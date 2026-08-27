Chińskie myśliwce J-16 po raz pierwszy w historii trafiły do Afryki, rozpoczynając bezprecedensowe międzynarodowe ćwiczenia.

Podczas manewrów "Eagles of Civilization 2026" J-16 mierzą się z egipskimi Rafale i MiG-29M2, pogłębiając współpracę obronną obu państw.

Chińskie myśliwce szkolą się z egipskimi Rafale

Tegoroczna edycja chińsko-egipskich ćwiczeń Eagles of Civilization jest kontynuacją manewrów z 2025 roku. Tym razem w szkoleniu uczestniczą myśliwce J-16 należące do Chińskich Sił Powietrznych (PLAAF), a także egipskie Rafale i MiG-29M2. Jak podaje The Aviationist, udział J-16 jest szczególnie istotny, ponieważ to pierwszy przypadek rozmieszczenia tych ciężkich chińskich myśliwców w Afryce.

Chińczycy opublikowali nagrania pokazujące przebieg ćwiczeń. Na jednym z oficjalnych materiałów widać Rafale wykonujący szybkie przejście obok J-16. Chińskie wojsko określiło szkolenie jako ćwiczenia w walce powietrznej na średnich i małych odległościach. Nie wiadomo jednak, czy obejmowały one również starcia poza zasięgiem wzroku pilotów.

Shenyang J-16 VS Dassault Rafale: Chinese and Egyptian air force pilots participating in the Eagles of Civilization 2026 joint training conducted medium- and close-range air combat drills on August 23, 2026. #China #Egypt #AirForce#EaglesofCivilization2026#J16 #MiG29… pic.twitter.com/DduBaktqeM— China Military Bugle (@ChinaMilBugle) August 24, 2026

W manewrach uczestniczą także samoloty Y-9LG wyposażone w system zakłócania elektronicznego, samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia KJ-500, transportowe Y-20, tankowce YY-20A oraz śmigłowce Z-20. Zakres szkolenia obejmuje m.in. walkę powietrzną, zdobywanie przewagi w powietrzu oraz misje poszukiwawczo-ratownicze.

Chińsko-egipska wymiana doświadczeń

Chiński oficer Shen Hao powiedział w rozmowie z CCTV, głównym państwowym nadawcą telewizyjnym w Chinach, że szkolenie ma przechodzić od podstawowych pojedynków jeden na jednego i dwa na dwa do bardziej złożonych działań na poziomie całego systemu. Według niego wymiana doświadczeń i koncepcji taktycznych ma zwiększyć umiejętności oraz zdolności bojowe obu stron.

Chiński kontyngent pokonał ponad 6 tys. km w ciągu około dziewięciu godzin, przemieszczając się przez dwa kontynenty i cztery państwa. Po drodze J-16 były tankowane w powietrzu przez samolot YY-20A, informuje The Aviationist. Co najmniej sześć myśliwców, wraz z samolotami Y-20 i KJ-500, sfotografowano 20 sierpnia na lotnisku w Karaczi w Pakistanie, podczas przelotu do Egiptu.

J-16 na zagranicznych manewrach

J-16 mają już doświadczenie w zagranicznych ćwiczeniach. W Pakistanie uczestniczyły w manewrach Indus Shield, gdzie szkolenie odbywało się m.in. z pakistańskimi JF-17 Thunder i J-10C. Pierwsze zagraniczne ćwiczenia J-16 odbyły się natomiast w sierpniu 2021 roku w Rosji podczas International Army Games.

Tegoroczna, druga edycja Eagles of Civilization jest kolejnym przykładem rosnącej aktywności chińskiego lotnictwa poza granicami kraju. Wcześniej J-16 uczestniczyły również w ćwiczeniach w Tajlandii i Pakistanie, gdzie miały okazję szkolić się z konstrukcjami zachodnimi, w tym tajskimi JAS 39 Gripen. Warto również przypomnieć, że pierwsza edycja Eagles of Civilization odbyła się w kwietniu i maju 2025 roku na jednej z baz egipskich sił powietrznych i została oficjalnie zakończona 6 maja 2025 roku.

Celem tych manewrów jest m.in. uzgadnianie koncepcji bojowych i procedur taktycznych między lotnictwem egipskim a chińskim, wspólne loty bojowe w wariancie ofensywnym i defensywnym, operacje na rzecz uzyskania przewagi powietrznej, czy doskonalenie taktyk walki powietrznej. Ćwiczenia te są elementem szerszego pogłębiania współpracy obronnej między Kairem a Pekinem; edycja z 2025 roku była pierwszymi tego typu manewrami lotniczymi między tymi państwami i pierwszą systematyczną dyslokacją wielu rodzajów sił chińskiego lotnictwa na kontynencie afrykańskim.