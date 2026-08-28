198 mld zł na obronę narodową. To ponad 4,5 proc. PKB

• Część zakupów zwolniona jest z podatku VAT.

• Minister finansów zapewnił, że w roku 2026 „ poziom dostaw sprzętu wojskowego będzie absolutnie rekordowy”.

O planowanych w przyszłym roku wydatkach na obronność minister finansów Adrzej Domański poinformował na konferencji prasowej po piątkowym (28 sierpnia) posiedzeniu rządu, na którym przyjęty został projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

– Polska wciąż będzie należała do liderów w grupie państw NATO – zapewnił minister.

Zwrócił też uwagę na zakupy sprzętu wojskowego finansowane z unijnego programu SAFE. W dużej mierze zwolnione są one z podatku VAT. To pozawala na zakup większych wolumenów sprzętu za tę samą kwotę.

Minister Domański odniósł się też do kwestii deficytu budżetowego planowanego w przyszłorocznym budżecie.

– Licząc deficyt, liczymy go zgodnie z metodologią unijną (wedle której momentem naliczenia deficytu sektora rządowego za zakup sprzętu wojskowego jest moment jego dostawy, a nie zakupu - PAP), uwzględniając poziom dostaw sprzętu wojskowego, a nie wydatki kasowe. Jest to o tyle istotne, że prognozowane na przyszły rok poziom dostaw sprzętu wojskowego będzie absolutnie rekordowy.

Według planów na rok 2026, na obronność miało zostać przeznaczonych łącznie 201 mld zł, co przełożyć się miało na 4,8 proc. PKB; nie jest jeszcze znane faktycznie wykonanie tego planu.

Rok wcześniej na obronność wydano łącznie niemal 170 mld zł, co przełożyło się na na ok. 4,33 proc. PKB.

Obronność finansowana jest w Polsce

• ze środków budżetowych, którymi dysponuje resort obrony, oraz

• z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, zasilanego m.in. instrumentami dłużnymi.

Przez FWSZ przepływają m.in. środki z unijnego SAFE, przeznaczone na zakupy nowego sprzętu dla wojska. Łącznie Polsce przypadła pula ok. 43,7 mld euro na sprzęt, który ma zostać dostarczony dla Sił Zbrojnych RP do 2030 r.