Nowy dwumiejscowy myśliwiec Gripen F, efekt strategicznej szwedzko-brazylijskiej współpracy, pomyślnie wykonał swój pierwszy lot testowy.

Samolot spędził w powietrzu 40 minut, rozpoczynając intensywną fazę prób, które zweryfikują jego osiągi, możliwości taktyczne i funkcje dwumiejscowej konfiguracji.

W projekcie uczestniczyło ponad 350 brazylijskich inżynierów, co ma przyspieszyć szkolenie pilotów i znacząco zwiększyć zdolności bojowe.

Gripen F wykonał pierwszy lot

Jak poinformował Saab, Gripen F wystartował 28 sierpnia 2026 r. o godz. 9:40 czasu lokalnego z lotniska firmy w Linköping w Szwecji. Za sterami zasiedli główny pilot doświadczalny Saab Jakob Högberg oraz podpułkownik pilot Abdon de Rezende Vasconcelos z brazylijskich sił powietrznych. Podczas inauguracyjnego lotu sprawdzono działanie podstawowych systemów samolotu oraz jego początkowe osiągi w locie. Tym samym Gripen F rozpoczął właściwą fazę prób w powietrzu.

W kolejnych etapach zakres testów będzie stopniowo rozszerzany. Obejmuje to między innymi sprawdzanie zachowania samolotu przy kolejnych prędkościach i wysokościach, a także podczas działania przeciążeń oraz przy różnych kątach natarcia. Testowane będą również możliwości taktyczne i funkcje tylnej kabiny właściwe dla dwumiejscowej konfiguracji.

„Ten pierwszy lot to ważny krok naprzód zarówno dla Saaba, jak i dla Brazylijskich Sił Powietrznych. Widok Gripena F w powietrzu ma szczególne znaczenie dla wszystkich zespołów – szwedzkich i brazylijskich – których wieloletnia praca inżynierska przyczyniła się do powstania tej maszyny. Została ona zaprojektowana tak, aby przyspieszać szkolenie pilotów i jednocześnie zwiększać skuteczność operacyjną w zaawansowanych misjach bojowych” – powiedział Lars Tossman, szef obszaru biznesowego Aeronautics w Saab.

„Ten pierwszy lot stanowi ważny krok naprzód zarówno dla Saab, jak i brazylijskich sił powietrznych” – powiedział Lars Tossman, szef obszaru biznesowego Aeronautics w Saab. Jak dodał, Gripen F ma przyspieszyć szkolenie pilotów oraz zwiększyć możliwości operacyjne podczas zaawansowanych misji bojowych.

Brazylia odegrała kluczową rolę

Gripen F jest efektem strategicznego partnerstwa Szwecji i Brazylii oraz szerokiego transferu technologii realizowanego w ramach brazylijskiego programu Gripen. W pracach nad samolotem związanych z jego rozwojem, produkcją, próbami w locie i obsługą uczestniczyło ponad 350 brazylijskich inżynierów, techników i pilotów.

Brazylia, jako klient startowy, brała bezpośredni udział we współtworzeniu dwumiejscowej wersji myśliwca. Program zapewnił jej także udział przemysłowy i podstawę do długoterminowej współpracy ze Szwecją. Kampania prób Gripena F będzie prowadzona przez Saab Flight Test Centre w Szwecji. Po zakończeniu zaplanowanych testów oraz procedur odbiorczych samolot zostanie przygotowany do przekazania brazylijskim siłom powietrznym.

Warto również przypomnieć, że kontrakt podpisany przez rząd Brazylii w 2014 r. obejmuje opracowanie i produkcję 36 myśliwców - 28 jednomiejscowych Gripenów E oraz ośmiu dwumiejscowych Gripenów F. Dostawy rozpoczęły się w 2020 r., a do tej pory przekazano 11 samolotów. Saab pozyskał również zamówienia na Gripeny F od Tajlandii i Kolumbii.

Saab opisuje Gripena F jako dwumiejscowy wariant z rodziny Gripen E, opracowany z myślą o spełnieniu wymagań szkoleniowych i operacyjnych współczesnych sił powietrznych poprzez połączenie możliwości szkolenia i zdolności bojowych na jednej platformie. Gripen F zachowuje możliwości bojowe i wyposażenie znane z jednomiejscowego Gripena E. Samolot otrzymał jednak niezależne drugie stanowisko pilota. Takie rozwiązanie pozwala prowadzić szkolenie w warunkach zbliżonych do realnych misji bojowych. Według producenta skraca ono również proces przygotowania pilotów i jednocześnie zwiększa efektywność działań operacyjnych dzięki lepszemu podziałowi zadań między członków załogi.