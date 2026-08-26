Ukraiński wywiad wojskowy ujawnił kluczowe dane dotyczące zaplecza produkcyjnego rosyjskich myśliwców Su-35S, publikując listę zaangażowanych firm.

Wśród 79 zidentyfikowanych przedsiębiorstw, aż 22 wciąż unikają sankcji ze strony międzynarodowej koalicji, co budzi poważne pytania o skuteczność obecnych działań.

Które podmioty nadal wspierają rosyjską produkcję zbrojeniową?

HUR ujawnił zaplecze produkcyjne Su-35S

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) opublikował informacje o przedsiębiorstwach tworzących zaplecze produkcyjne rosyjskich Su-35S. Dane zamieszczono w portalu War&Sanctions, gdzie przedstawiono również interaktywny model 3D myśliwca. Według ukraińskiego wywiadu na liście znalazło się 79 firm uczestniczących m.in. w opracowywaniu i produkcji silników, układów paliwowych, systemów sterowania, łączności, naprowadzania i walki radioelektronicznej. Przedsiębiorstwa dostarczają również podstawowe pociski lotnicze wykorzystywane przez Su-35S.

Szczególną uwagę zwraca fakt, że 22 firmy z ujawnionej listy nie są obecnie objęte sankcjami żadnego państwa koalicji sankcyjnej. GUR wymienia wśród nich m.in. PJSC Aviation Corporation Rubin, dostarczającą m.in. podzespoły hamulcowe, PJSC Gidroavtomatika, produkującą elementy sterowania układem paliwowym, oraz JSC Naukowo-Badawczy Instytut Oktawa, który prowadził prace badawczo-rozwojowe związane z Su-35S.

To kolejny wykaz rosyjskich przedsiębiorstw opublikowany przez GUR w ramach projektu War&Sanctions. 16 marca ukraiński wywiad przedstawił podobne dane dotyczące produkcji rosyjskich Su-34. Wówczas niemal jedna trzecia wskazanych firm również nie była objęta sankcjami żadnego państwa koalicji. GUR podkreśla, że nadal gromadzi i publikuje informacje o przedsiębiorstwach rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Celem jest ograniczenie zdolności wojskowych Rosji oraz utrudnienie jej producentom dostępu do zagranicznych technologii.

Su-35S - maszyna do wielu zadań

Su-35S to jednomiejscowy, dwusilnikowy ciężki myśliwiec wielozadaniowy, będący głęboko zmodernizowaną odmianą rodziny Su-27. W rosyjskiej nomenklaturze oznaczany jest jako Su-35S, natomiast NATO nadało mu oznaczenie Flanker-E. Konstrukcja jest klasyfikowana jako samolot generacji 4++, a jej najważniejszymi cechami są duży udźwig uzbrojenia, wysoka manewrowość oraz rozbudowane wyposażenie radiolokacyjne i walki elektronicznej. Su-35S od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji jest jednym z najważniejszych rosyjskich samolotów przewagi powietrznej. Jego zadania nie ograniczają się jednak do klasycznej walki z ukraińskimi myśliwcami. Rosjanie wykorzystują te maszyny również do osłony samolotów uderzeniowych, zwalczania ukraińskiej obrony powietrznej oraz prowadzenia patroli i zabezpieczania rosyjskich ugrupowań lotniczych.

Szczególnie wyraźnie było to widoczne w późniejszej fazie wojny. Zadaniem Su-35S było m.in. wykrywanie i zmuszanie ukraińskiej obrony powietrznej do aktywności, a następnie zwalczanie jej pozycji. W takich ugrupowaniach Su-35S współpracowały z Su-34, Su-30SM, samolotami dozoru radiolokacyjnego A-50, czy maszynami prowadzącymi walkę elektroniczną. Warto jednak zwrócić uwagę, że Su-35S nie pozostawały jednak poza zasięgiem ukraińskich działań. W pierwszej połowie 2024 roku ukraińskie władze informowały o zniszczeniu lub uszkodzeniu dwóch rosyjskich Su-35. Instytut Studiów nad Wojną zaznaczył przy tym, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić wszystkich przedstawionych przez stronę ukraińską danych.