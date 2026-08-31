Polski MiG-29 przechwycił rosyjski samolot nad Bałtykiem. Szpiegowski Ił-20 był 30 km od Łeby

Polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Bałtykiem.

Rosyjska maszyna bez transpondera i łączności, choć nie naruszyła naszej przestrzeni, stanowi zagrożenie dla ruchu, co potwierdził szef MON.

Sprawdź, dlaczego Rosjanie regularnie testują obronę NATO w ten sposób i jakie ryzyka niosą te loty dla bezpieczeństwa regionu.

O przechwyceniu rosyjskiego samolotu szef MON poinformował w komunikacie na X. Jak wynika z naszych informacji, przechwycenia dokonały myśliwce MiG-29, które nadal znajdują się w czynnej służbie i realizuja działania QRA z bazy w Malborku. Był to kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni - poprzednio doszło do nich na początku sierpnia, gdy polskie myśliwce dwa dni z rzędu przechwytywały rosyjskiego Iła-20, latającego wzdłuż wybrzeża Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej, w połowie lipca.

Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem, 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem. pic.twitter.com/YT1VfxPCf2— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 31, 2026

Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wśród przechwyconych w rejonie Ustki oraz Jastrzębiej Góry samolotów znalazły się rozpoznawcze Iły-20 oraz myśliwce Su-30 z bazy w Królewcu.

Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego. Jest to obszarm na którym komunikacja powietrzna jest dość intensywna, więc każdy tego typu „pirat powietrzny” to zagrożenie dla bezpieczeństwa.

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Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi jest standardową procedurą w sytuacji, gdy nie ma z nim kontaktu. Polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa. Drugim, równie ważnym powodem, jest wskazanie zagrożenia innym maszynom w rejonie. Wojskowy myśliwiec ma cały czas włączony transponder, czyli urządzenie podające jego dane, w tym prędkośc, wysokość i kierunek lotu.

Eksperci wskazują, że loty na Bałtykiem bez planów lotu i włączonych transponderów w ostatnich latach stały się standardową praktyką Rosjan. Latając w ten sposób w pobliżu granicy państw NATO, testują m.in. ich reakcję czy systemy obrony powietrznej. Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem. Ponadto przestrzeń międzynarodowa na morzu jest monitorowana przez siły zbrojne państw regionu - Polski, Szwecji, Danii czy Niemiec. Zwiększa to sukcesywnie poziom bezpieczeństwa w regionie.