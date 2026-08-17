Australia kupuje pociski AIM-260. Mają zniwelować przewagę Chin

Australia, jako jedyny zagraniczny odbiorca, zyskała dostęp do przełomowych pocisków AIM-260, natychmiastowo wzmacniając swoją obronność.

Te rakiety, kluczowe w odpowiedzi na chińską przewagę zasięgową, trafią na F-35A, dając realną przewagę taktyczną w powietrzu.

Odkryj, jak ta strategiczna inwestycja, warta miliardy dolarów, zmienia równowagę sił w Indo-Pacyfiku i dlaczego Canberra pilnie reaguje na działania Chin.

Canberra otrzymała zgodę na zakup najnowszych amerykańskich pocisków powietrze-powietrze, jako jedyny dotąd zagraniczny odbiorca. Zakup AIM-260 da australijskim siłom powietrznym natychmiastowy dostęp do zaawansowanej zdolności bojowej. Równolegle prowadzony program rozwoju własnego silnika rakietowego na paliwo stałe ma zapewnić, że w dłuższej perspektywie kraj nie będzie uzależniony wyłącznie od amerykańskich linii produkcyjnych.

Państwo zdolne do samodzielnej produkcji silników rakietowych może na bieżąco uzupełniać własne zapasy uzbrojenia, zamiast ustawiać się w kolejce po dostęp do tych samych, ograniczonych mocy produkcyjnych, o które konkuruje również sam Pentagon.

Australia w latach 2026–2036 planuje na zakupy rakietowe łącznie około 10,7 miliarda dolarów, przy czym roczne wydatki mają wzrosnąć do poziomu około 1,3 miliarda dolarów w 2036 roku. Skala tych inwestycji pokazuje, że decyzja o pozyskaniu AIM-260 to nie jednorazowy zakup, lecz element długofalowego programu modernizacji australijskiego lotnictwa bojowego.

AIM-260 trafi najpierw na Super Hornety, później na F-35A

Australia dążyła do pozyskania AIM-260, aby zastąpić obecnie używane pociski AIM-120 AMRAAM. Głównym motywem jest chęć zniwelowania przewagi zasięgowej, jaką chińskie siły powietrzne osiągnęły dzięki pociskom dalekiego zasięgu PL-15 oraz PL-17.

Nowe rakiety mają zostać zintegrowane w pierwszej kolejności z samolotami F/A-18F Super Hornet Królewskich Australijskich Sił Powietrznych, a w kolejnych etapach – z myśliwcami 6. gen F-35A Lightning II oraz maszynami walki elektronicznej EA-18G Growler. Wybór Super Horneta jako pierwszej platformy pozwoli szybko uzyskać realną zdolność operacyjną, ponieważ US Navy przeprowadziła już testy tej rakiety na samolotach tego samego typu.

Prawdziwie przełomowym krokiem ma być jednak integracja AIM-260 z F-35A. Obecnie australijskie myśliwce piąte generacji uzbrojone są w rakiety AMRAAM AIM-120, których zasięg jest krótszy niż chińskiego pocisku PL-15. W praktyce oznacza to, że australijski pilot może zostać trafiony przez przeciwnika, zanim sam zdąży zbliżyć się na dystans pozwalający na oddanie strzału

Autor: US Navy/ Materiały prasowe Odpalenie pocisku AIM-260 JATM z myśliwca F-35C.

AIM-260 ma tę przewagę zniwelować, a w połączeniu ze zdolnościami stealth samolotu F-35A – który jest w stanie osiągnąć pozycję do wystrzelenia rakiety bez wcześniejszego wykrycia przez systemy przeciwnika – Australia ma zyskać realną przewagę taktyczną w starciu powietrznym.

Kontekst tej decyzji jest jednoznacznie geopolityczny. Ogłoszona w 2026 roku australijska Narodowa Strategia Obronna wskazuje rozbudowę potencjału militarnego Chin jako główną przyczynę pogarszającego się bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.

Ten sam gabaryt, większy zasięg

Istotnym atutem AIM-260 jest fakt, że rakieta została zaprojektowana z myślą o zachowaniu identycznych wymiarów zewnętrznych co zastępowany przez nią AIM-120 AMRAAM. Oznacza to, że Australia zyskuje dodatkowy zasięg rażenia bez konieczności modyfikacji wewnętrznych komór uzbrojenia F-35A i bez zmniejszenia liczby przenoszonych pocisków.

AIM-260 powstał zresztą jako bezpośrednia odpowiedź na chińską rakietę PL-15, a możliwość zachowania pełnej pojemności uzbrojenia przy jednoczesnym wydłużeniu zasięgu ma kluczowe znaczenie dla floty myśliwców, która liczebnie ustępuje siłom powietrznym Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Parametry amerykańskiego pocisku nie zostały dotąd ujawnione, ale mają przewyższać nie tylko rakiety AMRAAM, ale też inne używane na świecie pociski, w tym również chińskie. Mowa o możliwości rażenia celów na dystanse ponad 200 km, współpracy pocisków w zwalczaniu wielu celów i wymianie danych z pociskiem JATM po wystrzeleniu.