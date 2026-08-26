Zełenski o Patriotach: „Dotarło trochę pocisków”. Rusza transfer technologii Storm Shadow

Prezydent Zełenski ogłosił nowe dostawy broni dla Ukrainy, w tym pociski Patriot i AIM, podkreślając, że potrzeby kraju wciąż są ogromne.

Kluczowym krokiem jest decyzja Wielkiej Brytanii o przekazaniu technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow, co trwale wzmocni ukraińską obronność.

Jakie pociski dotarły na Ukrainę? Nowe dostawy dla obrony powietrznej

Podczas konferencji prasowej w Kijowie, w towarzystwie prezydenta Estonii Alara Karisa, Wołodymyr Zełenski poinformował o nowych dostawach sprzętu wojskowego. Prezydent podkreślił, że Ukraina otrzymała pociski do systemów Patriot, choć nie podał dokładnej liczby. „Szczerze mówiąc, dotarło również trochę pocisków do Patriotów. Nie mogę powiedzieć, ile, ale trochę. Potrzebujemy więcej” – powiedział Zełenski.

Dodał również, że Ukraina otrzymała potwierdzenie przekazania kilku francuskich systemów obrony powietrznej Crotale wraz z pociskami. Kolejnym ważnym elementem wsparcia są amerykańskie pociski AIM, które, jak zaznaczył prezydent, „są dla nas bardzo ważne. Wykorzystujemy je do zestrzeliwania rakiet przeciwnika”. Szczyty NB8 i koalicji chętnych odbyły się w niedzielę i poniedziałek, gromadząc przywódców państw wspierających Ukrainę w walce z Rosją, a okazją do spotkań było 35-lecie ukraińskiej niepodległości.

Kolejne kraje wspierają Kijów: Co jeszcze otrzymała Ukraina?

Oprócz systemów obrony powietrznej, Ukraina otrzymała także inne pakiety pomocy obronnej. Wołodymyr Zełenski wymienił wsparcie od Litwy i Finlandii, które dotarło w ostatnich dniach. Istotnym ogłoszeniem było również potwierdzenie przez Norwegię przyznania 9 miliardów euro na 2027 rok. Prezydent wspomniał także o kilku pakietach wsparcia zagranicznego skierowanych bezpośrednio do ukraińskich regionów oraz o podpisaniu umowy w sprawie dronów z Norwegią. Dodatkowo, Niemcy oddzielnie wsparły Ukrainę pakietem energetycznym, a Szwecja przeznacza znaczący pakiet finansowy na produkcję ukraińskich dronów. „Dziękujemy za to” – podsumował Zełenski, podkreślając wagę międzynarodowej solidarności.

Przełom w technologii: Wielka Brytania przekazuje kluczowe rozwiązania

Jednym z najbardziej znaczących ogłoszeń jest decyzja Wielkiej Brytanii o przekazaniu Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poinformował, że kolejnym krokiem będzie spotkanie zespołów technicznych, które uzgodnią harmonogram dalszych działań w tej sprawie. Decyzję tę potwierdził w poniedziałek w Kijowie premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham.

„Wielka Brytania była pierwszym państwem, które jeszcze w 2023 r. przekazało Ukrainie broń dalekiego zasięgu. Teraz Wołodymyr poprosił nas o udostępnienie technologii Storm Shadow, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę” – oświadczył Burnham, podkreślając strategiczne znaczenie tego kroku dla długoterminowej obronności Ukrainy.