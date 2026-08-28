Agencja AP alarmuje, że zapasy rakiet Patriot w Europie spadły "poniżej poziomu krytycznego", wywołując obawy o bezpieczeństwo kontynentu.

Niedobory, spowodowane wojną z Iranem i wsparciem Ukrainy, stawiają pod znakiem zapytania zdolność NATO do obrony przed potencjalnym atakiem Rosji.

Według informacji przekazanych przez agencję AP, amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie osiągnęły poziom „poniżej krytycznego”. Źródła agencji, w tym przedstawiciel amerykańskiego wojska w Europie oraz urzędnik NATO, wskazują na bardzo poważny niedobór pocisków, który ma budzić poważne obawy o podatność krajów członkowskich NATO na potencjalny atak ze strony Rosji. Taki stan rzeczy, zdaniem informatorów, stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego.

Jeden z amerykańskich urzędników, cytowany przez agencję AP, podkreślił, że niedobór ten jest na tyle poważny, iż w przypadku hipotetycznego ataku rakietami balistycznymi ze strony Rosji, Europa znalazłaby się w sytuacji „podobnej do Ukrainy”. Stwierdził on, że „zdecydowanie” nie ma wystarczającej liczby rakiet, by bronić się przed długotrwałym atakiem i musiałaby „przyjmować cios za ciosem”. Dodano również, że zdolności Europy do obrony przed pojedynczym atakiem balistycznym są „bardzo ograniczone”, co czyni kontynent wyjątkowo wrażliwym.

Przyczyny krytycznego stanu zapasów

Główną przyczyną tej niepokojącej sytuacji ma być szybkie zużywanie rakiet przez Stany Zjednoczone podczas wojny z Iranem. Agencja AP zaznacza, że choć przekazywanie pocisków Ukrainie również przyczyniło się do zmniejszenia zapasów, ten proces był planowany i miarowy. Mimo to, Kijów również mierzy się obecnie z brakiem pocisków przechwytujących, niezbędnych do skutecznej obrony przed nieustającymi atakami Rosji. Ta złożona dynamika, obejmująca zarówno bieżące konflikty, jak i wsparcie dla sojuszników, doprowadziła do obecnych wyzwań.

Wyzwania w kontekście pocisków ATACMS i zaprzeczenia ze strony oficjalnych źródeł

Źródła agencji AP wskazują także na poważne niedobory rakiet balistycznych ATACMS w amerykańskim wojsku stacjonującym w Europie. Rozmówcy agencji podkreślili jednak, że ogólna sytuacja w tej kwestii jest mniej dramatyczna niż w przypadku samej obrony powietrznej. Wynika to z istnienia alternatywnych rozwiązań, takich jak niemieckie pociski Taurus i brytyjskie Storm Shadow, które mogą pełnić podobne funkcje i częściowo kompensować braki w amerykańskim arsenale.

Oficjalni przedstawiciele NATO i Pentagonu stanowczo zaprzeczyli doniesieniom agencji AP. Płk Martin O’Donnell, rzecznik NATO do spraw wojskowych, oświadczył, że informacja o tym, iż liczba pocisków Patriot w Europie przekracza poziom krytyczny, „po prostu nie jest prawdą”. Zapewnił on, że NATO jest w stanie „blokować ataki” i dysponuje wystarczającą ilością amunicji przeciwlotniczej, aby skutecznie bronić się, a także przekazać ją Ukrainie, co świadczy o ciągłej zdolności obronnej sojuszu.

W podobnym tonie wypowiedział się Sean Parnell, rzecznik Pentagonu. Stwierdził on, że twierdzenia o niedoborach amunicji w USA „są fałszywe”. Parnell zapewnił, że „Mamy wszystko, co potrzebne, aby uderzyć w czasie i miejscu wybranym przez prezydenta”, co ma świadczyć o pełnej gotowości operacyjnej sił amerykańskich i ich zdolności do realizacji misji obronnych. Oficjalne dementi mają na celu uspokojenie obaw i podkreślenie niezmiennej siły obronnej Stanów Zjednoczonych i NATO.