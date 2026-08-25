Wojna polsko-bolszewicka niezapomniana. Terytorialsi i fundacja wspólnie renowowali miejsce pochówku bohatera

oprac. Karolina Modzelewska
2026-08-25 9:11

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe włączyło się w działania mające na celu przywrócenie pamięci o wachmistrzu Józefie Hryńczuku, bohaterze wojny polsko-bolszewickiej. Żołnierze CSWOT wsparli przygotowanie miejsca pochówku oraz renowację tablicy upamiętniającej weterana.

  • Terytorialsi z CSWOT i Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe wspólnie odnowili tablicę i uporządkowali grób wachm. Józefa Hryńczuka, bohatera wojny polsko-bolszewickiej.
  • Uroczyste odsłonięcie odnowionej tablicy na grobie weterana odbyło się 24 sierpnia 2026 roku z udziałem żołnierzy, wolontariuszy i ks. Józefa Nowakowskiego.
  • Kpt. Krzysztof Wójcik: służba wojskowa to także troska o pamięć – renowacja przywróciła godny wygląd miejscu pochówku i zachowała wiedzę o bohaterze dla kolejnych pokoleń.

Wspólne działania Terytorialsów i fundacji

Uroczyste odsłonięcie odnowionej tablicy na grobie bohatera odbyło się 24 sierpnia 2026 roku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele i wolontariusze fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe, przyjaciel weterana ks. Józef Nowakowski oraz Terytorialsi.

„Służba wojskowa to nie tylko realizacja zadań szkoleniowych i operacyjnych. To także troska o pamięć o tych, którzy przed nami walczyli o wolność i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Przywracając właściwy wygląd miejscu pochówku bohatera, oddajemy mu należny szacunek i pokazujemy, że pamięć o jego służbie nie została zapomniana.” podkreśla kpt. Krzysztof Wójcik, Oficer Prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze Centrum Szkolenia WOT wykonali prace związane z renowacją tablicy pamiątkowej, jej ponownym zamocowaniem oraz uporządkowaniem zaniedbanego miejsca pochówku. Dzięki wspólnym działaniom zapomniany pomnik został przywrócony do należytego stanu i ponownie stał się czytelnym miejscem pamięci o człowieku, który służył Ojczyźnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

„Współpraca z Fundacją Muzeum Historyczno-Wojskowe jest przykładem zaangażowania naszych żołnierzy w inicjatywy służące ochronie dziedzictwa historycznego i pielęgnowaniu pamięci o bohaterach związanych z historią Polski. Takie działania mają szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń – pozwalają zachować nie tylko miejsca pamięci, ale również wiedzę o ludziach i wydarzeniach, które kształtowały historię naszej Ojczyzny.” – dodaje kpt. Wójcik.

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Odsłonięcie tablicy jest zwieńczeniem wspólnych działań, których celem było przywrócenie godnego wyglądu mogile oraz upamiętnienie bohatera tamtych wydarzeń.

Na podstawie informacji prasowej CSWOT

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