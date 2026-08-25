Prezes Bąk o Piorunach: „Pieniądze z innych krajów SAFE wpływają do nas"

24 sierpnia 2026 roku Agencja Uzbrojenia oraz MESKO, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisały umowę ramową na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych PIORUN dla konsorcjum EDIRPA VSHORAD. Jego członkami są Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia, a liderem została Polska, reprezentowana przez Agencję Uzbrojenia. Wartość planowanych umów wykonawczych przekroczy 8 mld zł netto.

Ponad 80 proc. zamówionych pocisków i zestawów startowych ma trafić do Wojska Polskiego. Zakupy będą finansowane w ramach europejskiego programu SAFE, a dostawy zaplanowano do 2030 roku. Według przedstawicieli polskiego resortu obrony jest to pierwsza tego rodzaju umowa, w której wspólne zakupy realizują państwa, a nie przedsiębiorstwa.

Prezes Bąk: „Pieniądze z innych krajów SAFE wpływają do naszego przemysłu"

„To jest z kilku względów bardzo ważna umowa. Po pierwsze, to jest pierwsza umowa podpisywana z finansowania międzynarodowego SAFE, więc pieniądze z innych krajów SAFE wpływają do nas, do naszego przemysłu i właśnie do Świętokrzyskiego, do MESKO" – powiedział prezes PGZ Arkadiusz Bąk. „To jest pierwszy ważny element" – dodał.

„Drugi [red. ważny element] to taki, że po raz pierwszy podpisujemy tak dużą umowę, taki duży zakres dla zakładów. To jest ważne, bo zawsze w perspektywie pracy przemysłu zbrojeniowego istotny jest wolumen i długoterminowość tego wolumenu. Takie pikowe zapotrzebowania z roku na rok są ważne, ale trudne do zorganizowania w ekonomiczny sposób. Natomiast tu mamy długoletnią współpracę na bardzo dużym wolumenie i na bardzo dużych kwotach" – podkreślił prezes Bąk. „To dla zakładu i dla całej grupy PGZ jest to stabilna perspektywa rozwojowa" – ocenił.

„Trzecia rzecz, która jest wyróżniająca, to fakt, że jest to umowa, do której będą dochodziły kolejne zamówienia. Agencja Uzbrojenia pierwszy raz negocjowała z nami zakup nie tylko dla siebie, ale i dla innych krajów. W warunkach SAFE, w warunkach europejskich wszyscy muszą mieć tę samą cenę, więc z drugiej strony my bardzo mocno stawialiśmy tutaj też sprawę wysokości takiego kontraktu i doszliśmy razem z Agencją Uzbrojenia do wspólnych wniosków. Dało się to wszystko wynegocjować i dzisiaj podpisać"

Umowa wykonawcza na MSPO Kielce?

Wicepremier, minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz w Skarżysku-Kamiennej zapowiedział, że umowa wykonawcza zostanie podpisana w ciągu kilkunastu dni. „Nie będziecie musieli zbyt długo czekać" - zaznaczył. Arkadiusz Bąk pytany o możliwy termin zawarcia tej umowy przekazał: „Mamy targi Kielce w perspektywie i spodziewamy się, że już tak [red. ta umowa zostanie zawarta]". Wiceprezes PGZ dodał również, że PGZ i MESKO chcą już w tym roku dostarczyć pierwsze partie tego zamówienia.