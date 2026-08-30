Rheinmetall inwestuje 270 mln euro. W Kassel powstanie najnowocześniejsza fabryka pojazdów na świecie

Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 mln euro w zakłady w Kassel (północna Hesja), aby stworzyć "najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie" i "Centrum Obrony Północnej Hesji". Projekt jest wspierany przez rząd Hesji.

Inwestycja jest odpowiedzią na planowane wielomiliardowe zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu "Arminius", co ma zabezpieczyć produkcję w Kassel do 2040 roku. Roczna zdolność produkcyjna Boxerów wzrośnie z 40-50 do ponad 500 pojazdów.

W ramach projektu w regionie Kassel powstaną również centrum testowe dronów, globalne centrum logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku ma powstać ponad 1000 nowych miejsc pracy, zwiększając zatrudnienie w zakładzie do 3500 osób.

Koncern Rheinmetall z siedzibą w Düsseldorfie, w porozumieniu z rządem Hesji, zainicjował projekt utworzenia „Centrum Obrony Północnej Hesji”. Premier kraju związkowego, Boris Rhein, oraz prezes firmy, Armin Papperger, podpisali list intencyjny, który przypieczętowuje plany warte setki milionów euro. Zgodnie z umową, Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro, a rząd Hesji wesprze projekt kwotą rzędu kilkudziesięciu milionów euro.

Jak podkreślił prezes Papperger, dzięki tej inwestycji Kassel stanie się największą i najnowocześniejszą fabryką pojazdów w Europie, a być może i na świecie. W zakładzie po raz pierwszy mają zostać zastosowane innowacyjne, autonomiczne systemy spawalnicze, co zrewolucjonizuje proces produkcji pojazdów pancernych.

Projekt "Arminius": Koło zamachowe dla zakładu w Kassel

Głównym motorem napędowym dla tak ogromnej inwestycji jest strategiczny program Bundeswehry o kryptonimie „Arminius”. Przewiduje on kompleksowe zamówienie na transportery opancerzone Boxer w różnych wariantach, które będą produkowane przez Rheinmetall oraz KNDS. Mówi się o potencjalnej liczbie nawet 3000 pojazdów.

Według Armina Pappergera, łączna wartość zamówień w ramach tego projektu w samych Niemczech może sięgnąć niemal 40 miliardów euro. Dla samego Rheinmetall wstępne zamówienie może opiewać na kwotę około 12,4 miliarda euro. Taka skala kontraktów zapewni pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu w Kassel aż do 2040 roku, stabilizując zatrudnienie i rozwój regionu na dekady. Decyzja w sprawie pierwszego zamówienia ma zapaść w Bundestagu już 9 grudnia.

Realizacja gigantycznych zamówień wymaga radykalnego zwiększenia mocy produkcyjnych. Roczna zdolność produkcyjna zakładu w Kassel ma wzrosnąć z obecnych 40-50 pojazdów Boxer do ponad 500 pojazdów rocznie. Obecnie Rheinmetall produkuje i serwisuje łącznie 120 pojazdów rocznie, w tym haubice samobieżne, wóz zabezpieczenia technicznego „Büffel” oraz opancerzony wóz saperów „Kodiak”. Aby to osiągnąć, firma planuje automatyzację procesów i rozbudowę hal produkcyjnych, prowadząc rozmowy z firmą Bombardier na temat przejęcia części jej terenów. Te działania przełożą się bezpośrednio na rynek pracy. W regionie Kassel i Calden ma powstać ponad 1000 nowych miejsc pracy. Zatrudnienie w samym zakładzie w Kassel wzrośnie z obecnych 2200 do około 3500 pracowników do 2029 roku. W skali całej grupy Rheinmetall planuje podwoić liczbę pracowników z 35 000 do 70 000 do 2030 roku. Wzrost ten będzie miał również ogromny wpływ na poddostawców.

Część wykwalifikowanych pracowników, których Rheinmetall planuje zatrudnić, może pochodzić z firmy Alstom, producenta lokomotyw w Kassel, której zakład w Kassel sąsiaduje bezpośrednio z fabryką Rheinmetall. Około 900 pracowników obawia się o swoje miejsca pracy, według lokalnej gazety „HNA” Alstom rozważa sprzedaż zakładu. Papperger skomentował: „Szukamy ludzi, a Alstom stara się znaleźć rozwiązanie dla swoich pracowników”. Dodał, że trwają również rozmowy o przejęciu hal produkcyjnych. Prezes Rheinmetall zapowiedział, że zamierza „spotkać się z prezesem Alstom w ciągu najbliższych czterech tygodni”. Wierzy, że wtedy uda się znaleźć rozwiązanie.

Od dronów po logistykę: Kompleksowa rozbudowa w regionie

Inwestycje w północnej Hesji nie ograniczają się jedynie do modernizacji istniejącej fabryki. Plany zakładają stworzenie wszechstronnego ekosystemu obronnego, w którego skład wejdzie centrum testowe dronów na lotnisku Kassel-Calden, gdzie Rheinmetall będzie testować i rozwijać nowe technologie bezzałogowców, w tym drona bojowego FV-014. W pobliżu lotniska powstanie także globalne centrum logistyczne o powierzchni ponad 30 000 metrów kwadratowych, które ma zostać uruchomione do końca 2027 roku i będzie obsługiwać globalne potrzeby grupy w zakresie pojazdów kołowych. Ponadto nowa placówka szkoleniowa o powierzchni 1200 m² posłuży do podnoszenia kwalifikacji pracowników z różnych oddziałów Rheinmetall, pełniąc rolę centrum doskonałości.

Strategia "Kupuj w Niemczech" i jej wpływ na gospodarkę

Prezes Papperger podkreślił, że inwestycja jest elementem szerszej strategii „Kupuj w Niemczech”. Rheinmetall zbudował sieć 11 000 dostawców w kraju, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy tylko w tym roku otrzymają zamówienia o wartości 8 miliardów euro. To pokazuje, jak pieniądze niemieckich podatników wracają do gospodarki, tworząc miejsca pracy i stymulując inwestycje.

Przewiduje się, że roczne przychody zakładu w Kassel wzrosną z obecnych 1,5 miliarda euro do 5 miliardów euro do 2029 roku. Armin Papperger dokonał obrazowego porównania, stwierdzając, że wraz z łańcuchem dostaw Rheinmetall będzie wkrótce odpowiadać za blisko 300 000 miejsc pracy, co stanowi niemal połowę obecnego zatrudnienia w całym niemieckim przemyśle motoryzacyjnym.