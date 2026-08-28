Ukraina uderza w głąb Rosji. Zniszczony bombowiec Tu-95MS i trafiona rafineria

W piątek Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina przeprowadziła serię skutecznych ataków na strategiczne obiekty na terytorium Rosji. Jednym z głównych celów była rafineria ropy naftowej położona w obwodzie jarosławskim. Ten region, znajdujący się na północ od Moskwy, jest oddalony o imponujące 1000 kilometrów od linii frontu. Uderzenie w tak odległy cel logistyczny ma na celu zakłócenie rosyjskiego zaopatrzenia w paliwo i osłabienie zdolności wojennych agresora.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że działania te są bezpośrednią reakcją na trwającą agresję.

„W ciągu ostatniej doby żołnierze Sił Obrony Ukrainy zaatakowali rafinerię ropy naftowej w obwodzie jarosławskim (przyp. red. położonego na północ od Moskwy). Obiekt znajduje się 1000 km od linii frontu. Udzieliliśmy również sprawiedliwej odpowiedzi na rosyjską wojnę na Morzu Czarnym” – przekazał prezydent Ukrainy w swoich komunikatach w serwisach społecznościowych.

Zniszczenie strategicznego bombowca Tu-95MS: Kluczowy cios dla rosyjskiej floty powietrznej

Poza atakiem na infrastrukturę paliwową, Ukraina odniosła również znaczący sukces w operacjach przeciwko rosyjskim siłom powietrznym. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w lotnisko wojskowe Engels, zlokalizowane w obwodzie saratowskim w południowo-zachodniej części Rosji. Celem ataku był strategiczny bombowiec Tu-95MS, który jest kluczowym elementem rosyjskiej floty powietrznej i jest regularnie wykorzystywany do przeprowadzania nalotów rakietowych na terytorium Ukrainy. Zniszczenie takiego samolotu to poważny cios dla rosyjskich zdolności ofensywnych.

Zełenski szczegółowo opisał operację, wskazując na jej wykonawców: „W rosyjskim Engelsie żołnierze jednostki specjalnej Alfa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy trafili samolot Tu-95MS, będący nosicielem pocisków rakietowych. Właśnie takie maszyny wykorzystywane są do atakowania Ukrainy” – napisał prezydent. Udział jednostek specjalnych i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w tej operacji podkreśla jej precyzyjny i wysoce wyspecjalizowany charakter.

Symboliczny wymiar ukraińskich uderzeń: „Rosjanie powinni odczuć, czym jest ich wojna”

Seria ataków na cele w głębi Rosji, ogłoszona przez Wołodymyra Zełenskiego, ma nie tylko wymiar militarny, ale również symboliczny. Jest to jasny sygnał wysłany do Moskwy, że Ukraina jest w stanie odpowiadać na agresję, uderzając w cele strategiczne na terytorium agresora. Działania te mają na celu podważenie poczucia bezpieczeństwa w Rosji i zademonstrowanie, że Ukraina nie ugnie się pod presją.

Prezydent Ukrainy zakończył swoje oświadczenie słowami pełnymi determinacji i podziękowania dla swoich żołnierzy: „Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom za celność! Jest to odpowiedź na rosyjskie ataki. Rosjanie powinni odczuć, czym jest ich wojna”.

Tu-95MS jest konstrukcją opracowaną jeszcze w czasach ZSRR i działa w służbie od 1956 roku w wielu wersjach, i jak się przewiduje będzie służył w rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych do 2040 roku. Najnowsza wersja Tu-95MS-6 pochodzi z roku 1982. W latach 1982-1992 wyprodukowano łącznie 88 Tu-95MS. Szacuje się, że obecnie Rosja ma około 50 Tu-95MS.

Bombowiec rosyjski dysponuje międzykontynentalnym zasięgiem, a zasięg jego przebazowania wynosi 10 500 km. Masa startowa to 185 000 kg. Wymiary to 49,13 m długości, rozpiętość skrzydeł to 50 m, a wysokość to 13,30 m. Samolot może osiągnąć prędkość 830 km/h i może działać na pułapie 10 500 m. Uzbrojenie bombowca to dwa dwulufowe działka GSz-23 kal. 23 mm na ogonie. Bombowiec może przenosić 15 kg bomb oraz rakiety manewrujące podwieszone w komorze bombowej i na zaczepach podskrzydłowych, jak pociski manewrujące Ch-55 i Ch-101.

Bombowce stacjonują w dwóch bazach: Engels i Ukrainka. Samolot swój chrzest bojowy miał w czasie działań w Syrii w 2015 roku, kiedy to bombowce uderzyły na cele naziemne ośmioma rakietami Ch-555.