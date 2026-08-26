Spotkanie szefów sztabów Polski i USA. Rozmowy o F-35 i operacjach wielodomenowych

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła spotkał się z Szefem Sztabu Sił Powietrznych USA gen. Kennethem S. Wilsbachem.

Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych, wdrażania samolotów F-35 oraz wykorzystania amerykańskich doświadczeń w budowaniu zdolności lotnictwa 5. generacji.

Generał Kukuła podziękował za wsparcie USA w transformacji polskiego lotnictwa oraz ochronie przestrzeni powietrznej Polski, podkreślając kluczowe znaczenie interoperacyjności.

Podczas spotkania generał Wiesław Kukuła i generał Kenneth S. Wilsbach skupili się na strategicznych aspektach rozwoju lotnictwa wojskowego. Omówiono transformację Sił Powietrznych i ich rosnące znaczenie w prowadzeniu operacji wielodomenowych, które obejmują działania w powietrzu, na lądzie, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. Szczególną uwagę poświęcono procesowi wdrażania samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP oraz wykorzystaniu bogatych doświadczeń amerykańskich w budowaniu zdolności związanych z lotnictwem 5. generacji. To właśnie te nowoczesne maszyny mają stać się trzonem przyszłej obrony powietrznej Polski.

Wsparcie USA i rosnąca interoperacyjność

Generał Kukuła wyraził wdzięczność amerykańskim Siłom Powietrznym za nieocenione wsparcie w procesie transformacji polskiego lotnictwa. Podkreślił także ich aktywny udział w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Jak podkreślono w komunikacie, "Polska i Stany Zjednoczone konsekwentnie rozwijają interoperacyjność swoich sił zbrojnych".

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła spotkał się z Szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych gen. Kennethem S. Wilsbachem.Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych oraz ich rosnącego znaczenia dla skutecznego prowadzenia operacji wielodomenowych.… pic.twitter.com/pyxSctax7e— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) August 26, 2026

F-35: Więcej niż tylko samolot bojowy

Wprowadzenie samolotów F-35 do służby w Polsce to znacznie więcej niż tylko pozyskanie nowego sprzętu wojskowego. To symbol głębokiej transformacji, która obejmie zarówno Siły Powietrzne, jak i całe Siły Zbrojne RP. Maszyny te, dzięki swoim zaawansowanym możliwościom, mają znacząco zwiększyć potencjał obronny kraju. "Wprowadzenie F-35 to nie tylko pozyskanie nowego samolotu bojowego. To element głębokiej transformacji Sił Powietrznych i całych Sił Zbrojnych RP oraz kolejny krok w budowie zdolności do działania ramię w ramię z naszymi najważniejszymi sojusznikami", czytamy w komunikacie. Jest to kolejny krok w budowaniu zdolności do efektywnego współdziałania z najważniejszymi sojusznikami, co jest fundamentem zbiorowego bezpieczeństwa w ramach NATO. Obecne środowisko bezpieczeństwa stawia przed armiami nowe wyzwania. W tym kontekście, przewaga w powietrzu, zdolność do szybkiej wymiany informacji oraz integracja efektów w domenie powietrznej, lądowej, morskiej, kosmicznej i cyberprzestrzeni, zyskują kluczowe znaczenie. Są one niezbędne do skutecznego odstraszania potencjalnych agresorów i zapewnienia obrony.