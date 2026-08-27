Niewiadów Polska Grupa Militarna odbiera linie do amunicji 155 mm i 120 mm

Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM) zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych od KONŠTRUKTA-Industry, które umożliwią elaborację amunicji wielkokalibrowej, w tym artyleryjskiej kalibru 155 mm, czołgowej kalibru 120 mm oraz moździerzowej kalibru 120 mm. Odbiór odbył się w zakładach producenta na Słowacji. Dostawa linii do powstającej fabryki w Niewiadowie została zaplanowana na przełom września i października, a gotowość do rozpoczęcia produkcji na koniec roku. To przełomowy moment w budowie krajowych zdolności do produkcji amunicji artyleryjskiej, które w warunkach rosnących potrzeb obronnych Polski i państw europejskich mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz odporności europejskiego łańcucha dostaw.

Równolegle NPGM podpisała z KONŠTRUKTA-Industry umowę na wykonanie, dostawę, instalację i uruchomienie kolejnej, trzeciej linii technologicznej wraz z wyposażeniem. Linia będzie przeznaczona do elaboracji pocisków moździerzowych kalibru 120 mm oraz pocisków HE kalibru 120 mm materiałem wybuchowym TNT. Kontrakt obejmuje również wyposażenie pomocnicze, oprogramowanie, narzędzia, dokumentację techniczną, szkolenie personelu oraz wsparcie podczas rozruchu.

Dostawa linii została przewidziana w terminie 11 miesięcy od wejścia umowy w życie

Podczas odbioru w zakładach producenta linie zostały uruchomione i przetestowane, co pozwoliło potwierdzić prawidłowość ich działania. Zweryfikowano również kompletność dostawy, obejmującej m.in. wyposażenie oraz narzędzia niezbędne do obsługi urządzeń. W odbiorze uczestniczył zespół pracowników i kluczowych managerów NPGM oraz przedstawiciele producenta.

– Zakończony odbiór techniczny potwierdził prawidłowe funkcjonowanie linii oraz kompletność dostarczanego wyposażenia. Na przełomie września i października urządzenia trafią do Polski, na początku października rozpoczniemy ich instalację, a następnie szkolenie personelu. Naszym celem jest osiągniecie gotowości do produkcji z końcem tego roku. Jednocześnie podpisana właśnie umowa na kolejną linię technologiczną pozwoli nam dalej zwiększać zdolności w zakresie produkcji amunicji wielkokalibrowej. Po zmianie oprzyrządowania linia może być również wykorzystywana do wytwarzania pocisków kalibru 155 mm – mówi Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Inwestycja jest elementem konsekwentnie rozwijanego przez NPGM programu budowy krajowych zdolności w zakresie produkcji amunicji wielkokalibrowej. Pierwsze plany związane z uruchomieniem własnych możliwości elaboracji pocisków powstały jeszcze przed gwałtownym wzrostem europejskiego zapotrzebowania na amunicję po 2022 roku.

– Jednym z kierunków rozwoju, które określiliśmy już w 2020 roku, było stworzenie możliwości prefabrykacji materiałów wybuchowych i elaboracji amunicji we współpracy ze słowacką KONŠTRUKTA-Industry, wykorzystującą w tym procesie metodę tzw. ślimakowania. Rozpoczęliśmy wówczas negocjacje i zakontraktowaliśmy linie technologiczne. Dzięki temu, kiedy po 2022 roku zapotrzebowanie na amunicję gwałtownie wzrosło, byliśmy już przygotowani do realizacji tej inwestycji. Obecnie na podobne linie produkcyjne trzeba czekać nawet kilka lat. To pokazuje znaczenie decyzji podjętych z odpowiednim wyprzedzeniem. Nasze inwestycje odpowiadają na potrzeby sił zbrojnych i jednocześnie zwiększają krajowy potencjał w strategicznym obszarze produkcji amunicji – podkreśla Januszko.