USA powołują statek szkolny "Empire State VII". Jednostka może trafić na Ocean Indyjski

Powołanie bez ujawnionego celu

Amerykańska Administracja Morska (ang. Maritime Administration, MARAD) podjęła decyzję o czasowym skierowaniu do służby federalnej statku szkolnego "Empire State VII" (IMO: 9910313), eksploatowanego przez SUNY Maritime College w Nowym Jorku. Według komunikatu przekazanego przez rektora uczelni, wiceadm. rez. Johna A. Okona, przygotowania miały rozpocząć się około 1 września 2026 roku.

MARAD przewiduje około 170 dni służby w ramach operacji. Oznacza to, że jednostka może pozostawać poza dyspozycją uczelni przez znaczną część roku akademickiego 2026/2027. Okon poinformował studentów i pracowników, że uczelnia przygotowuje statek do przekazania, lecz nie zna szczegółów zadania.

Diego Garcia jako hipoteza

Komentator Salvatore Mercogliano, ocenił w dostarczonym materiale, że "Empire State VII" może zostać skierowany w rejon brytyjskiego atolu Diego Garcia z amerykańską infrastrukturą militarną na Oceanie Indyjskim. Rozważane są dwa możliwe warianty użycia jednostki. Pierwszy zakłada wykorzystanie statku jako pływającego zaplecza i miejsca zakwaterowania dla personelu okrętów US Navy działających w tym rejonie. Atol ma ograniczone możliwości zakwaterowania na lądzie, natomiast jednostka typu National Security Multi-Mission Vessel może w konfiguracji kryzysowej przyjąć do około 1000 osób. Takie rozwiązanie mógłby więc czasowo odciążyć infrastrukturę bazy i zapewnić marynarzom warunki bytowe lepsze niż na okrętach bojowych operującyuch w regionie.

Drugi wariant zakłada użycie "Empire State VII" do przerzutu personelu z Diego Garcia do innego portu, gdyby sytuacja bezpieczeństwa na wyspie wymagała częściowej ewakuacji. Komentator przywołuje przy tym precedens z 1994 roku, kiedy to poprzedni statek szkolny "Empire State VI", wsparty przez cywilny liniowiec pasażerski, wykorzystano do przewozu personelu z Mogadiszu w Somalii do Mombasy w Kenii podczas wycofywania sił z Somalii.

Statek szkolny i kryzysowy

Jednostka "Empire State VII" jest pierwszym z pięciu statków szkolnych typu National Security Multi-Mission Vessel, zamówionych przez rząd federalny dla stanowych akademii morskich USA. Jednostkę przekazano MARAD we wrześniu 2023 roku, kiedy to zastąpiła wysłużony statek szkolny "Empire State VI". Właścicielem nowej jednostki pozostaje rząd federalny, a SUNY Maritime College jest jej użytkownikiem.

Statek ma 160,05 m długości całkowitej, 27 m szerokości, 6,5 m zanurzenia oraz nośność wynoszącą ok. 7579 ton . Napęd diesel-elektryczny oparto na czterech wysokoprężnych zespołach prądotwórczych Wabtec 16V250, współpracujących z pojedynczą śrubą. Prędkość eksploatacyjna wynosi 18 węzłów, natomiast zasięg około 11 tys. mil morskich.

Projekt NSMV łączy zadania dydaktyczne ze wsparciem reagowania kryzysowego. "Empire State VII" ma osiem sal dydaktycznych, szkoleniową nastawnię mostkową, laboratoria, warsztaty i audytorium. Podczas rejsów szkolnych może zabrać około 600 podchorążych, a w konfiguracji kryzysowej zapewnić zakwaterowanie dla około 1000 osób.

Zdolności i konsekwencje

Wyposażenie jednostki obejmuje zaplecze szpitalne, lądowisko dla śmigłowców, przestrzeń kontenerową oraz rozwiązania umożliwiające przewóz pojazdów i ładunków metodą ro-ro. SUNY Maritime College wskazuje również na stery strumieniowe i ster płetwowy, które mają umożliwiać manewrowanie oraz cumowanie bez wsparcia holowników.

Konstrukcję NSMV od początku projektowano jako zasób o podwójnym przeznaczeniu: do szkolenia przyszłych oficerów oraz do użycia podczas klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych. Poprzedni statek "Empire State VI" wspierał operacje po huraganach Katrina, Sandy, Harvey, Irma i Maria.

Długotrwałe wyłączenie "Empire State VII" będzie jednak problemem dla SUNY Maritime College. Statek pełni funkcję podstawowej platformy dydaktycznej uczelni także poza sezonem letnich rejsów szkolnych, ponieważ jego napęd, laboratoria i inne urządzenia wykorzystuje się w szkoleniu podchorążych przez cały rok. Szczegóły misji pozostają jednak nieujawnione, dlatego nie można obecnie rozstrzygnąć, czy jednostka rzeczywiście zostanie skierowana w rejon Oceanu Indyjskiego ani jaką funkcję będzie pełnić.