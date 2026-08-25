Nowy dowódca bazy w Redzikowie. Płk Goliński przejął obowiązki

W strategicznej bazie w Redzikowie nastąpiła kluczowa zmiana dowództwa, wpływając na operacje obronne i bezpieczeństwo regionu.

Płk Zbigniew Goliński objął dowodzenie nad Batalionem Ochrony Bazy, która jest kluczowym elementem obrony przeciwrakietowej NATO z systemem Aegis Ashore.

Zmiana na czele Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podczas uroczystości reprezentował gen. bryg. Mariusz Skulimowski – zastępca szefa IWsp SZ i szef Sztabu.Przejmując dowodzenie, płk Zbigniew Goliński podziękował przełożonym za okazane zaufanie. Zwracając się do żołnierzy i pracowników, podkreślił, że przed Batalionem stoją odpowiedzialne zadania, których skuteczna realizacja będzie wymagała doświadczenia, zaangażowania i współdziałania całego zespołu, jak poinformował Inspektorat Wsparcia na platformie X.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych, a także przedstawiciele amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie, stacjonującego tam systemu obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore, a także instytucji współpracujących z Batalionem.Ceremonię zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Gdyni.

Baza w Redzikowie: Naval Support Facility i system Aegis Ashore

Naval Support Facility (NSF) Redzikowo to pierwsza stała amerykańska baza wojskowa w Polsce, uruchomiona jako instalacja US Navy w 2016 roku i oficjalnie oddana do użytku operacyjnego 13 listopada 2024 roku. Głównym elementem bazy jest system obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore, będący lądową wersją morskiego systemu bojowego Aegis, używanego na niszczycielach typu Arleigh Burke.

Baza znajduje się w Redzikowie, dzielnicy Słupska w województwie pomorskim, około 4 km od centrum miasta, 150 km od Gdańska i około 230-240 km od granicy z Obwodem Królewieckim. Budowę obiektu rozpoczęto 13 maja 2016 roku. Pierwotnie planowano zakończenie prac w 2018 roku, jednak z powodu opóźnień konstrukcyjnych, problemów integracyjnych i modernizacji oprogramowania baza została przekazana US Navy do użytku operacyjnego w październiku 2023 roku, a pełną gotowość operacyjną osiągnęła w lipcu 2024 roku.

🇵🇱 Nowy dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie24 sierpnia w Batalionie Ochrony Bazy odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy batalionu – dowódcy bazy.Czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Tomasz Reichel przekazał obowiązki oraz sztandar… pic.twitter.com/jJdfypA9gZ— Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) August 25, 2026

System Aegis Ashore: architektura i możliwości

Aegis Ashore w Redzikowie składa się z następujących kluczowych elementów:

Radar AN/SPY-1D(V),

Centrum dowodzenia AEGIS,

Wyrzutnie pionowego startu Mk 41 VLS - trzy moduły po osiem komór startowych każdy, łącznie 24 pociski przechwytujące SM-3,

Pociski SM-3 Block IB/IIA - interceptory niszczące cele balistyczne w fazie środkowej lotu metodą „hit-to-kill" (bez głowicy bojowej, poprzez bezpośrednie uderzenie kinetyczne).

System jest w stanie przechwytywać pociski balistyczne krótkiego i średniego zasięgu (SRBM/MRBM), a w konfiguracji z SM-3 Block IIA takżeIntermediate-Range Ballistic Missiles (IRBM), stanowiąc element obrony terytorialnej NATO przed zagrożeniami ze strony Iranu i innych aktorów pozaeuropejskich. Baza w Redzikowie jest drugim lądowym elementem systemu Aegis Ashore w Europie, obiektem bliźniaczym do bazy w Deveselu (Rumunia), która działa od maja 2016 roku.