walki z niezwykłą dokładnością. Ta zdolność jest kluczowa dla systemów automatycznego wykrywania celów, które mogą działać szybciej i efektywniej niż ludzki operator, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając skuteczność działań obronnych. W zamian za udostępnienie tej strategicznej bazy danych, Wielka Brytania zobowiązała się do wsparcia Ukrainy swoim zapleczem naukowym. Chodzi tu o światowej klasy uczelnie, bogate doświadczenie badaczy oraz zaawansowane firmy technologiczne, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju ukraińskich innowacji. Ta wymiana wiedzy i zasobów ma na celu stworzenie synergii, która wzmocni potencjał obronny obu krajów.

Brytyjska Technologia na Straży: Nowatorski System Wykrywania Zagrożeń

Pierwszym namacalnym efektem tej współpracy ma być uruchomienie pilotażowego projektu, którego celem jest stworzenie nowego systemu wykrywania zagrożeń wokół jednego z brytyjskich obiektów wojskowych. Jak informuje brytyjski rząd, „Projekt, wykorzystujący ukraińskie dane i brytyjską technologię, zamieni zakopane w ziemi kable światłowodowe w ogromny czujnik wspomagany przez sztuczną inteligencję”. Ten innowacyjny system będzie w stanie „wychwytywać” podejrzane ruchy ludzi lub pojazdów w pobliżu chronionych obiektów, zapewniając wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami. Rozwiązanie to ma chronić przed szerokim spektrum niebezpieczeństw, w tym przed działalnością sabotażystów, szpiegów z wrogich krajów, a także przed aktywistami, którzy mogą próbować zakłócić funkcjonowanie obiektów wojskowych. Przykładem takiej sytuacji był incydent z czerwca ubiegłego roku, kiedy aktywiści organizacji Palestine Action wtargnęli na teren bazy RAF i pomalowali sprayem dwa wojskowe samoloty. Ministerstwo obrony zarządziło wówczas pilny przegląd zabezpieczeń, co podkreśla potrzebę takich innowacyjnych rozwiązań.

Wspólna Przyszłość: AI w Obronności i Cywilnym Zastosowaniu

Współpraca między Kijowem a Londynem wykracza poza bieżące potrzeby obronne. Oba kraje mają również wspólnie pracować nad rozwojem nowej generacji układów AI, które będą przeznaczone dla dronów i robotów przyszłości. To strategiczne partnerstwo ma na celu umocnienie pozycji obu państw jako liderów w dziedzinie zaawansowanych technologii obronnych. Premier Andy Burnham, cytowany w rządowym oświadczeniu, podkreślił znaczenie tej inicjatywy: „Łącząc ukraińskie dane z pola walki z brytyjską wiedzą, przyspieszymy rozwój zdolności, które nie tylko wzmocnią nasze bezpieczeństwo narodowe, ale także pozwolą lepiej chronić kluczową infrastrukturę i wspierać rozwój w każdym zakątku kraju”. Dodał również, że „Ukraina stała się jednym ze światowych liderów innowacji w dziedzinie technologii obronnych, dzięki odwadze, pomysłowości i trudnym, wojennym doświadczeniom”. W zamierzeniu, wspólne badania i rozwój mają doprowadzić do unowocześnienia nie tylko sektora obronnego, ale także innych dziedzin, takich jak kontrola ruchu lotniczego czy funkcjonowanie sieci kolejowej, co pokazuje szerokie spektrum potencjalnych zastosowań sztucznej inteligencji w przyszłości.