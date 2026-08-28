Pięć F-35A wylądowało w Łasku. Polska ma już osiem „Husarzy”

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-08-28 19:42

Pięć nowoczesnych myśliwców F-35A wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, wzmacniając polskie Siły Powietrzne. Te zaawansowane samoloty 5. generacji, znane w Polsce jako "Husarze", dotarły do kraju w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, symbolizując kluczowy etap w modernizacji obronności.

"Najlepszy prezent dla Sił Powietrznych w Święto Lotnictwa Polskiego? Pięć kolejnych F-35A „Husarz” właśnie wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To kolejny ważny krok w procesie wdrażania samolotów V generacji i wzmacniania bezpieczeństwa Polski" - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej na platformie X.

"Dzisiejsze szczęśliwe numery: 3512, 3513, 3514, 3515 i 3516. W totolotka nimi nie zagracie, ale dla bezpieczeństwa Polski to naprawdę dobra piątka! Kolejne 5 F-35 już w Polsce" - przekazał z kolei minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Kolejne F-35 w Polsce: Ile myśliwców już w Łasku?

W piątek, 28 sierpnia 2026 r. w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, w Łasku wylądowało pięć kolejnych myśliwców 5. generacji F-35A. Maszyny te, wyprodukowane przez amerykański koncern Lockheed Martin, dołączyły do trzech wcześniejszych egzemplarzy, które dotarły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w drugiej połowie maja. Tym samym, w Łasku stacjonuje już łącznie osiem myśliwców tego typu.

Co istotne, maszyny o numerach 3512, 3513, 3514, 3515 i 3516, to ostatnie z 16 myśliwców F-35A zbudowanych w Stanach Zjednoczonych w ramach obecnego kontraktu dla Polski. Pozostałe 16 myśliwców zostanie zmontowanych w zakładzie końcowego montażu i odbioru w Cameri we Włoszech. Fabryka, prowadzona przez Leonardo we współpracy z Lockheed Martin, odpowiada nie tylko za produkcję, ale również za obsługę techniczną i serwis samolotów F-35 użytkowanych przez europejskich sojuszników.

Warto też przypomnieć, że pierwsze polskie F-35 pozostały w bazie Ebbing Air National Guard w Arkansas, gdzie wykorzystywane są do szkolenia pilotów i techników. Z kolei 22 maja 2026 r. trzy pierwsze egzemplarze przeznaczone do służby w kraju trafiły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, rozpoczynając operacyjne wdrażanie nowego typu myśliwców w Polsce.

Umowę na zakup 32 samolotów F-35A Lightning II Polska podpisała z rządem USA 31 stycznia 2020 r. Jej wartość wyniosła ok. 4,6 mld dolarów. Pakiet obejmuje nie tylko same maszyny, ale również silniki zapasowe, symulatory, szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz wsparcie logistyczne. Nowe myśliwce będą współpracować z polskimi F-16, systemami obrony powietrznej Patriot i Narew, artylerią dalekiego zasięgu oraz siłami NATO. Wprowadzenie F-35PL stanowi jeden z najważniejszych elementów modernizacji Wojska Polskiego.

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