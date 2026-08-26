Projekt MUGEM (Milli Uçak Gemisi, czyli Narodowy Lotniskowiec) jest centralnym elementem tureckiej doktryny morskiej, znanej jako „Błękitna Ojczyzna” (Mavi Vatan). Nie jest to już tylko ochrona własnych wybrzeży, ale realizacja międzykontynentalnych, globalnych ambicji, jak podkreślił minister przemysłu i technologii Mehmet Fatih Kacir.

„Turcja nie rywalizuje już na zielonych wodach. Nie zadowala się już jedynie ochroną swoich linii brzegowych. Turcja ma teraz międzykontynentalne, globalne ambicje” - mówił minister.

Budowa kadłuba o długości 285 metrów rozpoczęła się 2 stycznia 2025 roku w Stoczni Marynarki Wojennej w Stambule. Po planowanym na 2027 rok wodowaniu, okręt przejdzie trwający około pięciu lat proces wyposażania, integracji systemów i prób morskich, a jego przekazanie do służby ma nastąpić w 2032 roku.

Admirał Tatlıoğlu, w wywiadzie dla CNN Turk, zapewnił, że prace konstrukcyjne przebiegają pomyślnie. Podkreślił jednocześnie, że MUGEM nie będzie ograniczony wyłącznie do operacji lotniczych, stając się unikalną platformą wielodomenową.

MUGEM jest kolejnym krokiem po wprowadzeniu do służby TCG Anadolu – pierwszego na świecie okrętu desantowego przystosowanego do roli lotniskowca dla dronów. Jednak w przeciwieństwie do niego, MUGEM jest od początku do końca projektowany jako pełnoprawny lotniskowiec. Program ten wpisuje się w szerszy plan modernizacji floty, który obejmuje m.in.: fregaty typu Istanbul (TCG Istanbul, TCG Izmir, TCG Izmit), niszczyciele obrony powietrznej TF-2000 oraz nowoczesne okręty podwodne typu Reis z napędem niezależnym od powietrza atmosferycznego - Air Independent Propulsion (AIP)

🇹🇷 Turkish Navy Chief confirms September 2027 launch for first domestic MUGEM aircraft carrierhttps://t.co/9KkBllHrh5 pic.twitter.com/ZaLsS4tKGa— Air Recognition (@AirRecognition) August 25, 2026

MUGEM – przełom w projektowaniu lotniskowców

Według zapowiedzi nowy turecki okręt flagowy ma nie tylko dorównać, ale w pewnych aspektach wyprzedzić istniejące konstrukcje na świecie, stawiając na innowacyjną integrację systemów załogowych i bezzałogowych. MUGEM będzie imponującą jednostką, której specyfikacja stawia ją w światowej czołówce.

Wyporność: ok. 60 000 ton

Długość: 285 metrów

Szerokość maksymalna: 72 metry

Zanurzenie: 10,1 metra

Prędkość maksymalna: powyżej 26 węzłów

Zasięg: 10 000 mil morskich przy prędkości 14 węzłów

Załoga i personel: do 2500 osób

Dla porównania, francuski Charles de Gaulle ma wyporność ok. 42 500 ton, brytyjskie lotniskowce typu Queen Elizabeth ok. 80 000 ton, a amerykańskie lotniskowce typu Gerald R. Ford przekraczają 100 000 ton. MUGEM będzie więc jednostką znacznie większą niż jego poprzednik TCG Anadolu (ok. 27 000 ton) i uplasuje się w kategorii ciężkich lotniskowców.

Najbardziej unikalną cechą MUGEM będzie jego grupa lotnicza. Pokład o konfiguracji STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery), wyposażony w rampę startową (tzw. skocznię) o nachyleniu 12 stopni, będzie domem dla maksymalnie 52 statków powietrznych. Zdecydowaną większość z nich stanowić będą bezzałogowce, wśród których znajdą się naddźwiękowy, odrzutowy bezzałogowy samolot bojowy Bayraktar Kızılelma (UCAV) o właściwościach stealth, bezzałogowiec TAI Anka-3 w układzie latającego skrzydła o obniżonej wykrywalności oraz morska wersja słynnego drona TB2 – Bayraktar TB-3 – ze składanymi skrzydłami, przeznaczona do operacji z krótkich pokładów. Jedynym załogowym samolotem w planowanym składzie będzie morska wersja odrzutowca szkolno-bojowego Hürjet. Co istotne, konstrukcja skoczni jest modułowa, co w przyszłości może pozwolić na jej demontaż i instalację katapult (system CATOBAR), jeśli Turcja rozwinie tę technologię.

Dowódca Tureckich Sił Morskich, admirał Ercüment Tatlıoğlu, podkreślił, że MUGEM będzie „pierwszym na świecie krajem eksploatującym taki lotniskowiec”. Okręt zostanie wyposażony w systemy do wodowania i koordynowania działań bezzałogowych pojazdów nawodnych (USV) i podwodnych (UUV). Oznacza to, że lotniskowiec stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla wielodomenowych operacji roju dronów, zdolnym do prowadzenia rozpoznania, walki i zabezpieczenia w powietrzu, na powierzchni i pod wodą jednocześnie.

Ochronę okrętu zapewni wielowarstwowy system obronny. Jego trzonem będzie 32-komorowy system wyrzutni pionowych (VLS) MIDLAS dla pocisków rakietowych. Uzupełnią go systemy artyleryjskie obrony bezpośredniej (CIWS), zdalnie sterowane stanowiska strzeleckie oraz rakietowe systemy obrony punktowej. Sercem okrętu będzie układ napędowy składający się z czterech turbin gazowych GE LM2500 połączonych z systemem napędu elektrycznego. Taka konfiguracja (COGEL) zapewnia wysoką wydajność przy dużych prędkościach oraz oszczędność paliwa podczas rejsu z mniejszą prędkością.