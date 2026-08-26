PZL Mielec finalizuje rekordowy kontrakt. Black Hawki z Polski stały się kręgosłupem lotnictwa Filipin

Dostawa ostatnich siedmiu śmigłowców S-70i Black Hawk stanowiła zwieńczenie zakrojonego na szeroką skalę kontraktu, który umocnił pozycję PZL Mielec na globalnym rynku lotniczym. Ceremonia przyjęcia maszyn do służby odbyła się w prestiżowej Bazie Sił Powietrznych Villamor w Pasay City na Filipinach. Całość dostaw, obejmująca imponującą liczbę 32 śmigłowców w ramach jednego kontraktu, stanowiła bezprecedensowe wyzwanie logistyczne i produkcyjne. To właśnie to zamówienie zostało okrzyknięte największym pojedynczym zleceniem na śmigłowce Black Hawk w całej historii produkcji modelu S-70i w mieleckich zakładach, co jest powodem do dumy dla polskiego przemysłu.

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec, Janusz Zakręcki, z ogromnym zadowoleniem podsumował to historyczne przedsięwzięcie, podkreślając jego znaczenie dla długoterminowych relacji z Filipińskimi Siłami Powietrznymi.

„Dostawa śmigłowców S-70i Black Hawk w ramach tego kontraktu stanowi ważny kamień milowy w wieloletnim partnerstwie między PZL Mielec a Siłami Powietrznymi Filipin. Finalizacja dostaw wszystkich 32 maszyn jest dowodem zaufania, jakim klient obdarzył nasz zespół i nasze możliwości produkcyjne, a także świadectwem naszego zaangażowania w terminowe dostarczanie niezawodnych śmigłowców, gotowych do realizacji zadań operacyjnych. Jesteśmy dumni, że maszyny zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane w Polsce wspierają Siły Powietrzne Filipin w realizacji szerokiego wachlarza misji obronnych, humanitarnych oraz działań związanych z reagowaniem na skutki katastrof” – powiedział Janusz Zakręcki.

Historia współpracy: Od pierwszego kontraktu do światowego lidera

Współpraca pomiędzy PZL Mielec a Filipinami w zakresie dostaw śmigłowców S-70i Black Hawk ma swoje korzenie w 2019 roku, kiedy to podpisano pierwszy kontrakt na dostawę 16 maszyn. Ten początkowy etap partnerstwa przebiegł niezwykle pomyślnie. Wszystkie śmigłowce z tego pierwszego zamówienia zostały dostarczone zgodnie z harmonogramem, a realizację kontraktu zakończono już w grudniu 2021 roku. Sukces i satysfakcja z pierwszej transakcji były solidną podstawą do dalszego zacieśniania więzi i rozszerzania współpracy.

Naturalną konsekwencją udanego pierwszego kontraktu było podpisanie kolejnego, znacznie większego zamówienia. W lutym 2022 roku Filipińskie Siły Powietrzne zdecydowały się na zakup dodatkowych 32 śmigłowców S-70i Black Hawk. To właśnie ten kontrakt okazał się największym pojedynczym zamówieniem na śmigłowce Black Hawk dla PZL Mielec od momentu rozpoczęcia produkcji modelu S-70i w 2009 roku. Łącznie, w ramach obu kontraktów, PZL Mielec dostarczyło Filipinom aż 48 śmigłowców S-70i Black Hawk.

Rola Black Hawków S-70i: Jak Filipiny wykorzystują polskie maszyny?

Dzięki tak dużej flocie śmigłowców S-70i Black Hawk, Filipiny stały się nie tylko znaczącym, ale wręcz największym użytkownikiem tego konkretnego modelu na świecie. Archipelag filipiński, charakteryzujący się zróżnicowanym terenem – od gęstych dżungli po rozległe obszary morskie – stawia przed lotnictwem wojskowym wyjątkowe wyzwania, którym Black Hawki muszą sprostać.

Śmigłowce S-70i Black Hawk w służbie Filipińskich Sił Powietrznych (PAF) są wykorzystywane w niezwykle szerokim zakresie misji i zadań wojskowych. Ich zdolności pozwalają na prowadzenie zaawansowanych ćwiczeń taktycznych, które są kluczowe dla utrzymania wysokiej gotowości bojowej. Ponadto, w obliczu częstych katastrof naturalnych, śmigłowce te odgrywają niezastąpioną rolę w szybkim reagowaniu humanitarnym, dostarczając pomoc i ewakuując poszkodowanych. Są również nieocenionym wsparciem w operacjach wojskowych prowadzonych w trudnych warunkach dżungli, gdzie ich manewrowość i wytrzymałość są na wagę złota. Dodatkowo, Black Hawki są aktywnie angażowane w działania z zakresu bezpieczeństwa, przyczyniając się do stabilizacji regionu i zwalczania zagrożeń. Ta wszechstronność sprawia, że śmigłowce te są kluczowym elementem filipińskiej strategii obronnej i humanitarnej.

Na podstawie komunikatu prasowego PZL Mielec