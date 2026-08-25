Niepokój w Seulu po decyzji Trumpa? Korea Płd. i USA uzgodniły dalszą współpracę

Seul i Waszyngton zacieśniają współpracę dyplomatyczną w obliczu narastających obaw o przyszłość polityki USA wobec Pjongjangu.

Szefowie dyplomacji uzgodnili kontynuację wspólnych działań na rzecz stabilizacji, pomimo niedawnej, kontrowersyjnej decyzji Trumpa o skróceniu kluczowych ćwiczeń wojskowych.

Minister Czo Hjun i sekretarz Marco Rubio potwierdzili swoje zobowiązanie do utrzymania solidnej wspólnej postawy obronnej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Seulu, wydanym po poniedziałkowej rozmowie, „Minister i sekretarz uzgodnili kontynuację ścisłej komunikacji i współpracy między Koreą Południową a USA na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim i rozwiązania północnokoreańskiego problemu nuklearnego, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnej wspólnej postawy obronnej”.

W przeciwieństwie do szczegółowego oświadczenia strony południowokoreańskiej, amerykański Departament Stanu przedstawił bardziej zwięzły komunikat. Wskazał w nim jedynie na konieczność ścisłej koordynacji działań w kwestiach kluczowych dla sojuszu z Koreą Południową. Co istotne, w amerykańskim oświadczeniu nie odniesiono się bezpośrednio do programu nuklearnego Korei Północnej. Agencje prasowe zauważyły, że w żadnym z oficjalnych komunikatów, zarówno południowokoreańskiego, jak i amerykańskiego, „nie padło wprost słowo denuklearyzacja”, co może budzić pytania o zakres wspólnych celów i strategii w dłuższej perspektywie.

Kontrowersje wokół polityki USA wobec Pjongjangu

Dyskusje między Czo Hjunem a Marco Rubio nabierają szczególnego znaczenia w świetle niedawnych decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. W ubiegłym tygodniu Donald Trump niespodziewanie nakazał ograniczenie i skrócenie corocznych amerykańsko-południowokoreańskich ćwiczeń Ulchi Freedom Shield (UFS) z jedenastu do pięciu dni. Jako powody tej decyzji podano wysokie koszty manewrów, bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem oraz brak zgody Korei Południowej na wsparcie USA w trwającej od 28 lutego br. wojnie przeciwko Iranowi. Ta zmiana w harmonogramie ćwiczeń wywołała szeroką debatę na arenie międzynarodowej, rodząc pytania o przyszłość sojuszu i regionalnego bezpieczeństwa.

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa wywołała zaniepokojenie w Seulu. Wówczas południowokoreańskie media, podobnie jak część polityków, alarmowały, że Donald Trump może być skłonny zaakceptować północnokoreański program nuklearny w zamian za szybkie porozumienie z przywódcą Północy, Kimem. Obawy te stały się istotnym tłem dla poniedziałkowych rozmów dyplomatycznych, podkreślając potrzebę jasnego komunikowania wspólnych strategii i rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących przyszłości bezpieczeństwa w regionie.

Seul deklaruje wsparcie i dalsze rozmowy gospodarcze

W celu załagodzenia narastających napięć i rozwiania obaw, minister Czo Hjun zadeklarował podczas rozmowy z Marco Rubio zaangażowanie Seulu na rzecz ochrony żeglugi w cieśninie Ormuz. Ta deklaracja jest sygnałem gotowości Korei Południowej do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu globalnych problemów bezpieczeństwa, co ma wzmocnić sojusz z USA i pokazać wspólną odpowiedzialność za stabilność w kluczowych regionach świata.

Obaj szefowie dyplomacji, Czo Hjun i Marco Rubio, potwierdzili również potrzebę dalszych negocjacji w sprawach gospodarczych i celnych. Zapowiedzieli rychłe spotkanie, którego celem będzie szczegółowe omówienie całości relacji sojuszniczych. To pokazuje, że współpraca między Koreą Płd. a USA obejmuje szeroki zakres dziedzin, wykraczając poza kwestie militarne i bezpieczeństwa. Dalsze rozmowy mają na celu zacieśnienie więzi i koordynację działań na wielu płaszczyznach, co jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju stosunków dwustronnych.