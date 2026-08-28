Polskie Siły Powietrzne wzbogacają się o kluczowe maszyny – pięć myśliwców F-35A Lightning II wyruszyło w podróż z USA do Polski.

Maszyny, które w środę rano wystartowały z Fort Worth, przemierzyły Atlantyk, wspierane przez strategiczne tankowce KC-46A Pegasus. Zatrzymały się na Azorach.

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Pod niepozornymi znakami wywoławczymi RETRO61–65, widocznymi na przykąłd na portalu Flighradar, pięć maszyn kluczowych dla rozwoju polskich sił powietrznych przekroczyły Atlantyk. To najtrudniejszy i potencjalnie niebezpieczny punkt dostawy maszyn z USA. Tysiące kilometrów lotu nad wodami oceanu, wiele godzin w powietrzu.

To nie byłoby możliwe dla maszyn takich jak myśliwiec 5. generacji F-35A Husarz, bez kilkukrotnego tankowania w powietrzu. Dlatego lot odbył się w towarzystwie trzech tankowców powietrznych KC-46A Pegasus należących do Sił Powietrznych USA. To właśnie one zapewniły F-35 niezbędne paliwo, ale ważna była tutaj też precyzja w nawigacji i koordynacja działań.

Przystanek na Azorach

Samoloty nie przyleciały bezpośrednio do Polski. Nie było powodu nadmiernie eksploatować maszyn i pilotów, dlatego lądowały one na zachodnim krańcu Europy, a dokładnie w 4. Bazie Lotniczej Lajest Filed, położonej na wyspie Terceira w archipelagu Azorów. Leżąc na północnym Atlantyku, około 1600 kilometrów na zachód od Lizbony, jest to miejsce od dekad pełni rolę kluczowego punktu tranzytowego dla lotnictwa amerykańskiego przemieszczającego się między USA a Europą i Bliskim Wschodem. Dlatego na terenie bazy na stałe stacjonuje 65. Grupa Bazy Lotniczej Sił Powietrznych USA. Strategiczne położenie Lajes Field, umożliwiające tankowanie i odpoczynek załóg w połowie drogi nad oceanem, czyni z niego jeden z najważniejszych węzłów logistycznych NATO na trasach transatlantyckich.

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, oraz informacji lotu dostępnych w sieci, samoloty wylądowały na Azorach w nocy ze środy na czwartek. Do Polski dotrą dopiero w piątek – nieco później, niż wcześniej nieformalnie spekulowano. Oznacza to, że dzisiaj w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego znajdzie się połowa mającej tu stacjonować eskadry, którą docelowo będzie tworzyć 16 myśliwców F-35A Husarz. Kolejne 16 maszyn ma trafić do modernizowanej obecnie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.