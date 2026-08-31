Ukraina z nową strategią obrony powietrznej. Jewhenij Chmara testuje drony przechwytujące przeciwko Shahedom

Ukraina intensywnie poszukuje skutecznych metod przeciwdziałania odrzutowym bezzałogowcom, które stanowią coraz większe zagrożenie na froncie. Jewhenij Chmara, pełniący funkcję ministra obrony Ukrainy, poinformował o przełomowych testach. „Trwają poszukiwania sposobów przeciwdziałania odrzutowym bezzałogowcom. Mamy cztery potencjalne drony przechwytujące, które mogą zestrzelić odrzutowe Shahedy” – powiedział minister. Podkreślił, że resort dąży do jak najszybszego przeprowadzenia prób, aby móc wdrożyć masową produkcję tysięcy sztuk tego rodzaju dronów przechwytujących.

Potrzeba ta jest pilna, ponieważ zagrożenie ze strony bezzałogowców o napędzie odrzutowym dynamicznie wzrasta. Według danych strony ukraińskiej, w lipcu Rosja zastosowała 1,5 tys. dronów tego typu, natomiast w sierpniu liczba ta wzrosła już do 2,5 tys. Ta eskalacja wymaga natychmiastowej i skutecznej odpowiedzi, którą mają zapewnić nowo testowane systemy obrony powietrznej.

Strategiczne priorytety Chmary: od finansów po rozwój przemysłu obronnego

Oprócz kwestii obronności, Jewhenij Chmara poruszył również ważne tematy ekonomiczne i strategiczne. Stwierdził, że Ukraina chciałaby przyspieszyć wypłatę środków z kredytu Unii Europejskiej, który jest zaplanowany na przyszły rok. Celem tego działania jest pokrycie tegorocznego deficytu budżetowego, który wynosi 27 miliardów dolarów. Szybkie pozyskanie tych funduszy jest kluczowe dla stabilności finansowej państwa w obliczu trwającego konfliktu.

Minister obrony Ukrainy zapowiedział również zwiększoną aktywność w obszarze rozwoju sektora przemysłu zbrojeniowego i eksportu. Plany te obejmują kontynuację transformacji cyfrowej oraz intensyfikację działań dotyczących wojny kognitywnej. Te strategiczne kierunki mają na celu nie tylko wzmocnienie potencjału militarnego Ukrainy, ale także jej pozycji na arenie międzynarodowej.

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Chmara podkreślił również znaczenie szerokiego zaangażowania w planowanie działań wojennych.

„Plany dotyczące wizji prowadzenia i zakończenia wojny nie mogą pozostawać tylko na poziomie ministra obrony, naczelnego dowódcy czy sztabu generalnego. Muszą się pojawiać także niżej, do poziomu dowódców i oddziałów, które codziennie wykonują zadania na froncie” – oświadczył minister.

Kolejnym priorytetem, wskazanym przez ministra, jest zatrzymanie jak największej liczby fachowców w strukturach resortu obrony.

„W ministerstwie pozostaje wielu fachowych pracowników z kompetencjami i propaństwowym nastawieniem. Ich zadanie to zapewnienie kontynuacji prac, dalsze realizowanie ważnych projektów oraz wzmocnienie tych kierunków, które wymagają dodatkowej uwagi” – powiedział Chmara.

Jewhenij Chmara został pełniącym obowiązki ministra obrony 20 lipca, po odwołaniu ze stanowiska Mychajła Fedorowa. Ostatecznie, 19 sierpnia, Rada Najwyższa Ukrainy wyznaczyła go na pełnoprawnego ministra obrony. Przed objęciem tej funkcji, Chmara pełnił obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy od stycznia do lipca 2026 roku.