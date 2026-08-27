Polska wchodzi do gry w robotyce wojskowej. Strategiczne partnerstwo WAT i MACRO-SYSTEM

Podpisane porozumienie otwiera szerokie możliwości dla obu stron. Obejmuje ono prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, intensywną wymianę wiedzy i doświadczeń, a także rozwój kluczowych kompetencji inżynierskich. Kluczowym aspektem współpracy będzie również testowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, które znajdą zastosowanie w realnych scenariuszach. Główne obszary, na których skupi się partnerstwo, to robotyka wojskowa, bezzałogowe platformy lądowe, systemy autonomiczne, zaawansowane technologie rozpoznania oraz integracja pojazdów z wyposażeniem misyjnym i nowoczesnymi systemami dowodzenia.

Dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, podkreśla strategiczne znaczenie tej inicjatywy:

„Dla naszego Wydziału jest to partnerstwo o strategicznym znaczeniu. Łącząc doświadczenie badaczy WAT z kompetencjami przemysłowymi firmy MACRO-SYSTEM, możemy realizować ambitne projekty związane z robotyką wojskową, bezzałogowymi platformami lądowymi oraz autonomicznymi systemami przyszłości. Skorzystają na tym zarówno naukowcy i studenci, jak również cały sektor obronny”.

Z kolei Mateusz Ciepliński, prezes zarządu MACRO-SYSTEM, dodaje:

„Od kilkunastu lat rozwijamy, testujemy i produkujemy lądowe systemy bezzałogowe projektowane we współpracy z użytkownikami końcowymi, przede wszystkim żołnierzami i funkcjonariuszami. Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną wzmacnia nasze kompetencje, otwiera nowe możliwości prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych i przyspiesza transfer technologii do praktycznych zastosowań”.

Bezzałogowe systemy lądowe: lekcje z Ukrainy i nowe perspektywy

Bezzałogowe platformy lądowe stają się jednym z fundamentalnych elementów transformacji współczesnych sił zbrojnych na całym świecie. Doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie jednoznacznie pokazują, że ich znaczenie wykracza daleko poza tradycyjne zadania bojowe. Pojazdy bezzałogowe są niezastąpione w dostarczaniu amunicji i zaopatrzenia na pierwszej linii, ewakuacji rannych z niebezpiecznych stref, prowadzeniu szczegółowego rozpoznania terenu, wspieraniu skomplikowanych działań inżynieryjnych oraz wykonywaniu misji w miejscach, gdzie zaangażowanie człowieka wiązałoby się ze szczególnie wysokim ryzykiem lub wymagałoby długotrwałego zaangażowania znacznych sił.

Zmienia się również podejście do taktyki wykorzystania bezzałogowych systemów lądowych. Przestają one być izolowanymi, zdalnie sterowanymi urządzeniami, a stają się integralnymi elementami zintegrowanego środowiska operacyjnego. Oznacza to, że mogą one efektywnie współpracować z żołnierzami i funkcjonariuszami, pojazdami załogowymi, dronami powietrznymi oraz zaawansowanymi systemami rozpoznania i dowodzenia, tworząc synergiczne zespoły. Co więcej, w czasie pokoju systemy bezzałogowe są w stanie wspierać ochronę granic i obiektów strategicznych, monitorować infrastrukturę krytyczną, patrolować trudno dostępne tereny oraz prowadzić akcje poszukiwawczo-ratownicze, zwiększając bezpieczeństwo publiczne i efektywność działań służb.

Przyszłość żołnierza: bezpieczniej i efektywniej dzięki robotyce

Głównym celem rozwoju tych zaawansowanych technologii nie jest zastąpienie człowieka przez roboty lądowe, lecz stworzenie zaawansowanego ekosystemu, w którym platformy bezzałogowe przejmą najbardziej niebezpieczne, monotonne i obciążające zadania. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie świadomości sytuacyjnej na polu walki i w trakcie operacji, a także znaczne ograniczenie ryzyka po stronie żołnierza czy funkcjonariusza. Inwestycje w bezzałogowe systemy lądowe są kluczowe w procesie modernizacji Sił Zbrojnych RP. Wojsko Polskie aktywnie przygotowuje się do pozyskania wielozadaniowych platform o modułowej konstrukcji, co pozwoli na elastyczne dostosowanie ich wyposażenia do charakteru konkretnej misji – od transportu zaopatrzenia i ewakuacji rannych, przez prowadzenie stałej obserwacji terenu, aż po integrację systemów rozpoznawczych i uzbrojenia.

Mateusz Ciepliński podsumowuje wspólną wizję:

„Naszym wspólnym celem jest rozwój systemów bezzałogowych i pojazdów autonomicznych zdolnych przejmować od żołnierzy i funkcjonariuszy najbardziej niebezpieczne zadania oraz wspierać działania Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych – zarówno w czasie pokoju, jak i konfliktu”.