Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM) inwestuje 7 mln zł w strategiczne wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego.

Polska Grupa Hutnicza, dzięki tej transakcji, rozpocznie produkcję kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet, zwiększając bezpieczeństwo dostaw w Polsce.

Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH

NPGM konsekwentnie rozwija model oparty na łączeniu kompetencji spółek Grupy z potencjałem krajowego przemysłu. Zawarta umowa tworzy podstawy do rozwoju zdolności produkcyjnych, wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia udziału polskich firm i komponentów w łańcuchu wartości sektora obronnego (tzw. local content).

Umowa została zawarta przez NPGM z Polską Grupą Hutniczą S.A., Grupą Virtus S.A., Andorią sp. z o.o., Hutą Małapanew sp. z o.o. oraz dotychczasowymi właścicielami hut. Jej osią jest planowane włączenie Andorii i Huty Małapanew do grupy kapitałowej PGH oraz rozwój ich zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych przeznaczonych dla przemysłu obronnego.

Role partnerów są komplementarne. PGH ma konsolidować aktywa hutnicze i odlewnicze, natomiast NPGM ma zaangażować się kapitałowo w PGH, pełnić rolę strategicznego odbiorcy oraz wykorzystywać własne kompetencje integratorskie do włączania powstających produktów do swoich procesów produkcyjnych. Grupa Virtus ma zaangażować się kapitałowo w PGH oraz wspierać przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych, klientów, zamówień i kontraktów, a także organizacji finansowania rozwoju.

Planowana współpraca obejmuje między innymi produkcję korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm. Dla NPGM oznacza to możliwość działania na kolejnych etapach łańcucha wartości – od krajowego odlewu, przez integrację produktu, po gotowy wyrób przeznaczony dla odbiorcy końcowego.

Andoria kontynuuje tradycje przemysłowe sięgające 1945 roku, a Huta Małapanew, działająca od 1754 roku, jest najstarszą hutą w Polsce. Oba zakłady wnoszą wieloletnie doświadczenie w metalurgii, odlewnictwie i obróbce mechanicznej. Ich historia obejmuje także produkcję związaną z zastosowaniami wojskowymi.

– Naszym celem jest zwiększanie udziału krajowego przemysłu w całym łańcuchu wartości i budowanie jak najwyższego poziomu local content w produkcji na potrzeby sektora obronnego. Rozwój krajowych zdolności odlewniczych pozwala zatrzymać w Polsce większą część wartości dodanej, wzmacnia bezpieczeństwo dostaw i kompetencje polskiego przemysłu, a jednocześnie ogranicza zależność od dostawców zagranicznych – mówi Adam Januszko, prezes Zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

Kompetencje te nabierają szczególnego znaczenia w czasie, gdy Europa zwiększa inwestycje obronne i odbudowuje zdolności produkcyjne, zwłaszcza w obszarze amunicji i systemów rakietowych. Infrastruktury odlewniczej, technologii i doświadczonej kadry nie da się zbudować w krótkim czasie – odtworzenie takiego potencjału wymagałoby lat i znaczących nakładów. Jego zachowanie i rozwój wzmacniają bezpieczeństwo dostaw oraz krajowe zaplecze przemysłu obronnego.

– To pierwszy krok w budowie struktury kapitałowej, która ma umożliwić konsolidację Andorii i Huty Małapanew oraz dalszy rozwój ich zdolności produkcyjnych. Zaangażowanie takich partnerów jak Grupa Virtus i Niewiadów Polska Grupa Militarna pokazuje potencjał konsolidacji polskich aktywów hutniczych i odlewniczych, w tym na potrzeby przemysłu obronnego – mówi Radomir Woźniak, prezes Zarządu Polskiej Grupy Hutniczej S.A. oraz wiceprezes Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.

Uzupełnieniem przemysłowego wymiaru projektu jest wsparcie biznesowe i finansowe Grupy Virtus.

– Nasze zaangażowanie obejmuje nie tylko kapitał, lecz także pozyskiwanie partnerów biznesowych, klientów, zamówień i kontraktów na rzecz PGH oraz spółek z jej docelowej grupy. Będziemy również wspierać organizację finansowania rozwoju, w tym finansowania obrotowego, faktoringu wierzytelności, gwarancji kontraktowych i finansowania pomostowego pod pozyskane zamówienia. Chcemy wykorzystać potencjał przemysłowy Andorii i Huty Małapanew oraz stworzyć warunki do zwiększania ich udziału w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw – mówi Roman Rafał Rachalewski, prezes Zarządu Grupy Virtus S.A.

Zaangażowanie kapitałowe i wpływ na rozwój PGH

W ramach transakcji NPGM obejmie 2,8 mln akcji PGH za łączną kwotę 7 mln zł. Po przeprowadzeniu planowanej konsolidacji PGH ma przejąć 100% udziałów w Andorii i Hucie Małapanew, a udział NPGM w kapitale PGH ma wynieść około 5,8% – przy założeniu realizacji wszystkich etapów transakcji. Zaangażowanie kapitałowe, wraz z planowanym uprawnieniem NPGM do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGH, ma pozwolić Grupie uczestniczyć w rozwoju zaplecza produkcyjnego i powiązać je z własnymi potrzebami oraz kompetencjami integratorskimi.

Na podstawie informacji prasowej NPGM