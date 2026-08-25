Impact Leading Minds w Warszawie. Vonn i Orliński na nowej imprezie

Reprezentanci kluczowych dziedzin – od nauki i biznesu po sport, kulturę i media – spotkają się w jednym miejscu. Inicjatywa Impact Leading Minds ma stanowić przestrzeń do wymiany myśli, czerpania wiedzy oraz poznawania różnorodnych perspektyw na otaczającą nas rzeczywistość.

Pierwsza edycja wydarzenia zaplanowana jest na 2 września 2026 roku w warszawskim Nowym Teatrze. Twórcy przygotowali pięciogodzinny blok prelekcji na głównej scenie, w którym weźmie udział ponad dwudziestu ekspertów. Dzień pełen dyskusji zwieńczy wieczorna kolacja w węższym gronie.

Ivan Krastev i inni eksperci o geopolityce i przyszłości gospodarki

Istotnym punktem dyskusji będzie pozycja Starego Kontynentu w nowym ładzie globalnym. Podczas panelu „Europa po Ameryce: kto teraz ustala reguły” wystąpi politolog Ivan Krastev, szef Centrum Strategii Liberalnych z Sofii. Wraz z Martinem Sandbu z „Financial Times” przyjrzy się on aktualnym trendom w światowej polityce.

O bezpieczeństwie i perspektywach dla europejskich państw ościennych podczas rozmowy „Odporna Europa: bezpieczeństwo i przyszłość europejskiego sąsiedztwa” dyskutować będą m.in. Galip Dalay z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Chatham House, Linas Kojala reprezentujący Geopolitics and Security Studies Center z Litwy, a także burmistrz Barcelony Jaume Collboni.

Pojawią się również wątki gospodarcze. Ivan Krastev weźmie udział w panelu „Nowy rozdział europejskiego wzrostu”, gdzie spotka się z Agnieszką Gajewską, kierującą działaniami PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Janem Goetzem, fizykiem kwantowym i liderem IQM Quantum Computers.

Przyszłość polskiej energetyki i technologia

Podczas wydarzenia poruszony zostanie temat przyszłości polskiego sektora energetycznego. Szef Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski oraz Jakub Wiech spotkają się na fireside chacie „Rekarbonizacja czy elektryfikacja? O przyszłości polskiej energetyki”.

Eksperci pochylą się m.in. nad kwestią tego, w jaki sposób dostępność zasobów energetycznych determinuje dynamikę inwestycji, postęp technologiczny oraz rozwój całej gospodarki.

Agenda obejmuje także kluczowe zagadnienie dla Polski w nadchodzących dekadach – wyzwania demograficzne. Statystyki OECD wskazują, że liczba obywateli w wieku produkcyjnym (15-64 lata) spadnie z 24,8 mln w 2024 roku do zaledwie 19,8 mln w połowie wieku.

Konsekwencje tych zmian demograficznych oraz procesu starzenia się społeczeństwa dla krajowej gospodarki, sektora usług publicznych czy rynku pracy omówią rektor Uniwersytetu Bocconi Francesco Billari, Marta Życińska reprezentująca Mastercard oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej.

Od baroku do breakdance'u - Jakub Józef Orliński o swojej ścieżce

Impact Leading Minds nie skupia się wyłącznie na ekonomii i polityce – program zawiera również punkty związane ze światem sztuki.

Wydarzenie zaszczyci swoją obecnością Jakub Józef Orliński – światowej klasy kontratenor, który nietypowo spaja operę z tańcem breakdance. Artysta opowie o swojej koncepcji sukcesu, dyscyplinie i własnej drodze na szczyt w panelu zatytułowanym „Barok spotyka breakdance. Jak zbudować własną scenę”.

Organizatorzy przewidzieli ponadto wystąpienie Joanny Chmury oraz debatę Sławomira Sierakowskiego z Andrzejem Stasiukiem pod hasłem „Gdzie kończy się Europa?”.

Dla zainteresowanych literaturą przygotowano przestrzeń Impact Bookstore, gdzie będzie można porozmawiać z autorami – m.in. z Joanną Chmurą, Ivanem Krastevem i Andrzejem Stasiukiem.

Lindsey Vonn na zakończenie imprezy

Kulminacyjnym momentem programu z pewnością będzie spotkanie z ikoną narciarstwa alpejskiego – Lindsey Vonn.

Multimedalistka olimpijska i zdobywczyni czterech Kryształowych Kul weźmie udział w rozmowie z Piotrem Kraśką pod hasłem „Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa”.

Legendarna narciarka podzieli się swoimi doświadczeniami z radzeniem sobie z ogromną presją i stresem. Odniesie się do podejmowania trudnych wyborów w krytycznych momentach, bolesnych kontuzji i powrotów do sportu, co stanie się pretekstem do rozmowy o odporności w czasach ciągłych zmian.

Wieczorem rozmowy z redaktorami światowych mediów - Onet, BILD, Business Insider i POLITICO

W godzinach wieczornych charakter spotkania ulegnie zmianie. Odbędzie się nieformalna kolacja połączona z rozmowami z czołowymi przedstawicielami światowej prasy.

Debatę poprowadzi Bartosz Węglarczyk (Onet), a uczestnikami będą: Will Martin z Business Insidera, Marion Horn z BILD-a oraz Jonathan Greenberger z POLITICO.

Impact Leading Minds stawia na ekskluzywność – impreza przewidziana jest dla zaledwie 500 gości. Taki format ma, według organizatorów, stwarzać idealne warunki do efektywnego networkingu i nawiązywania bezpośrednich relacji z ekspertami.

Impact Leading Minds 2026 – kiedy i gdzie? Szczegóły

Debiutancka odsłona Impact Leading Minds odbędzie się 2 września 2026 roku w Nowym Teatrze w Warszawie pod przewodnim hasłem „The Power of Insight”.

Na scenie pojawi się ponad 20 prelegentów z różnorodnych dziedzin – m.in. kultury, sportu, mediów, energetyki, biznesu, nauki i geopolityki.

Aby zapoznać się z pełną agendą i nabyć wejściówki, należy odwiedzić stronę impactleadingminds.com.