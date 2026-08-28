Szef CIA w Moskwie: "Ponura" ocena wojny w Ukrainie. Co naprawdę przekazał Rosjanom?

Dyrektor CIA John Ratcliffe osobiście przedstawił Rosji "ponurą" ocenę wojny w Ukrainie, wzywając do jej zakończenia.

Waszyngton, obawiając się dezinformacji na Kremlu, liczył, że szef wywiadu przekona Rosję do realistycznej oceny konfliktu.

Misja, choć bez gróźb, miała przełamać impas. Czy ta tajna wizyta wpłynęła na strategiczne decyzje Kremla?

Według „New York Timesa”, John Ratcliffe przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem. Dziennik zaznaczył, że podczas tej rozmowy nie wysunięto żadnych gróźb dotyczących potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. Celem wizyty było przede wszystkim przedstawienie realnego stanu konfliktu i zachęcenie do negocjacji pokojowych, co miało odzwierciedlać rosnące zaniepokojenie Waszyngtonu przedłużającym się impasem.

Tajemnica wizyty szefa CIA: Prawdziwy obraz wojny?

Wizyta dyrektora CIA, Johna Ratcliffe’a, w stolicy Rosji stanowiła kluczowy element w staraniach administracji prezydenta Donalda Trumpa o wznowienie negocjacji mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie, które znalazły się w impasie. Początkowo w Białym Domu panował powszechny pogląd, że Ukraina przegra konflikt. Jednak, jak pisze „NYT”, „stało się coraz bardziej jasne, że Ukraina nie podda się”, nawet przy zmniejszonym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. To spostrzeżenie mogło wpłynąć na decyzję o podjęciu bardziej bezpośrednich działań dyplomatycznych. Misja Ratcliffe’a miała na celu przełamanie informacyjnej bariery i dotarcie z obiektywną oceną sytuacji do najwyższych szczebli rosyjskiego establishmentu, w nadziei na zmianę perspektywy Kremla.

Kreml dezinformowany? Nadzieje amerykańskich analityków

Analitycy CIA od dłuższego czasu mieli wątpliwości, czy doradcy prezydenta Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz przebiegu wojny oraz jej faktycznych skutków. Istniała nadzieja, że wiadomość przekazana bezpośrednio przez szefa służby wywiadowczej USA, a nie za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, będzie bardziej wiarygodna dla Władimira Putina, który sam jest byłym funkcjonariuszem KGB. Taki bezpośredni kanał komunikacji miał na celu zapewnienie, że Kreml otrzyma nieskażone informacje, które mogłyby wpłynąć na ich dalsze decyzje strategiczne dotyczące konfliktu, a tym samym przyspieszyć ewentualne rozmowy pokojowe. Amerykańscy urzędnicy liczyli na to, że osobista interwencja szefa CIA będzie miała większą wagę niż standardowe komunikaty.

Sprzeczne doniesienia i reakcja prezydenta Trumpa

Doniesienia „New York Timesa” na temat celu wizyty Johna Ratcliffe’a zdają się być sprzeczne z wcześniejszymi informacjami, które pojawiły się w „Wall Street Journal” i Politico. Te inne źródła sugerowały, że wizyta szefa CIA w Moskwie miała na celu przekazanie władzom Rosji ostrzeżenia przed ewentualnymi próbami ataków na państwa bałtyckie. Ta rozbieżność w relacjonowaniu celu misji może wskazywać na złożoność dyplomacji na najwyższym szczeblu oraz na wielowarstwowość przekazów, które mogły być jednocześnie adresowane do różnych stron. Niezależnie od pierwotnego zamysłu, oficjalne stanowisko Waszyngtonu mogło być interpretowane na wiele sposobów.

Pytany o wizytę Ratcliffe’a w Moskwie, prezydent Donald Trump odmówił komentarza. Jednocześnie jednak zapewnił, że Rosja nie zaatakuje NATO, co było jasnym sygnałem mającym uspokoić sojuszników i zminimalizować napięcia. Stwierdzenie to, choć nie odnosiło się bezpośrednio do szczegółów misji CIA, miało za zadanie podkreślić stabilność stosunków międzynarodowych w kontekście szerszego konfliktu i rozwiać obawy dotyczące ewentualnej eskalacji.

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