Legwany dla „Bursztynowej Dywizji”. Nowa dostawa pojazdów dla wojska

Informację o dostawie pojazdów przekazała 16. Dywizji Zmechanizowanej w swoich mediach społecznościowych 28 sierpnia, podkreślając, że dywizja „rośnie w siłę i wzmacnia swój potencjał bojowy”. Nowe Legwany trafiły do 16. batalionu rozpoznawczego w Ełku – jednostki, która sama w sobie jest nowym elementem w strukturach dywizji. Jego zadaniem jest prowadzenie rozpoznania i dostarczanie kluczowych informacji.

Dostawa Legwanów to dla zwiadowców przeskok jakościowy. Pojazdy te mają zastąpić m.in. wysłużone samochody Honker i UAZ-469, które nie przystają już do dzisiejszych standardów. Pierwsze egzemplarze Legwanów trafiły do pododdziałów 16. Dywizji Zmechanizowanej już pod koniec 2024 roku, m.in. do 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Legwan LPR – co to za pojazd?

Legwan LPR to lekki pojazd rozpoznawczy, będący spolonizowaną wersją południowokoreańskiego wozu Kia KLTV Raycolt 4x4, który od 2016 roku służy w armii Republiki Korei. Za dostosowanie konstrukcji do polskich wymagań i stopniowe przenoszenie produkcji do kraju odpowiada konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz spółki Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich.

Pojazd zaprojektowano z myślą o wysokiej mobilności w trudnym terenie przy zachowaniu podstawowego poziomu ochrony załogi. Napędza go sześciocylindrowy silnik wysokoprężny V6 o mocy 225 KM, sprzężony z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Stały napęd na cztery koła, niezależne zawieszenie wszystkich kół, system centralnego pompowania opon oraz wkładki run-flat, które pozwalają jechać po przestrzeleniu opony, dają mu bardzo dobre właściwości terenowe. Rozwija prędkość do 130 km/h, a zasięg operacyjny wynosi około 640 kilometrów. W standardzie Legwan zapewnia ochronę balistyczną na poziomie I według normy STANAG 4569, czyli odporność na ostrzał amunicją karabinową 7,62 mm i 5,56 mm oraz na odłamki, z możliwością montażu dodatkowego opancerzenia. W wersji rozpoznawczej wozi czteroosobową załogę: kierowcę i trzech zwiadowców. Na dachu znajduje się obrotnica, na której można zamontować karabin maszynowy 7,62 mm, wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm albo automatyczny granatnik 40 mm. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 5,7 tony.

Pierwsza umowa wykonawcza na Legwany została podpisana w sierpniu 2023 roku i opiewała na blisko 400 pojazdów o wartości około 1,2 mld zł brutto. Dostawy w ramach tego kontraktu mają potrwać do 2030 roku. Jednak to dopiero początek. We wrześniu 2025 roku podpisano umowę ramową na dostawę łącznie ponad 1200 pojazdów Legwan 4x4 w różnych wersjach, które mają być dostarczane do 2035 roku. Oprócz wariantu rozpoznawczego planowane są m.in. wersje ciężarowo-osobowe, wozy dowodzenia, mobilne warsztaty techniczne czy ambulanse. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim, co wiąże się z szerokim transferem technologii i polonizacją produkcji w zakładach Rosomak S.A.