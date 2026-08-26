Elbridge Colby w Europie. Wicesekretarz obrony USA prowadzi kluczowe rozmowy o "NATO 3.0"

We wtorek (25 sierpnia) Pentagon poinformował o misji wicesekretarza obrony USA Elbridge’a Colby’ego, który w tym tygodniu przebywa w Europie. Głównym celem jego podróży są rozmowy dotyczące koncepcji "NATO 3.0", która ma na celu przedefiniowanie roli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wizyta ta jest częścią szerszego przeglądu sił USA na świecie, prowadzonego przez Pentagon, mającego na celu optymalizację rozmieszczenia wojsk.

Podczas swojej europejskiej podróży Elbridge Colby spotyka się z wysokimi rangą przedstawicielami sił zbrojnych oraz władz państwowych, aby „realizować amerykańską agendę NATO 3.0”. Jest to istotny element w kształtowaniu przyszłej polityki obronnej i współpracy transatlantyckiej, mający potencjalnie dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa kontynentu.

Kluczowe przystanki w podróży wiceministra

Pierwszym etapem podróży wicesekretarza Colby’ego jest Stuttgart w Niemczech. Tam zaplanowano spotkania z wysokimi rangą dowódcami oraz przedstawicielami Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych (EUCOM) i Dowództwa Afrykańskiego Stanów Zjednoczonych (AFRICOM). Te rozmowy są kluczowe dla koordynacji działań wojskowych i strategicznego planowania w regionach Europy i Afryki, a ich wyniki mogą wpłynąć na globalne strategie obronne.

Następnie podsekretarz obrony USA ds. politycznych uda się do Mons w Belgii, gdzie odwiedzi Kwaterę Główną Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE). Jest to centralny punkt dowodzenia operacjami NATO w Europie. Ostatnim przystankiem będzie Kwatera Główna NATO w Brukseli, gdzie Colby przeprowadzi briefing w Radzie Północnoatlantyckiej i odbędzie spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami państw Sojuszu.

Wpływ Elbridge’a Colby’ego na politykę obronną USA

Elbridge Colby jest uznawany za kluczowego decydenta w Pentagonie, szczególnie w kontekście trwającego przeglądu globalnego rozmieszczenia sił USA. Ten przegląd ma doprowadzić do znaczących zmian w obecności wojskowej USA w Europie. Co istotne, Colby jest również głównym zwolennikiem redukcji liczby wojsk amerykańskich na kontynencie, z jednym znaczącym wyjątkiem – Polska.

"NATO 3.0": Nowa era odpowiedzialności dla Europy?

Administracja Donalda Trumpa aktywnie dąży do przedefiniowania NATO zgodnie z koncepcją "NATO 3.0". Jej głównym założeniem jest to, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną własnego kontynentu. Jest to wyraźny sygnał ze strony USA, że oczekują większego wkładu i samodzielności od swoich europejskich sojuszników w kwestiach bezpieczeństwa. Ta wizja może prowadzić do istotnych zmian w strukturze finansowania i operacyjnej NATO, przenosząc ciężar odpowiedzialności na państwa członkowskie w Europie.

W połowie czerwca sekretarz obrony USA Pete Hegseth podkreślił to stanowisko w Brukseli. Oświadczył, że Amerykanie będą kontynuować realizację "NATO 3.0", dążąc do „powrotu twardego sojuszu wojskowego”, który będzie dysponował w Europie rzeczywistymi siłami wojskowymi zdolnymi do odstraszania. Ta wizja zakłada, że NATO ma stać się bardziej efektywnym i samowystarczalnym mechanizmem obronnym, z Europą odgrywającą w nim bardziej aktywną i odpowiedzialną rolę.