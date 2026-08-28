Brytyjskie siły zbrojne w 2026 roku. Mniej fregat i śmigłowców, więcej F-35, Ajaxów oraz Boxerów

Zarys raportu

Raport pt. "UK Armed Forces Equipment and Formations" jest coroczną publikacją brytyjskiego resortu obrony, przedstawiającą liczebność wybranych platform i formacji Royal Navy, British Army oraz Royal Air Force.

Dokument nie stanowi pełnego obrazu realnej gotowości bojowej brytyjskich sił zbrojnych, przedstawia jednak istotny bilans stanu posiadania: od okrętów podwodnych i floty nawodnej, przez pojazdy opancerzone i artylerię, po lotnictwo załogowe, śmigłowce oraz systemy bezzałogowe.

W domenie morskiej Zjednoczone Królestwo dysponuje:

9 okrętami podwodnymi,

52 jednostkami floty nawodnej,

12 jednostkami floty pomocniczej,

Na wyposażeniu domeny lądowej znajduje się:

1024 opancerzonych wozów bojowych (ang. armoured figting vechicles),

2028 pojazdów opancerzonych (ang. protected mobility vechicles)

981 transporterów opancerzonych (ang. armoured personnel carriers),

W domenie powietrznej, brytyjskie siły zbrojne wskazują na posiadanie:

507 pojazdów stałopłatowych,

249 pojazdów wiropłatowych,

189 pojazdów bezzałogowych,

Siły morskie: wycofywanie fregat

Służba okrętów podwodnych Royal Navy (ang. Royal Navy Submarine Service) liczy 9 jednostek:

4 strategiczne okręty podwodne z napędem nuklearnym-nosiciele rakiet balistycznych (ang. Ship Submersible Ballistic Nuclear, SSBN),

5 uderzeniowych okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym (SSN).

Flota nawodna (ang. Surface Fleet) Royal Navy liczy 52 jednostki. Od 1 kwietnia 2025 roku wycofano ze służby dwa okręty desantowe-doki typu Albion (LPD): HMS "Albion" (L14) i HMS "Bulwark" (L15) oraz cztery fregaty typu Duke: HMS "Lancaster" (F229), HMS "Argyll" (F231), HMS "Westminster" (F237) oraz HMS "Northumberland" (F238).

Strukturę floty nawodnej stanowią:

dwa lotniskowce,

sześć niszczycieli,

siedem fregat,

siedem okrętów MCM (ang. Mine Countermeasures),

osiemnaście okrętów IPV (ang. Inshore Patrol Vessels),

osiem okrętów OPV (ang. Offshore Patrol Vessel),

dwie jednostki hydrograficzne,

jeden okręt patrolowy-lodołamacz,

jedną jednostkę wsparcia oceanicznego.

W skład floty pomocniczej (ang. Royal Fleet Auxiliary, RFA) wchodzą:

cztery zbiornikowce,

jedna jednostka uzupełniania (ang. replenishment),

trzy okrety desantowe-doki,

jeden okręt szpitalny,

jeden wielozadaniowy okręt dozoru oceanicznego.

Liczba jednostek handlowych eksponujących brytyjską banderę, uznawanych za przydatne dla sił zbrojnych (pasażerskich, zbiornikowców, drobnicowców, etc.), spadła z 452 do 439.

Autor: Royal Navy/ Facebook

British Army: wymiana sprzętu

Armia dysponuje 4033 sztukami sprzętu bojowego: 1024 opancerzonymi wozami bojowymi (ang. armoured figting vechicles), 2028 pojazdami opancerzonymi (ang. protected mobility vechicles) oraz 981 transporterów opancerzonych (ang. armoured personnel carriers). Raport odnotowuje dalsze wprowadzanie do wyposażenia pojazdów Ajax, Boxer i Jackal 3, a jednocześnie spadek liczby wozów Warrior i Wolfhound — przekazanych Ukrainie — oraz Bulldogów, wycofywanych z ewidencji i również przekazywanych Ukrainie.

Najliczniejsze pozostają starsze typy: Bulldog (723 sztuki), Jackal (651 sztuk) i Warrior (526 sztuk). W artylerii służy 219 wozów artyleryjskich — liczba wyrzutni rakietowych spadła z powodu planowych modernizacji. Sprzęt inżynieryjny liczy 295 sztuk, a sprzęt wsparcia liczy 14 966 sztuk, z czego 46% stanowią kołowe wozy wsparcia, a 38% — pojazdy typu Land Rover.

Struktura formacji lądowych jest stabilna: 32 bataliony piechoty regularnej, 16 rezerwy oraz 15 pułków Królewskiego Korpusu Pancernego (11 regularnych, 4 rezerwy). Liczba jednostek sił bojowych pozostaje niezmienna od pięciu lat.

Autor: British Army/ Facebook

Lotnictwo: mniej śmigłowców, więcej systemów bezzałogowych

Siły powietrzne liczą 507 samolotów, 249 śmigłowców i 189 bezzałogowych statków powietrznych. Liczba samolotów wzrosła o trzy dzięki wprowadzaniu maszyn typu Lightning, liczba śmigłowców spadła o 27 po wycofaniu maszyn typu Puma, a bezzałogowców przybyło dziewięć.

Bezzałogowy system typu Reaper wycofano ze służby w październiku 2025 roku i zastąpiono systemem typu Protector. Najliczniejszym samolotem pozostaje typ Typhoon (124 sztuki, z tendencją spadkową), a najliczniejszym śmigłowcem pozostaje typ Chinook (45 sztuk). W służbie pozostaje 323 z 374 samolotów, dla których prowadzone są takie statystyki (86%, w 2025 roku — 82%), oraz 165 z 213 śmigłowców (77%, w 2025 roku — 70%).

Formacje lotnicze obejmują 104 dywizjony Królewskich Sił Powietrznych, 15 dywizjonów lotnictwa marynarki wraz z czterema sztabami oraz osiem pułków lotnictwa armii.

Autor: Royal Air Force/ Facebook

Kontekst polityczny: zmiany na stanowiskach i debata o finansowaniu

Raport ukazuje się w okresie intensywnych zmian politycznych w Zjednoczonym Królestwie. W czerwcu 2026 roku ze stanowiska ustąpił John Healey, minister obrony od czasu objęcia władzy przez rząd Partii Pracy w lipcu 2024 roku. Powodem rezygnacji był spór o poziom wydatków na obronność — minister John Healey zarzucił premierowi Keirowi Starmerowi i resortowi skarbu niewystarczające zobowiązania finansowe w obliczu rosnących zagrożeń.

W lipcu 2026 roku, nowym liderem Partii Pracy i szefem rządu został Andy Burnham. Nowy gabinet potwierdził zobowiązanie do wzrostu wydatków na obronność do 2,7% PKB do 2030 roku, zgodnie z planem inwestycyjnym z czerwca 2026 roku. Jednocześnie rząd Burnhama nie przedstawił jeszcze szczegółowej ścieżki dojścia do celu 5% PKB na bezpieczeństwo narodowe do 2035 roku, zadeklarowanego w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa 2025.

Nowym ministrem obrony został Wes Streeting, który zapowiedział nacisk na eliminację marnotrawstwa i modernizację wydatków, aby "każdy funt był wydawany rozsądnie".